México

Jon Secada anuncia concierto en CDMX: fecha y recinto para su tributo a Nat King Cole

El intérprete de “Otro Día Más Sin Verte” ofrecerá un espectáculo donde la elegancia del jazz y la calidez cubana se unen, destacando duetos y versiones renovadas de grandes clásicos

Por Armando Guadarrama

Guardar
'Fascination' rinde homenaje a la
'Fascination' rinde homenaje a la familia, la tradición y los grandes intérpretes de la música latina (EnLive)

La expectativa crece en la Ciudad de México ante la inminente llegada de Jon Secada, quien presentará su más reciente álbum, Fascination, el miércoles 17 de diciembre de 2025 en el Centro de Espectáculos La Maraka.

En esta ocasión, el reconocido cantante cubano-estadounidense ofrecerá un espectáculo en el que la nostalgia y la innovación musical se entrelazan, consolidando su vigencia en la escena internacional. Las entradas para este concierto ya están disponibles a través de Arema.mx y en las taquillas del recinto.

En Fascination, Secada profundiza en sus raíces musicales y culturales, reinterpretando clásicos en español como “Stardust”, “Quizás, Quizás, Quizás” y “Unforgettable”.

Jon Secada regresa a la
Jon Secada regresa a la Ciudad de México para presentar su nuevo álbum 'Fascination' en La Maraka (EnLive)

Esta última pieza, grabada a dúo con su hija Mikaela, destaca por una fusión de jazz y la calidez de la herencia cubana. El propio artista ha señalado que tanto el disco como su video oficial constituyen un tributo a la familia, la tradición y el poder sanador de la música, con el objetivo de mantener viva la memoria de los grandes intérpretes que marcaron su infancia.

Más allá de la evocación nostálgica, el álbum se presenta como una obra en la que convergen elegancia, virtuosismo y una sensibilidad contemporánea, renovando el legado de Nat King Cole desde la perspectiva de un artista con más de treinta años de trayectoria internacional.

La velada en La Maraka, programada para las 21:00 horas, forma parte de la serie de espectáculos organizados por EnLive Producciones. El recinto, conocido por su acústica y su atmósfera elegante, ofrecerá el entorno propicio para una noche en la que la música, la memoria y la emoción se unirán en un mismo escenario.

El cantante cubano-estadounidense fusiona nostalgia
El cantante cubano-estadounidense fusiona nostalgia e innovación en un espectáculo único el 17 de diciembre de 2025 (EnLive)

Nacido en La Habana el 4 de octubre de 1961, Jon Secada emigró a Estados Unidos durante su infancia y encontró en la música el puente entre dos culturas. Tras obtener una maestría en jazz vocal en la Universidad de Miami, inició su carrera como corista y colaborador de Gloria Estefan antes de lanzarse como solista en 1992.

Su álbum debut, “Jon Secada”, alcanzó proyección global con temas como “Just Another Day”, “Angel”, “Do You Believe in Us?” y su versión en español “Otro Día Más Sin Verte”, canción que le valió reconocimiento internacional y un Grammy.

Desde entonces, ha vendido más de 20 millones de copias y ha recibido distinciones que lo sitúan entre los intérpretes latinos más destacados de su generación, gracias a una voz que conjuga la fuerza del soul, la dulzura del pop y la sensualidad del bolero.

El álbum incluye duetos y
El álbum incluye duetos y versiones renovadas de clásicos como 'Unforgettable' y 'Quizás, Quizás, Quizás' (EnLive)

El regreso de Secada a México con Fascination representa una oportunidad para apreciar la evolución de un artista que ha sabido reinventarse sin perder la esencia romántica que lo distingue. En cada presentación, transforma el escenario en un espacio íntimo donde la sofisticación del jazz y la pasión de la música latina se funden, ofreciendo al público una experiencia única.

Temas Relacionados

Jon SecadaLa MarakaCDMXNat King Colemexico-entretenimiento

Más Noticias

Sheinbaum fue cuestionada por habitantes de Tianguistengo tras falta de ayuda del alcalde por inundaciones

La titular llamó a los ciudadanos a evaluar a sus autoridades para las próximas elecciones

Sheinbaum fue cuestionada por habitantes

Señalan supuesta actitud déspota de Carlos Rivera en ¿Quién es la máscara?: “Súper soberbio”

El cantante de Tlaxcala ha generado polémica tras reportes de roces con el equipo de producción y señalamientos sobre su postura ante la diversidad

Señalan supuesta actitud déspota de

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 19 de agosto: nominados se muestran nerviosos por primera eliminación

Sigue la actualización minuto a minuto de este domingo de eliminación

La Granja VIP en vivo

Carlos Jiménez niega acusaciones de Sandra Cuevas por supuestos cobro de cuotas para afectarla

El periodista retó a la exalcaldesa a presentar pruebas sobre las acusaciones en su contra

Carlos Jiménez niega acusaciones de

Caen seis presuntos miembros del Cártel de Sinaloa con 12 armas largas en Chiapas: dos son extranjeros

Los ahora capturados llevaban cargadores, cartuchos y artefactos ponchallantas

Caen seis presuntos miembros del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen seis presuntos miembros del

Caen seis presuntos miembros del Cártel de Sinaloa con 12 armas largas en Chiapas: dos son extranjeros

Caen dos mujeres ligadas a una célula criminal que usaba al menos ocho casas para delitos contra la salud en Morelos

Cae presunto homicida de aspirante a edil en Oaxaca, Fiscalía afirma que asesinato no tiene relación con proceso electoral

Aseguran más de 200 paquetes con cocaína y una avioneta en cateo a aeródromo de Chiapas | VIDEO

Rocha Moya pide no generar “culpabilidad” a menores detenidos por guerra del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Thalía preocupa al aparecer desde

Thalía preocupa al aparecer desde un hospital y redes señalan su aspecto físico

Señalan supuesta actitud déspota de Carlos Rivera en ¿Quién es la máscara?: “Súper soberbio”

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 19 de agosto: nominados se muestran nerviosos por primera eliminación

Aseguran que Galilea Montijo está enfurecida y despidió a asistente por perder contrato millonario con marca

La Granja VIP: qué días abre y cierra la votación para salvar a tu favorito

DEPORTES

Esto dijo Karely Ruiz tras

Esto dijo Karely Ruiz tras vencer a Karina García por nocaut en el Stream Fighters 4

¿Cuánto tiempo podría pasar en prisión el exjugador de Tigres detenido por asesinar a policías en Culiacán?

¿No está listo? Gabriel Milito afirma que la ‘Hormiga’ González debe hacer más méritos para ser convocado a la Selección Mexicana

Isaac del toro sigue haciendo historia y se cuelga la plata en el Andorra Cycling Master 2025

André Jardine se disculpa con la afición del América tras perder contra Cruz Azul: “Lo lamentamos porque éramos muy superiores”