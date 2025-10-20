Jon Secada anuncia concierto en CDMX: fecha y recinto para su tributo a Nat King Cole

'Fascination' rinde homenaje a la familia, la tradición y los grandes intérpretes de la música latina (EnLive)

La expectativa crece en la Ciudad de México ante la inminente llegada de Jon Secada, quien presentará su más reciente álbum, Fascination, el miércoles 17 de diciembre de 2025 en el Centro de Espectáculos La Maraka.

En esta ocasión, el reconocido cantante cubano-estadounidense ofrecerá un espectáculo en el que la nostalgia y la innovación musical se entrelazan, consolidando su vigencia en la escena internacional. Las entradas para este concierto ya están disponibles a través de Arema.mx y en las taquillas del recinto.

En Fascination, Secada profundiza en sus raíces musicales y culturales, reinterpretando clásicos en español como “Stardust”, “Quizás, Quizás, Quizás” y “Unforgettable”.

Esta última pieza, grabada a dúo con su hija Mikaela, destaca por una fusión de jazz y la calidez de la herencia cubana. El propio artista ha señalado que tanto el disco como su video oficial constituyen un tributo a la familia, la tradición y el poder sanador de la música, con el objetivo de mantener viva la memoria de los grandes intérpretes que marcaron su infancia.

Más allá de la evocación nostálgica, el álbum se presenta como una obra en la que convergen elegancia, virtuosismo y una sensibilidad contemporánea, renovando el legado de Nat King Cole desde la perspectiva de un artista con más de treinta años de trayectoria internacional.

La velada en La Maraka, programada para las 21:00 horas, forma parte de la serie de espectáculos organizados por EnLive Producciones. El recinto, conocido por su acústica y su atmósfera elegante, ofrecerá el entorno propicio para una noche en la que la música, la memoria y la emoción se unirán en un mismo escenario.

Nacido en La Habana el 4 de octubre de 1961, Jon Secada emigró a Estados Unidos durante su infancia y encontró en la música el puente entre dos culturas. Tras obtener una maestría en jazz vocal en la Universidad de Miami, inició su carrera como corista y colaborador de Gloria Estefan antes de lanzarse como solista en 1992.

Su álbum debut, “Jon Secada”, alcanzó proyección global con temas como “Just Another Day”, “Angel”, “Do You Believe in Us?” y su versión en español “Otro Día Más Sin Verte”, canción que le valió reconocimiento internacional y un Grammy.

Desde entonces, ha vendido más de 20 millones de copias y ha recibido distinciones que lo sitúan entre los intérpretes latinos más destacados de su generación, gracias a una voz que conjuga la fuerza del soul, la dulzura del pop y la sensualidad del bolero.

El regreso de Secada a México con Fascination representa una oportunidad para apreciar la evolución de un artista que ha sabido reinventarse sin perder la esencia romántica que lo distingue. En cada presentación, transforma el escenario en un espacio íntimo donde la sofisticación del jazz y la pasión de la música latina se funden, ofreciendo al público una experiencia única.