Así se vive Halloween en CDMX: un coche con araña gigante causa furor y se hace viral

El vehículo con figura articulada recorre la ciudad y genera impacto, la escena se convirtió en tendencia por su originalidad, realismo y efecto visual

Por Gerardo Lezama

Un auto decorado con una
Un auto decorado con una araña gigante causa sensación en la Ciudad de México durante Halloween.

En plena temporada de Halloween, un automóvil ha captado la atención de miles de personas en la Ciudad de México gracias a una decoración tan creativa como impactante: una araña gigante que cubre todo el cofre y se mueve mientras el vehículo circula por las calles.

La escena, grabada por decenas de usuarios, se ha vuelto viral en TikTok, Instagram y otras plataformas, donde se celebra como una muestra del ingenio urbano y el espíritu festivo que caracteriza a la capital.

El conductor detrás de esta intervención es conocido como Rafles el Solitario, un personaje que año con año transforma su coche en una atracción temática.

Aunque en esta ocasión la decoración es de Halloween, también ha realizado montajes para Navidad y otras festividades, convirtiendo su vehículo en un ícono rodante de alegría y creatividad.

El famoso automovilista Rafles el Solitario se hizo viral tras su decoración encima de su vehículo de Halloween y paseando en calles de la CDMX Crédito: Cuenta de Tik Tok @raphaelmaloiml

Según comentarios en redes sociales, Rafles suele circular por el sur de la ciudad, especialmente en zonas como Tlalpan, Xochimilco y Coyoacán, donde muchos transeúntes lo han grabado y compartido con entusiasmo.

La araña principal, de gran tamaño y aspecto realista, está colocada sobre el cofre y se articula con movimientos que simulan vida.

Además, en el parabrisas trasero se encuentra otra araña complementaria, lo que refuerza el efecto visual y convierte al coche en una especie de criatura urbana que sorprende a conductores y peatones por igual.

La reacción del público ha sido mayoritariamente positiva: muchos lo consideran parte del fenómeno “México Mágico”, esa mezcla de surrealismo cotidiano y alegría espontánea que define tantas escenas de la vida capitalina. “Imagínate vivir en Suiza y perderte esto”, comentan algunos usuarios entre risas y asombro.

Fue captado un automovilista en calles de la CDMX con una decoración muy peculiar de Halloween Crédito: Tik Tok @hectorantionionara

En cuanto a la legalidad de este tipo de decoraciones, el Reglamento de Tránsito de la CDMX establece que ningún vehículo debe portar objetos que obstruyan la visibilidad del conductor o representen un riesgo para otros usuarios de la vía.

Sin embargo, en este caso, la decoración parece estar diseñada para no interferir con el campo visual ni con las luces del automóvil, por lo que no se han reportado sanciones ni infracciones relacionadas.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido comunicados al respecto, y el coche sigue circulando como una atracción móvil que alegra el tráfico y genera sonrisas.

La viralidad de este auto decorado no solo refleja el entusiasmo por Halloween, sino también el poder de la creatividad individual para transformar espacios comunes en experiencias memorables. Rafles el Solitario, con su estilo único, ha logrado convertir su coche en un símbolo de celebración, sorpresa y alegría colectiva en medio del caos urbano.

