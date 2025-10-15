Detienen a tres sujetos con armas y granadas tras ataque con drones a la Presidencia Municipal de Zinapécuaro

Las personas capturadas (SSP Michoacán)

Durante la madrugada del 14 de octubre ocurrió un ataque armado en inmediaciones de la Presidencia Municipal de Zinapécuaro, Michoacán. Horas después, las autoridades informaron el arresto de tres personas que llevan armas y granadas.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado detalló que los asegurados llevaban fusiles y granadas de fragmentación, así como equipo táctico.

Por su parte y en un encuentro con medios, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Carlos Torres Piña, comentó que las acciones violentas fueron provocadas por conflictos entre grupos delictivos locales.

Además, derivado de los eventos, una mujer resultó lesionada debido a esquirlas y tres vehículos fueron afectados por las detonaciones en el sitio.

Parte de as labores en la entidad (SSP Michoacán)

“En una acción coordinada con el #EjércitoMexicano, detuvimos en Zinapécuaro a 3 personas en portación de armas de fuego, una calibre 50, 2 fusiles, 5 granadas de fragmentación, 122 cartuchos, 12 cargadores y equipo táctico”, destacó la SSP Michoacán en sus redes sociales.

Reportes de medios locales indican que los agentes arrestaron a los tres individuos, de quienes no fueron revelados sus nombres, luego de una denuncia acerca de sujetos armados.

Agentes de seguridad realizaron un operativo en un tramo que conecta las comunidades de Santa Cruz y San Miguel Taimeo, sitio donde realizaron los aseguramientos.

Violencia en Zinapécuaro durante la madrugada

Fue alrededor de las 3:00 de la mañana del 14 de octubre que sujetos atacaron con drones y armas de alto poder a la Presidencia Municipal, además de que fue reportada la destrucción cámaras de vigilancia pertenecientes al C5 de Michoacán.

A través de redes sociales fueron compartidos videos que registran las acciones violentas en la entidad, lo que provocó movilización por parte de instituciones de los tres niveles de gobierno.

Las versiones preliminares apuntan a que una mujer salió lesionada de un brazo tras los hechos Crédito: Redes Sociales

En un informe compartido por el Ayuntamiento, las autoridades condenaron los hechos violentos y señalaron que el clima de violencia es un factor común a nivel nacional.

“Lamentamos que los acontecimientos recientes alteren la tranquilidad de las familias, no sólo de Zinapécuaro, ya que esto es parte de una coyuntura nacional de la que no estamos exentos”, se puede leer.

Apenas el pasado 11 de de octubre, también durante la madrugada, fueron registrados bloqueos carreteros y ataques en Pátzcuaro Tzintzuntzan, entidades donde sujetos prendieron fuego a vehículos. Medios locales indicaron que fue en la carretera Pátzcuaro-Uruapan, a la altura de la comunidad de Bonillas y en la carretera Pátzcuaro–Tzintzuntzan que fueron colocadas las unidades.