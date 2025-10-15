México

Detienen a tres sujetos con armas y granadas tras ataque con drones a la Presidencia Municipal de Zinapécuaro

El fiscal de Michoacán señaló que la violencia en la entidad fue resultado de conflictos entre grupos locales

Por Luis Contreras

Guardar
Las personas capturadas (SSP Michoacán)
Las personas capturadas (SSP Michoacán)

Durante la madrugada del 14 de octubre ocurrió un ataque armado en inmediaciones de la Presidencia Municipal de Zinapécuaro, Michoacán. Horas después, las autoridades informaron el arresto de tres personas que llevan armas y granadas.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado detalló que los asegurados llevaban fusiles y granadas de fragmentación, así como equipo táctico.

Por su parte y en un encuentro con medios, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Carlos Torres Piña, comentó que las acciones violentas fueron provocadas por conflictos entre grupos delictivos locales.

Además, derivado de los eventos, una mujer resultó lesionada debido a esquirlas y tres vehículos fueron afectados por las detonaciones en el sitio.

Parte de as labores en
Parte de as labores en la entidad (SSP Michoacán)

“En una acción coordinada con el #EjércitoMexicano, detuvimos en Zinapécuaro a 3 personas en portación de armas de fuego, una calibre 50, 2 fusiles, 5 granadas de fragmentación, 122 cartuchos, 12 cargadores y equipo táctico”, destacó la SSP Michoacán en sus redes sociales.

Reportes de medios locales indican que los agentes arrestaron a los tres individuos, de quienes no fueron revelados sus nombres, luego de una denuncia acerca de sujetos armados.

Agentes de seguridad realizaron un operativo en un tramo que conecta las comunidades de Santa Cruz y San Miguel Taimeo, sitio donde realizaron los aseguramientos.

Violencia en Zinapécuaro durante la madrugada

Fue alrededor de las 3:00 de la mañana del 14 de octubre que sujetos atacaron con drones y armas de alto poder a la Presidencia Municipal, además de que fue reportada la destrucción cámaras de vigilancia pertenecientes al C5 de Michoacán.

A través de redes sociales fueron compartidos videos que registran las acciones violentas en la entidad, lo que provocó movilización por parte de instituciones de los tres niveles de gobierno.

Las versiones preliminares apuntan a que una mujer salió lesionada de un brazo tras los hechos Crédito: Redes Sociales

En un informe compartido por el Ayuntamiento, las autoridades condenaron los hechos violentos y señalaron que el clima de violencia es un factor común a nivel nacional.

“Lamentamos que los acontecimientos recientes alteren la tranquilidad de las familias, no sólo de Zinapécuaro, ya que esto es parte de una coyuntura nacional de la que no estamos exentos”, se puede leer.

Apenas el pasado 11 de de octubre, también durante la madrugada, fueron registrados bloqueos carreteros y ataques en Pátzcuaro Tzintzuntzan, entidades donde sujetos prendieron fuego a vehículos. Medios locales indicaron que fue en la carretera Pátzcuaro-Uruapan, a la altura de la comunidad de Bonillas y en la carretera Pátzcuaro–Tzintzuntzan que fueron colocadas las unidades.

Temas Relacionados

MichoacánZinapécuaroNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Las 5 ventajas de elegir tortillas para comer en lugar de pan

Este alimento mexicano tiene beneficios para la salud

Las 5 ventajas de elegir

México vs Ecuador: así fue la interpretación de Camila Fernández del himno mexicano previo al partido amistoso

La hija de Alejandro Fernández entonó el himno, tuvo una oportunidad de corregir su error del pasado en una pelea de Canelo

México vs Ecuador: así fue

“Guerra de Suegras”: la comedia que causa sensación entre los usuarios de Disney+ México

La película representa las rivalidades entre suegras, con toques de humor absurdo y un elenco mixto

“Guerra de Suegras”: la comedia

Cómo hacer que las lentejas queden suaves sin olla exprés

Este truco acelera el remojo, mejora la textura y reduce molestias digestivas, ideal para recetas prácticas

Cómo hacer que las lentejas

La Granja VIP: Aracely Arámbula habría prohibido a Manola Díez hablar de ella tras pleito por publicar a hijo de Luis Miguel

La relación entre las actrices vuelve a ser tema de conversación tras la supuesta intervención de abogados y la reaparición de viejas tensiones en el popular reality de TV Azteca

La Granja VIP: Aracely Arámbula
MÁS NOTICIAS

NARCO

Morenistas buscan prohibir los narcocorridos

Morenistas buscan prohibir los narcocorridos en espacios públicos de Sinaloa

Ataque contra la Guardia Nacional deja un agente muerto y tres agresores abatidos en Sinaloa

Quién es Héctor “N”, joven acusado del asesinato del abogado David Cohen

Golpe al CJNG: aseguran inmueble con arsenal, más de 40 mil cartuchos, granadas y drogas en Nayarit

A qué políticos mexicanos EEUU les revocó la visa y por qué

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP: Aracely Arámbula

La Granja VIP: Aracely Arámbula habría prohibido a Manola Díez hablar de ella tras pleito por publicar a hijo de Luis Miguel

La Granja VIP EN VIVO: comienza el primer Duelo de Nominación

Shanik Berman entristece porque Ángela Aguilar ni la conoce, pese a defenderla de fans de Cazzu: “Me he partido por ella”

Ellas serían las participantes con los sueldos más altos de La Granja VIP

Ranking Spotify en México: top 10 de los podcasts más populares

DEPORTES

Apertura 2025: partidos de la

Apertura 2025: partidos de la jornada 13 que serán transmitidos por TV abierta

Humberto “Chupete” Suazo, goleador histórico de Rayados de Monterrey, anunció su retiro a los 44 años

Hijo de Dr. Wagner Jr. va por el título norteamericano en Halloween Havoc con lucha estilo Día de Muertos

México vs Ecuador EN VIVO minuto a minuto: Al medio tiempo el encuentro está empatado

Hijo de Dr. Wagner Jr. debuta en NXT con una victoria sobre Lexis King