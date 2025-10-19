México

Detienen a presunto responsable del homicidio de la expresidenta municipal de Cuauhtémoc, Colima

Las autoridades continuarán con las investigaciones para dar con todos los implicados

Por Carlos Salas

La FGE de Colima cumplimentó una orden de aprehensión contra Felipe de Jesús “N”, señalado como probable responsable del homicidio de la expresidenta municipal de Cuauhtémoc, Gabriela Mejía Martínez. (FOTO: X: @FiscaliaColima)

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Colima cumplimentó una orden de aprehensión contra Felipe de Jesús “N”, señalado como probable responsable del homicidio de la expresidenta municipal de Cuauhtémoc, Gabriela Mejía Martínez, ocurrido el pasado 14 de octubre.

De acuerdo con el informe de la institución, la detención se logró como resultado de un trabajo coordinado entre la Policía de Investigación y autoridades de seguridad estatales y federales, quienes realizaron diversas diligencias para reunir testimonios, evidencia física y material videográfico, además del análisis de las cámaras del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i).

Con todos los elementos recabados, la FGE identificó a una de las personas presuntamente involucradas en el crimen y posteriormente llevar a cabo su captura.

Los hechos ocurrieron la tarde del martes 14 de octubre, en la colonia El Cariño del municipio de Cuauhtémoc, cuando Gabriela Mejía Martínez fue atacada a balazos mientras se encontraba en la vía pública.

Ficha oficial emitida por la FGE. (FOTO: X: @FiscaliaColima)

De acuerdo con los reportes de las autoridades, los agresores viajaban a bordo de una motocicleta y huyeron del lugar tras el ataque que dejó a la exfuncionaria muerta y un hombre lesionado.

Finalmente, el detenido fue puesto disposición del juez que lo requiere mientras que los agentes del Ministerio Público continuarán las investigaciones para lograr el esclarecimiento total de los hechos y determinar la situación jurídica del imputado.

Alito Moreno condenó el asesinato de la exedil

Luego de que la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, diera a conocer el asesinato de la exalcaldesa de Cuauhtémoc, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno, se pronunció a través de su cuenta de X sobre este lamentable crimen.

Alito Moreno condenó el ataque y exigió a las autoridades no dejar el caso.

“Hoy la violencia se ensaña con las mujeres y con quienes luchan por México. Expreso mi más profundo repudio por el cobarde asesinato de Gaby Mejía, nuestra compañera, exalcaldesa de Cuauhtémoc, Colima y Presidenta Estatal del ONMPRI”, compartió el también senador.

El dirigente del PRI describió a Gaby Mejía como una mujer “valiente, entregada al servicio del pueblo. No sólo lideró: caminó, escuchó, gestionó, resolvió”, de quién dijo que siempre fue de “frente y sin miedo”.

El mensaje de Alito fue dirigido también hacia las autoridades, por lo que escribió: “Exigimos a las autoridades estatales y federales que actúen con firmeza, con rapidez y total transparencia. Que se investigue a fondo, se castigue a los culpables y se le haga justicia”. Agregó que este crimen no puede quedar impune.

