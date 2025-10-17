Acompañado y en un automóvil: así fue el asesinato de “El Chato” en EEUU, operador del Cártel de los Arellano Félix

El Chato y Vanessa Gurrola. (Borderland Beat)

Este jueves se dio a conocer que Vanessa Gurrola, modelo sinaloense, fue detenida en San Diego, Estados Unidos, por su presunta participación en el homicidio “El Chato”, supuesto operador del Cártel de los Arellano Félix.

De acuerdo con el Semanario Zeta, el sujeto es identificado como Christian Espinoza Silver, quien mantenía una relación sentimental con Gurrola y fue asesinado el 17 de febrero de 2024 en San Diego, California.

La influencer y exreina de belleza fue detenida por autoridades estadounidenses el pasado 9 de octubre a las 15:00 horas, de acuerdo con una ficha de registro de detenidos en San Diego.

Actualmente se encuentra recluida en la prisión para mujeres de “Las Colinas”, ubicada al este de la ciudad fronteriza.

México Comunica informó que será el 20 de octubre su comparecencia ante el juez en la Corte Superior de San Diego, donde se conocerá si permanecerá detenida o si su caso será transferido a instancias federales.

Así fue el asesinato de “El Chato”

(Imagen de Borderland Beat)

De acuerdo con un informe del Departamento de Policía de San Diego, consultado por Infobae México, el sábado 17 de febrero de 2024 se registró un tiroteo alrededor de las 20:41 horas en las calles de Novel Drive y Lombard Place de la zona de University City, en la que fueron localizadas dos víctimas.

Oficiales de la División Norte ubicaron a un hombre en el suelo y a un segundo sujeto cerca de un automóvil, el cual se encontraba frente al estacionamiento de un departamento.

Ambos presentaban múltiples heridas de bala y fueron trasladados a un hospital, sin embargo, Christian Espinoza Silver, ciudadano mexicano de 35 años de edad, murió cuando recibía atención médica. El segundo sujeto, de 39 años de edad, se reportó como estable en el hospital.

La investigación preliminar realizada por detectives de homicidios señaló que los dos hombres viajaban juntos a bordo del vehículo cuando un sujeto se acercó a ellos a pie y comenzó a dispararles.

El sospechoso vestía una sudadera negra y huyó del sitio en dirección al oeste. Las autoridades determinaron que se trató de un “ataque selectivo”.

(Imagen de Borderland Beat)

El Semanario Zeta reveló que “El Chato” era operador de Pablo Edwin Huerta, alias “El Flaquito”, quien fue detenido en junio pasado junto a tres personas en Baja California, así como de un sujeto apodado “Kado”.

Su asesinato ocurrió siete meses antes de que Vanessa Gurrola fuera boletinada por presuntos nexos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Estos volantes fueron lanzados durante las primeras horas del 27 de septiembre de 2024 en los municipios de Culiacán, Los Mochis y Mazatlán del estado de Sinaloa, en el que la modelo apareció junto a 18 personas más, entre las que se encuentran el gobernador Rubén Rocha Moya, José Paz López Elenes, alcalde Badiraguato, y otros influencers como Markitos Toys.

Habitantes de varias zonas de Sinaloa compartió fotografías de los folletos. (@Cristian1to0)