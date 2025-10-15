Captan al senador Adán Augusto leyendo resultados del Portugal vs Hungría en medio de debate por inundaciones

Adán Augusto López Hernández, senador de Morena, fue captado leyendo sobre futbol en plena sesión. (AFP/Cuartoscuro)

Durante una sesión clave en el Senado de la República, donde se hablaba de la Ley Aduanera y las recientes lluvias que dejaron fuertes inundaciones en Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro, el coordinador de Morena, Adán Augusto López Hernández, fue captado consultando en su tableta digital una nota deportiva sobre los resultados del juego entre Portugal vs. Hungría.

La escena ocurrió mientras la oposición cuestionaba la extinción del Fonden y urgía una respuesta integral para la emergencia. Mientras tanto, López Hernández prestaba atención a contenidos ajenos al orden del día. En redes sociales, la fotografía captada por El Financiero rápidamente se hizo viral.

En la imagen se ve al senador morenista senado mientras leía el desempeño que había tenido Cristiano Ronaldo, quien pese a convertirse en el máximo goleador de las Eliminatorias mundialistas, no logró dar el pase a Portugal con Hungría empatando el juego 2-2 en el último minuto.

(Captura de pantalla)

Pero eso no habría sido lo único cuestionable de su actitud en el Senado este martes, pues testimonios recogidos por el medio antes citado apuntan a que el senador también se la pasó respondiendo llamadas telefónicas desde su lugar mientras se celebraba la sesión.

Estos hechos han generado una ola de críticas en contra del integrante de Morena, pues cabe apuntar que esta no es la primera vez que el legislador actúa de esa forma, por lo que muchos aseguran que se siente “intocable” en medio de sus múltiples escándalos que lo han rodeado en las últimas semanas.

Ya había sido captado viendo futbol

No es la primera vez que Adán Augusto López ha sido sorprendido alejado de la agenda parlamentaria durante debates centrales. El pasado 1 de octubre, durante la comparecencia del secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, el senador fue observado siguiendo desde su dispositivo el partido de la Champions League entre Barcelona vs. PSG, mientras el pleno escuchaba el informe del funcionario federal.

El senador Adán Augusto observó el partido de la Champions League entre Barcelona y PDG, durante la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Abraham Amador Zamora, durante la Sesión Ordinaria en el Senado de la República. Crédito: Cuartoscuro

A pesar de las advertencias de otros legisladores sobre la presencia de cámaras, intentó cubrir la pantalla con una silla contigua, aunque las imágenes captadas por la prensa y la transmisión oficial permitieron evidenciar el desinterés frente a los asuntos agendados.

Esta cadena de incidentes ha colocado a López Hernández en el centro de la controversia. Además de las distracciones públicas, su nombre figura en cuestionamientos recientes por su declaración de ingresos, la investigación contra su exsecretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez, por presuntos nexos con el grupo delictivo ‘La Barredora’; posible nepotismo y recientes audios en donde supuestamente habla mal de la presidenta Claudia Sheinbaum con Andrea Chávez.

Cabe apuntar que, de acuerdo con las recientes cifras dadas a conocer por las autoridades, en México el número de muertos ha aumentado a 64, de los cuales 29 fallecieron en Veracruz; 13 en Puebla; 21 en Hidalgo; y 1 en Querétaro.