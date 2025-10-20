Asesinan a mujer en zona comercial de la alcaldía de Tlalpan, CDMX

Una mujer fue asesinada con al menos 10 impactos de bala. (Margarito Pérez)

La mañana de este 20 de octubre fue protagonista de una balacera suscitada en la calle Diligencias con cruce en la calle 5 de Mayo, colonia San Pedro Mártir, alcaldía Tlalpan, Ciudad de México donde una mujer fue asesinada con al menos 10 impactos de bala.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos de la zona escucharon varias detonaciones de fuego en las inmediaciones de una zona comercial donde posteriormente avistaron a una mujer tendida en el suelo sin signos de vida.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) elementos de seguridad ya se encuentran analizando las cámaras de videovigilancia para identificar a los probables asesinos que tras el ataque, huyeron de la zona a bordo de una motocicleta color negro.

Asimismo, las autoridades apuntaron que ya dieron parte a elementos del Ministerio Público y agentes de los Servicios Periciales para levantar el cuerpo, mismo que ya reconocieron los familiares pero no se han compartido detalles de su identidad.

Los elementos de seguridad advirtieron que ya se encuentran revisando las cámaras del C5 para dar con los responsables. EFE/ Jean Marc Herve Abelard

Inseguridad en Tlalpan, reportan otro menor de edad desaparecido al sur de la CDMX

En hechos anteriores, el 16 de octubre se reportó la desaparición de Ximena López Rosales, de 17 años, en la alcaldía Tlalpan, CDMX.

Tras los hechos, familiares de la menor acudieron a la Fiscalía de la CDMX para pedir apoyo, sin embargo, ante la falta de diligencias, conocidos y habitantes de la colonia bloquearon las vialidades donde Ximena fue vista por última vez.

Reportes de las autoridades señalaron que los manifestantes se extendieron en la avenida Chimalcoyotl hasta la altura de las calle Hermanos Pinzón para exigir acciones inmediatas y transparencia en la investigación.

Asimismo, los familiares de la menor manifestaron su frustración por falta de apoyo, subrayando que las cámaras del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) no funcionan y no hay acceso a material que pueda ayudar con la búsqueda.

Ficha de búsqueda de Ximena López Rosales. Foto: SSC-CDMX

Tras los hechos, vecinos de la zona alertan que en las últimas dos semanas, dos menores han desaparecido en el sur de la Ciudad de México, encendiendo alertas entre vecinos y familiares que exigen justicia y pronta acción de las autoridades.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Ximena López vestía una blusa negra, sudadera negra, pantalón café, crocs azules y usaba lentes de graduación.

Como señas particulares tiene una mancha roja en el cuello del lado izquierdo, una cicatriz en la frente y otra más en el mentón.