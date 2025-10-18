México

Pastel de chocolate sin harina ni mantequilla: solo 4 ingredientes y mucho sabor

Una opción casera, ligera y práctica para disfrutar algo dulce sin complicaciones, ideal para preparar en casa y compartir

Por Gerardo Lezama

El pastel saludable se prepara
El pastel saludable se prepara con solo cuatro ingredientes y no contiene harina ni mantequilla. (Freepik)

Este pastel saludable es una alternativa ideal para quienes buscan disfrutar de un postre casero sin comprometer su bienestar.

Se prepara con solo cuatro ingredientes, sin harina ni mantequilla, lo que lo hace apto para personas que siguen dietas equilibradas, reducidas en grasas saturadas o con restricciones al gluten. Además, su sencillez lo convierte en una receta accesible, rápida y perfecta para compartir.

Los ingredientes principales son plátano, huevo, avena molida y cacao en polvo sin azúcar. Cada uno aporta beneficios nutricionales que lo distinguen de los pasteles tradicionales:

  • El plátano es fuente natural de energía, rico en potasio, fibra y antioxidantes. Su dulzor natural permite prescindir de azúcares añadidos, lo que reduce el índice glucémico del postre.
  • El huevo aporta proteína de alta calidad, además de vitaminas como la B12 y minerales como el selenio. Da estructura y textura al pastel sin necesidad de grasas añadidas.
  • La avena molida actúa como base seca, aportando fibra soluble, lo que favorece la salud cardiovascular y ayuda a regular los niveles de colesterol.
  • El cacao sin azúcar aporta el sabor intenso del chocolate, con flavonoides que mejoran el estado de ánimo, la circulación y la salud cerebral.
La receta utiliza plátano, huevo,
La receta utiliza plátano, huevo, avena molida y cacao en polvo sin azúcar como ingredientes principales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, esta receta puede adaptarse fácilmente a diferentes necesidades. Si se desea una versión más proteica, puede añadirse una cucharada de crema de cacahuate natural o proteína en polvo sin sabor.

Para una textura más húmeda, se puede incorporar yogur natural sin azúcar. También es posible usar cacao alcalinizado para un sabor más suave y menos amargo.

Ingredientes:

  • 2 plátanos maduros
  • 2 huevos
  • ½ taza de avena molida
  • ½ taza de cacao en polvo sin azúcar

Modo de preparación:

  1. Tritura los plátanos hasta formar un puré suave.
  2. Añade los huevos, la avena y el cacao. Mezcla hasta integrar completamente.
  3. Vierte la mezcla en un molde pequeño, previamente engrasado o con papel encerado.
  4. Hornea a 180 °C durante 25 a 30 minutos. Deja enfriar antes de desmoldar.
El plátano aporta energía, fibra
El plátano aporta energía, fibra y antioxidantes, y permite evitar azúcares añadidos en el pastel. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una rebanada de 80 a 100 gramos es suficiente para disfrutar el sabor sin excederse. Puede acompañarse con fruta fresca o yogur natural.

Este pastel es apto para personas con intolerancia al gluten (si se usa avena certificada), para quienes desean reducir el consumo de harinas refinadas y para quienes buscan opciones dulces sin mantequilla ni azúcar añadida.

Su preparación sencilla, ingredientes accesibles y perfil nutricional lo convierten en una receta ideal para cuidar la salud sin renunciar al sabor.

