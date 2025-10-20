México

Paulinho mantiene liderato de goleo y la “Hormiga” González tiene segundo mejor promedio goleador

Se cierra la pelea por ser el máximo goleador de la Liga MX

Por Rodrigo Gutiérrez González

Soccer Football - Liga MX
Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v Guadalajara - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - October 5, 2025 Guadalajara's Armando Gonzalez celebrates scoring their first goal REUTERS/Eloisa Sanchez

La Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX nos trajo grandes partidos con un sin fin de goles, ninguno de los nueve partidos de la última fecha quedó en ceros.

Esto provocó importantes cambios en la tabla de goleo individual del torneo.

Como máximo goleador se mantiene Paulinho con 10 goles. El delantero del Toluca anotó un tanto en la victoria 4-0 sobre el Querétaro.

Muy de cerca está Joao Pedro Geraldino, con nueve tantos. El jugador del Atlético de San Luis también metió un gol en el 2-0 ante Atlas.

En el tercer puesto se encuentra Germán Berterame, con ocho goles. El delantero argentino naturalizado mexicano no logró anotar en el empate a uno entre Monterrey y Pumas.

Paulinho (REUTERS/Eloisa Sánchez)
En el cuarto puesto hay un empate con siete goles: Juan Francisco Brunetta, de Tigres, y Armando González, de Chivas.

El argentino metió un Hat Trick en la victoria 5-3 de Tigres ante Nexaca. Mientras que la “Hormiga” anotó un tanto en el 2-0 de Chivas frente a Mazatlán.

El delantero de Chivas no solo es el único mexicano y el más joven en el top cinco de la tabla se goleo, sino que también es el que cuenta con el segundo mejor promedio goleador, solo por debajo de Paulinho, con un tanto cada 122 minutos.

Tabla de goleo completa

Joao Paulo Dias

  • Club: Toluca
  • Goles: 10
  • Nacionalidad: Portugués
  • Un gol cada: 71.90 min

Joao Pedro Geraldino

  • Club: Atlético de San Luis
  • Goles: 9
  • Nacionalidad: Italiano
  • Un gol cada: 126.56 min

Germán Berterame

  • Club: Monterrey
  • Goles: 8
  • Nacionalidad: Argentino
  • Un gol cada: 143.25 min

Juan Francisco Brunetta

  • Club: Tigres
  • Goles: 7
  • Nacionalidad: Argentino
  • Un gol cada: 143.71 min

Armando González

  • Club: Guadalajara
  • Goles: 7
  • Nacionalidad: Mexicano
  • Un gol cada: 122.00 min
Germán Berterame (REUTERS/Cristian De Marchena)
Ángel Baltazar Sepúlveda

  • Club: Cruz Azul
  • Goles: 6
  • Nacionalidad: Mexicano
  • Un gol cada: 101.50 min

Sergio Canales

  • Club: Monterrey
  • Goles: 6
  • Nacionalidad: Español
  • Un gol cada: 143.33 min

Frank Thierry Boya

  • Club: Tijuana
  • Goles: 6
  • Nacionalidad: Belga
  • Un gol cada: 150.00 min

Óscar Eduardo Estupiñán

  • Club: FC Juárez
  • Goles: 6
  • Nacionalidad: Colombiano
  • Un gol cada: 126.00 min

Jesús Ricardo Angulo

  • Club: Toluca
  • Goles: 5
  • Nacionalidad: Mexicano
  • Un gol cada: 161.00 min

Los máximos goleadores en la historia de la LigaMX

1. Evanivaldo Castro Cabinho: el histórico delantero de Pumas marcó 312 goles durante las 13 temporadas que jugó en el país. Con los universitarios conquistó el título de goleo en 4 temporadas consecutivas de 1975 a 1979.

2. Carlos Hermosillo: delantero que tuvo sus épocas de gloria con la Máquina Celeste del Cruz Azul con la que marcó 169 goles, más de la mitad de los 295 tantos que engalanan su carrera como jugador activo que finalizó en 2001. En seis ocasiones fue reconocido como campeón goleador del balompié azteca.

3. Jared Borgetti: conocido como “El Zorro del Desierto” tiene en su haber 252 tantos a lo largo de su carrera, para colocarse en el tercer lugar de la lista. La mayoría de los goles los anotó durante su paso por el Santos Laguna.

4. El paraguayo José Saturnino Cardozo anotó 249 goles durante su paso por México. Durante 11 temporadas permaneció activo con los Diablos Rojos del Toluca (1994-2005). Con este equipo también impuso un récord en torneos cortos con 29 anotaciones. En 2006 se convirtió en entrenador.

5. Horacio Casarín es recordado como uno de los primeros grandes ídolos del balompié. Su carrera inició en 1936 con el Necaxa, también brilló con los Potros de Hierro del Atlante, durante más de dos décadas rompió la red en 238 ocasiones. Entre otros grandes logros y el cariño de los aficionados, es recordado por haber anotado cinco goles en un partido.

