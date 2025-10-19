Cae presunto homicida de aspirante a edil en Oaxaca, Fiscalía afirma que asesinato no tiene relación con proceso electoral

FGEO desvincula frelación electoral con homicidio de Joel Vivas Leyva. (SSPC Oaxaca)

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó este domingo 19 de octubre de 2025 la detención de una persona del sexo masculino, por su probable responsabilidad en el caso de homicidio de una persona que perdió la vida en hechos ocurridos en Santiago Tenango.

Según el comunicado oficial de las autoridades, las investigaciones iniciales revelan que los hechos están desvinculados a cualquier proceso electoral de la comunidad.

Además, la FGEO señaló que tomó conocimiento a través de la Vicefiscalía General de Control Regional que, derivado de los actos de investigación realizados en el lugar, establecieron las primeras líneas de investigación que permitieron establecer las primeras directrices sobre cómo sucedieron los hechos.

El asesinato del candidato de edil de Santiago Tenango

La investigación se mantiene en desarrollo. (SSPC Oaxaca)

La víctima fue identificada como Joel Vivas Leyva, ex comisariado de bienes comunales de Santiago Tenango, presuntamente por disparos de arma de fuego, a tan sólo unas horas de que se llevara a cabo la elección por sistemas normativos internos en la comunidad del Valle Eteco, según fuentes locales.

La víctima fue localizada sin vida a un costado de la Carretera Federal 190, antes de llegar a la Carbonera, en Santiago Tenango, Etla. Su asesinato impactó a la comunidad debido a que era una figura clave y su participación resultaba relevante en temas de la defensa del patrimonio de la localidad.

Según información recabada por fuentes locales, el crimen ocurrió en los límites territoriales entre Santiago Tenango y San Pablo Huitzo.

De acuerdo con las mismas fuentes, esta es una zona con historial de conflictos agrarios y disputas por la delimitación de tierras y según los testimonios de los pobladores, recopilados por medios locales, el campesino había salido a cuidar a sus animales por la mañana pero más tarde, fue encontrado sin vida, tendido en el monte, con impactos de arma de fuego.

Además, medios locales refieren que el cuerpo del edil presentaba signos de violencia en un terreno baldío.

Algunas fuentes suponen que el crimen derivó de un conflicto agrario en la zona. Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y peritos culminaron ayer por la tarde las investigaciones en el sitio y continúan con la búsqueda del o de los agresores, con la finalidad de llevarlos ante la justicia y esclarecer el crimen.