México

Cruz Roja hace un llamado para priorizar limpieza en Poza Rica: “Que la sociedad no vaya a entrar en un problema de salud pública”

La información oficial apunta a que los elementos aún se encuentran trabajando para liberar calles en este municipio afectado por el desbordamiento del río Cazones

Por Jaqueline Viedma

Guardar
Así fue como Don Chuy activó la alarma de Pemex para alertar a veracruzanos de las inundaciones. (Redes socialeS)

La tarde de este viernes 17 de octubre de 2025, en un acercamiento con medios de comunicación desde la zona afectada en Poza Rica, Veracruz, el presidente nacional de la Cruz Roja, Carlos Freaner, advirtió sobre la situación que están viviendo los habitantes de esta región tras las inundaciones por el desbordamiento del río Cazones.

Freaner comentó que de no actuar con prontitud en el tema de limpieza, la población podría enfrentar daños sanitarios, “la maquinaria pesada debió entrar de forma inmediata y deben de continuar... vemos en muchas calles la basura acumulada y eso es más sencillo de levantar”.

También dijo que ante el panorama en Poza Rica, hay muchas calles donde es suficiente entrar en este momento con montacargas o maquinaria liviana, “se requiere que la sociedad no vaya a entrar en un problema de salud pública, sería mucho más grave que las lluvias”.

El presidente de Cruz Roja aseguró que la institución siempre está preparada para responder de forma inmediata, mencionó que se encuentran trabajando en Jalisco, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y en todos los estados afectados que fueron azotados por fuertes lluvias la semana pasada.

“La más afectada para nosotros es Poza Rica, el Álamo y los lugares cercanos”, afirmó Freaner.

Habitantes de Poza Rica aún
Habitantes de Poza Rica aún continúan esperando que la ayuda del gobierno federal y estatal llegue a sus comunidades. (Foto: @SGIRPC_CDMX)

Estudiantes de la Universidad Veracruzana piden destitución de rector

Tras la molestia generada por el aviso tardío de la suspensión de clases en la Universidad Veracruzana (UV) durante la emergencia de lluvias que se presentó la semana pasada, estudiantes de distintas facultades se manifestaron en Veracruz, exigen una disculpa pública y la destitución del rector Martín Aguilar Sánchez, a quien acusan de negligencia.

Aunque el disgusto con Aguilar Sánchez viene de tiempo atrás, el personal académico asegura que desde rectoría ha habido falta de ética, así como omisiones y respuestas tardías, aún cuando el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) ya había anunciado sobre los posibles daños que dejaría el paso de las lluvias en el estado.

Tanto estudiantes como académicos ven como única respuesta viable la destitución del rector, quien desde el día de ayer ha dado entrevistas en medios de comunicación y afirma que la información difundida sobre la desaparición de 192 estudiantes es falsa, pero hasta el momento, no se sabe qué medidas ha tomado la institución para contactar a todos los alumnos y saber sobre su paradero.

Debido a la falta de transparencia sobre el proceso para contactar estudiantes por parte de la UV, quienes protestaron el día de hoy no quisieron retomar la cifra de estudiantes no localizados que en los últimos días ha circulado en medios de comunicación, pero han llevado acciones como compartir boletines de compañeros universitarios que siguen desaparecidos.

En grupos de WhatsApp y redes sociales, los estudiantes siguen llevando acciones de búsqueda, ya que de esta forma han localizado a varios. Entre sus peticiones se encuentra una investigación exhaustiva, pública y transparente sobre la muerte y desaparición de estudiantes luego de las inundaciones registradas en la región.

Temas Relacionados

Cruz RojaRío CazonesPoza RicaVeracruzRocío NahleClaudia SheinbaumProtección Civilmexico-noticias

Más Noticias

Comparan a Sergio Mayer Mori con “Rubí”, el personaje que inmortalizó su madre: “Es un descarado”

Sigue el éxito del joven como integrante de “La Granja VIP”

Comparan a Sergio Mayer Mori

Vanessa Gurrola, modelo detenida en EEUU, fue boletinada por presuntos nexos con Los Chapitos en Sinaloa

La aprehensión de la mujer se realizó por su probable participación en el asesinato de “El Chato”, operador del CAF

Vanessa Gurrola, modelo detenida en

Fans proponen a este conductor como reemplazo de Adal Ramones, tras errores en La Granja VIP

Algunos seguidores del reality show no están contentos con el trabajo de conducción

Fans proponen a este conductor

Cómo está la calidad del aire de la CDMX este 17 de octubre

Todos los días y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico da a conocer el estado del del oxígeno en la capital del país y zona conurbada del Edomex. Aquí el reporte de las 15:00

Cómo está la calidad del

El indicador de referencia de la bolsa mexicana cerró este 17 de octubre con baja de 1,28%

Cierre de operaciones México S&P/BMV IPC: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

El indicador de referencia de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vanessa Gurrola, modelo detenida en

Vanessa Gurrola, modelo detenida en EEUU, fue boletinada por presuntos nexos con Los Chapitos en Sinaloa

Guardia Nacional destruye cerca de 14 mil 600 metros cuadrados al ser plantíos de marihuana en Jalisco

Desmantelan red de drogas en España operada por traficantes mexicanos y colombianos

Caen dos del Cártel de Tláhuac en predio de Iztapalapa donde se empacaban cantidades millonarias de droga

Bloqueos en Michoacán tras ataque a militares por integrantes del CMNG

ENTRETENIMIENTO

Fans proponen a este conductor

Fans proponen a este conductor como reemplazo de Adal Ramones, tras errores en La Granja VIP

La Granja VIP EN VIVO: Eleazar Gómez traicionará a uno de sus compañeros la tarde de hoy 17 de octubre

Paty Sirvent presenta al nuevo elenco de Jeans tras conflicto con JNS

Maribel Guardia se muda y llevará las cenizas de su hijo Julián Figueroa: “Adoraba mi casa”

Quién es el primer eliminado de La Granja VIP, según encuesta

DEPORTES

¿Cómo quedará el Chivas vs

¿Cómo quedará el Chivas vs Mazatlán de acuerdo a la IA?

Agenda deportiva 17 al 20 octubre: América-Cruz Azul, Fórmula 1, UFC y postemporada de Grandes Ligas

El “Perro” Bermúdez alista su regreso a la narración rumbo al Mundial 2026

Rayados encara a Pumas con bajas sensibles para la Jornada 13 del Apertura 2025

Quiénes son los deportistas favoritos para ganar el Premio Nacional del Deporte 2025