Empleo en CDMX: la Secretaría de Movilidad busca operadores de Trolebús, conoce los requisitos

Aspirante a operador de Trolebús revisa los requisitos y beneficios de la nueva convocatoria publicada por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. (Cuartoscuro/Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Si te encuentras en la búsqueda de un empleo, te alegra mucho saber que la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) está buscando a personas interesadas en operar un Trolebús en la alcaldía de Iztapalapa.

El proceso de reclutamiento para operadores y operadoras de Trolebús en la Ciudad de México está abierto para quienes acrediten experiencia al frente de vehículos de gran tamaño, es requisito contar con al menos tres años de experiencia comprobable mediante constancia original y presentar una licencia de manejo tipo “C” vigente.

Según la información difundida por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI), la vacante contempla un sueldo base mensual de 8,614 pesos, acceso a un aguinaldo de 60 días, vacaciones, un fondo de ahorro, bono de productividad y seguro de vida.

Las personas interesadas pueden solicitar informes y presentar documentos en Municipio Libre 402, colonia San Andrés Tetepilco, alcaldía Iztapalapa, o comunicarse a la línea telefónica: 55-55-39-28-00 extensión 201.

Recuerda que el horario de atención es de lunes a viernes entre las 09:00 y las 18:00 horas.

¿Cuál es la documentación para conseguir este empleo?

Credencial de elector INE (Cuartoscuro)

En la convocatoria oficial se especifica que se debe presentar la documentación completa para poder ser operador de un Trolebús, incluyendo la licencia y la constancia de experiencia.

A continuación te presentamos los requisitos con los que debes de cumplir:

Constancia original que compruebe experiencia laboral en el manejo de vehículos de dimensiones grandes (3 años de trayectoria) .

Identificación oficial vigente (original y copia).

Acta de nacimiento (original y copia).

Comprobante de domicilio (original y copia, no mayor a tres años).

RFC (original y copia).

Licencia Tarjetón Tipo “C” (vigente en original y copia).

2 cartas de recomendación.

CURP actualizado (copia).

Copia del Número de Seguro Social (NSS).

3 fotografías en tamaño infantil ( color o blanco y negro con fondo mate impresas en papel mate).

Quienes cumplan con todos los requisitos podrán continuar en el proceso de selección, siguiendo las indicaciones de la SEMOVI.

¿Dónde buscar empleo en la CDMX?

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo ofrece alternativas laborales a través de la Agencia de Empleo ‘Tecpantli Icpac’. (Freepik)

En caso de que la opción de laborar como operador de un trolebús no te convenza puedes encontrar en la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo otras opciones, ya que los todos los miércoles a través de la Agencia de Empleo ‘Tecpantli Icpac’ se llevan a cabo reclutamientos presenciales para diferentes empresas en diversas áreas.

Las oficinas se encuentran ubicadas en San Antonio Abad número 32, Tránsito en la alcaldía Cuauhtémoc. Si prefieres tomar esta opción, te recordamos que deberás llegar con:

Solicitud de empleo elaborada,

Currículum Vitae .

Identificación oficial.

CURP.