Metro CDMX y Metrobús hoy 17 de octubre: estación del metro Zócalo-Tenochititlán

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones hoy viernes 17 de octubre.

El servicio del Metro de la Ciudad de México presenta retrasos en la Línea 5 , donde usuarios reportan avance lento de trenes y alta concentración de personas en Pantitlán . En redes sociales, los pasajeros señalan que los convoyes tardan varios minutos en llegar y que los andenes se encuentran saturados

Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México , sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Metrobús de la CDMX reporta servicio regular en todas sus líneas hasta el momento. No se registran incidencias ni estaciones afectadas en el inicio de operaciones de este viernes.

En este momento, la Línea 3 presenta alta afluencia de pasajeros . El STC informa que se envían trenes vacíos a las estaciones con mayor demanda para agilizar el servicio.

La estación Zócalo/Tenochtitlán permanece abierta y ofrece servicio normal este viernes 17 de octubre. El STC confirma que la operación en toda la Línea 2 se realiza con normalidad .

Usuarios informan alta afluencia en la estación La Paz , donde se aplica dosificación de usuarios con reja cerrada . Señalan que los trenes tardan en llegar a Los Reyes y arriban llenos , mientras que el trayecto de Santa Marta a Pantitlán alcanza hasta 21 minutos .

