¿Quién es el exjugador de Tigres que habría asesinado a unos agentes de tránsito en Culiacán?

La detención de Edgar Zamudio Rosales, exjugador de las fuerzas básicas de Tigres, junto a otros tres individuos, ha generado polémica en la comunidad de Culiacán y en el entorno futbolístico mexicano.

La noche del viernes 17 de octubre de 2025, las autoridades arrestaron a Zamudio, de 23 años, junto a Pilar Guadalupe “N”, Alejandro “N” y Carlos Abraham “N” (de 15 años), tras una persecución armada por diversos sectores de la capital sinaloense. Los detenidos son señalados como presuntos responsables del asesinato de dos agentes de Tránsito Municipal.

¿Quién es Edgar Zamudio, exfutbolista de Tigres que habría asesinado a agentes de tránsito?

Zamudio integró las fuerzas básicas del conjunto universitario desde 2017 hasta 2019 y, durante ese periodo, tuvo un papel destacado, especialmente en el Clásico Regio Sub-17 de 2019, donde marcó un gol ante Monterrey. Cabe indicar que pese a su talento y proyección, no logró consolidarse en el primer equipo de Tigres.

Hasta este momento, Club Tigres no ha realizado declaraciones oficiales sobre la situación legal de Edgar Zamudio Rosales. Tras dejar la institución, no hay registros de que el mediocampista haya vuelto a participar en el futbol profesional.

Autoridades aseguraron seis armas largas, cuatro cortas y granadas tras la captura del exfutbolista Edgar Zamudio y tres cómplices.

La noticia de la detención de Zamudio ha provocado una fuerte reacción en redes sociales y entre la afición, quienes recuerdan su paso por las canteras felinas. El caso ha reavivado el debate sobre la seguridad pública en Culiacán y el impacto de hechos violentos que involucran a figuras conocidas del deporte.

¿Cómo se dio la persecución Edgar Zamudio y los otros tres individuos?

La persecución concluyó en el bulevar Leyva Solano, casi en la esquina con la avenida Álvaro Obregón, frente al Parque Revolución. En ese lugar, las fuerzas federales interceptaron a los sospechosos y aseguraron un arsenal compuesto por seis armas largas, cuatro armas cortas, cuatro granadas, 35 cargadores, cuatro cofres para ametralladora y cartuchos de diversos calibres. Los detenidos y el material asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad federal, encargada de determinar su participación en el homicidio y en otros posibles delitos.

Dos de los arrestados habrían participado directamente en la ejecución de un hombre y una mujer, ambos agentes de Tránsito Municipal de Culiacán. Por su parte, los cuerpos de las víctimas fueron encontrados sin vida dentro de una patrulla en las calles del sector San Rafael, tras ser atacados a balazos mientras realizaban labores de vigilancia. El intento de huida de los presuntos responsables desencadenó la persecución que terminó con su captura y la incautación del material bélico.

Por ahora, las autoridades federales continúan con las investigaciones para esclarecer su presunta participación en el crimen y determinar las responsabilidades correspondientes.