La Granja VIP: qué días abre y cierra la votación para salvar a tu favorito

El programa incluye traición entre granjeros y un sistema para votar varias veces

Por Mariana L. Martínez

Ferka anunció en X una
Ferka anunció en X una sorpresa para la primera eliminación del reality. (@fer_q, Instagram)

La dinámica de votación en La Granja VIP introduce un elemento de incertidumbre y estrategia que mantiene en vilo tanto a los participantes como a la audiencia.

Cada semana, el proceso para definir a los nominados y, finalmente, al eliminado, se estructura en varias etapas que involucran tanto decisiones internas de los concursantes como la participación activa del público.

El mecanismo de nominación inicia los domingos durante la Gala, donde se desarrolla la llamada Cadena de Salvación. En esta dinámica, los granjeros se salvan unos a otros de manera consecutiva, dejando al último sin protección y, por tanto, automáticamente nominado.

Este primer nominado se convierte en el primer candidato a abandonar la competencia.La selección del segundo eliminado recae en el Capataz de La Granja VIP, quien escoge a un peón y a un granjero para enfrentarse en un Duelo.

Este enfrentamiento varía semanalmente y puede consistir en pruebas físicas o mentales, lo que añade un componente de imprevisibilidad al proceso.

Los miércoles, durante la Asamblea, se definen los dos últimos nominados. En esta instancia, tanto granjeros como peones emiten su voto de manera directa y justificada hacia uno de sus compañeros, completando así la lista de los cuatro nominados de la semana.

Una vez revelados los nominados, las votaciones se abren los miércoles. El público dispone de 10 votos diarios para distribuir entre los cuatro granjeros en riesgo, o bien concentrarlos en un solo participante si así lo prefiere. Además, existe la posibilidad de obtener 10 votos adicionales al responder una encuesta, lo que permite a los seguidores influir aún más en el destino de sus favoritos.

El proceso no se detiene ahí. Los jueves se introduce una dinámica de Salvación, mientras que los viernes se lleva a cabo la de traición, lo que puede modificar la lista de nominados y alterar el rumbo de la competencia en cuestión de horas.

Cuándo se cierran las votaciones de La Granja VIP

Los tres nominados comenzaron a
Los tres nominados comenzaron a alistarse para la eliminación de este domingo 19 de octubre. Foto: Captura de pantalla (Facebook).

Las votaciones permanecen abiertas hasta el domingo, momento en que el conductor Adal Ramones anuncia su cierre durante la Gala.

Es en ese instante cuando se determina quién será el eliminado, siendo el granjero con menos votos quien debe abandonar la competencia. Un aspecto relevante es que los votos se renuevan diariamente, permitiendo a los seguidores de La Granja VIP emitir hasta 20 votos por día si participan en la encuesta, lo que incrementa la interacción y el compromiso del público con el programa.

