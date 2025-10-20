México

Asesinan a mujer en zona comercial de la alcaldía de Tlalpan, CDMX

Las autoridades investigan los hechos del ataque por medio del sistema de videovigilancia

Por Carlos Salas

Guardar
Una mujer fue asesinada con
Una mujer fue asesinada con al menos 10 impactos de bala. (Margarito Pérez)

La mañana de este 20 de octubre fue protagonista de una balacera suscitada en la calle Diligencias con cruce en la calle 5 de Mayo, colonia San Pedro Mártir, alcaldía Tlalpan, Ciudad de México donde una mujer fue asesinada con al menos 10 impactos de bala.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos de la zona escucharon varias detonaciones de fuego en las inmediaciones de una zona comercial donde posteriormente avistaron a una mujer tendida en el suelo sin signos de vida.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) elementos de seguridad ya se encuentran analizando las cámaras de videovigilancia para identificar a los probables asesinos que tras el ataque, huyeron de la zona a bordo de una motocicleta color negro.

Asimismo, las autoridades apuntaron que ya dieron parte a elementos del Ministerio Público y agentes de los Servicios Periciales para levantar el cuerpo, mismo que ya reconocieron los familiares pero no se han compartido detalles de su identidad.

Los elementos de seguridad advirtieron
Los elementos de seguridad advirtieron que ya se encuentran revisando las cámaras del C5 para dar con los responsables. EFE/ Jean Marc Herve Abelard

Inseguridad en Tlalpan, reportan otro menor de edad desaparecido al sur de la CDMX

En hechos anteriores, el 16 de octubre se reportó la desaparición de Ximena López Rosales, de 17 años, en la alcaldía Tlalpan, CDMX.

Tras los hechos, familiares de la menor acudieron a la Fiscalía de la CDMX para pedir apoyo, sin embargo, ante la falta de diligencias, conocidos y habitantes de la colonia bloquearon las vialidades donde Ximena fue vista por última vez.

Reportes de las autoridades señalaron que los manifestantes se extendieron en la avenida Chimalcoyotl hasta la altura de las calle Hermanos Pinzón para exigir acciones inmediatas y transparencia en la investigación.

Asimismo, los familiares de la menor manifestaron su frustración por falta de apoyo, subrayando que las cámaras del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) no funcionan y no hay acceso a material que pueda ayudar con la búsqueda.

Ficha de búsqueda de Ximena
Ficha de búsqueda de Ximena López Rosales. Foto: SSC-CDMX

Tras los hechos, vecinos de la zona alertan que en las últimas dos semanas, dos menores han desaparecido en el sur de la Ciudad de México, encendiendo alertas entre vecinos y familiares que exigen justicia y pronta acción de las autoridades.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Ximena López vestía una blusa negra, sudadera negra, pantalón café, crocs azules y usaba lentes de graduación.

Como señas particulares tiene una mancha roja en el cuello del lado izquierdo, una cicatriz en la frente y otra más en el mentón.

Temas Relacionados

TlalpanCDMXHomicidioBalaceraNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

La Granja VIP en vivo hoy tras la primera eliminación: Sergio Mayer Mori pierde fans por ataques a César Doroteo

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de TV Azteca transmitido 24/7 en Disney+

La Granja VIP en vivo

Alerta sobre presencia de oruga peluche en Jalisco: qué debes hacer si te pica este insecto

En los humanos, el dolor que provoca su contacto es comparado con sufrir una fractura o recibir el impacto de una bala

Alerta sobre presencia de oruga

“La música me ha salvado mil veces”: Bolela rompe el silencio sobre el dolor, el amor y la soledad

El cantautor ha compuesto temas para Christian Nodal, Yuridia, Carín León, entre otros intérpretes

“La música me ha salvado

Exfucionario de Pemex está bajo detención por autoridades estadounidenses, aclara Sheinbaum

La presidenta explicó que el gobierno federal sigue de cerca el caso de Carlos Treviño

Exfucionario de Pemex está bajo

Asesinan a Bernardo Bravo, defensor de los derechos de los limoneros en Michoacán

Las autoridades no han proporcionado información sobre los hechos ocurridos esta mañana

Asesinan a Bernardo Bravo, defensor
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hallan cadáver con mensaje para

Hallan cadáver con mensaje para vicefiscal de Sinaloa: “Limpias o limpiamos nosotros”

Quién es “El Gato”, exagente y sicario de los Beltrán Leyva que podría recibir la pena de muerte en EEUU

Cae “La Jefa”, presunta líder de célula del Cártel de Tláhuac dedicada a la extorsión y despojo de predios en CDMX

Capturan en Oaxaca a dos integrantes de la célula criminal “Comandante Cromo” con 100 kilos de droga

Coparmex Sinaloa llama a hablar con la verdad sobre inseguridad en Mazatlán para no afectar el turismo

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy tras la primera eliminación: Sergio Mayer Mori pierde fans por ataques a César Doroteo

“La música me ha salvado mil veces”: Bolela rompe el silencio sobre el dolor, el amor y la soledad

¿Quiénes son las cantantes que interpretan a Las Guerreras K-Pop en español?

Cumpleaños 73 de Verónica Castro: así fue el festejo junto a Maribel Guardia y Rocío Banquells cantando ‘Macumba’

Quién es Alejandro Landero, galán que brilló junto a Verónica Castro, pero hoy sobrevive en calles de CDMX

DEPORTES

Necaxa vs Cruz Azul: dónde

Necaxa vs Cruz Azul: dónde y a qué hora ver a la Máquina en la fecha doble del Apertura 2025

Gran Premio de México 2025: todo lo que debes saber para entender la carrera

Puebla vs América:dónde y a qué hora ver a las Aguilas en la Jornada 14 del Apertura 2025

Paulinho mantiene liderato de goleo y la “Hormiga” González tiene segundo mejor promedio goleador

Edson Álvarez impulsa un nuevo triunfo del Fenerbahçe en la Liga turca