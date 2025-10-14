México

Empleo en CDMX: la Secretaría de Movilidad busca operadores de Trolebús, conoce los requisitos

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo ofrece alternativas laborales a través de la Agencia de Empleo ‘Tecpantli Icpac’

Guardar
Aspirante a operador de Trolebús
Aspirante a operador de Trolebús revisa los requisitos y beneficios de la nueva convocatoria publicada por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. (Cuartoscuro/Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Si te encuentras en la búsqueda de un empleo, te alegra mucho saber que la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) está buscando a personas interesadas en operar un Trolebús en la alcaldía de Iztapalapa.

El proceso de reclutamiento para operadores y operadoras de Trolebús en la Ciudad de México está abierto para quienes acrediten experiencia al frente de vehículos de gran tamaño, es requisito contar con al menos tres años de experiencia comprobable mediante constancia original y presentar una licencia de manejo tipo “C” vigente.

Según la información difundida por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI), la vacante contempla un sueldo base mensual de 8,614 pesos, acceso a un aguinaldo de 60 días, vacaciones, un fondo de ahorro, bono de productividad y seguro de vida.

Las personas interesadas pueden solicitar informes y presentar documentos en Municipio Libre 402, colonia San Andrés Tetepilco, alcaldía Iztapalapa, o comunicarse a la línea telefónica: 55-55-39-28-00 extensión 201.

Recuerda que el horario de atención es de lunes a viernes entre las 09:00 y las 18:00 horas.

¿Cuál es la documentación para conseguir este empleo?

Credencial de elector INE (Cuartoscuro)
Credencial de elector INE (Cuartoscuro)

En la convocatoria oficial se especifica que se debe presentar la documentación completa para poder ser operador de un Trolebús, incluyendo la licencia y la constancia de experiencia.

A continuación te presentamos los requisitos con los que debes de cumplir:

  • Constancia original que compruebe experiencia laboral en el manejo de vehículos de dimensiones grandes (3 años de trayectoria).
  • Identificación oficial vigente (original y copia).
  • Acta de nacimiento (original y copia).
  • Comprobante de domicilio (original y copia, no mayor a tres años).
  • RFC (original y copia).
  • Licencia Tarjetón Tipo “C” (vigente en original y copia).
  • 2 cartas de recomendación.
  • CURP actualizado (copia).
  • Copia del Número de Seguro Social (NSS).
  • 3 fotografías en tamaño infantil ( color o blanco y negro con fondo mate impresas en papel mate).

Quienes cumplan con todos los requisitos podrán continuar en el proceso de selección, siguiendo las indicaciones de la SEMOVI.

¿Dónde buscar empleo en la CDMX?

La Secretaría de Trabajo y
La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo ofrece alternativas laborales a través de la Agencia de Empleo ‘Tecpantli Icpac’. (Freepik)

En caso de que la opción de laborar como operador de un trolebús no te convenza puedes encontrar en la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo otras opciones, ya que los todos los miércoles a través de la Agencia de Empleo ‘Tecpantli Icpac’ se llevan a cabo reclutamientos presenciales para diferentes empresas en diversas áreas.

Las oficinas se encuentran ubicadas en San Antonio Abad número 32, Tránsito en la alcaldía Cuauhtémoc. Si prefieres tomar esta opción, te recordamos que deberás llegar con:

  • Solicitud de empleo elaborada,
  • Currículum Vitae.
  • Identificación oficial.
  • CURP.

Temas Relacionados

TrolebúsTransporte públicoCDMXEmpleoconudctoresIztapalapamexico-noticias

Más Noticias

Detienen a “Beto Coca” y “La Señora”, presuntos jefe de plaza y operadora financiera de La Barredora en Tabasco

Ambos también son acusados por las autoridades estatales de fomentar la venta de drogas en municipios como Centla o Cunduacán

Detienen a “Beto Coca” y

Patricia Mercado adelanta apoyo de MC a iniciativa de Sheinbaum para jornada laboral de 40 horas: “Nos toca plasmar ese anhelo”

La diputada celebró que la presidenta prevé enviar la reforma al Congreso en noviembre de este año

Patricia Mercado adelanta apoyo de

Golpe millonario al narco en México: autoridades aseguran dinero en efectivo, drogas y armas con valor de más de 30 mdp

Los operativos coordinados se dieron en seis estados de la República Mexicana

Golpe millonario al narco en

Lanzan lista de mascotas halladas en Poza Rica tras inundaciones: así puedes buscar al tuyo

Varias familias se encuentran separadas como consecuencia de las inundaciones, incluyendo a perros y gatos que quedaron a la deriva

Lanzan lista de mascotas halladas

Familias mexicanas demandan a Philips por muertes causadas por ventiladores defectuosos

Los dispositivos presentaron fallas graves como liberación de partículas tóxicas y apagados inesperados; en México continúan en uso, pese a haber sido retirados en otros países

Familias mexicanas demandan a Philips
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a “Beto Coca” y

Detienen a “Beto Coca” y “La Señora”, presuntos jefe de plaza y operadora financiera de La Barredora en Tabasco

Golpe millonario al narco en México: autoridades aseguran dinero en efectivo, drogas y armas con valor de más de 30 mdp

Aseguran teléfonos, municiones y un arma en revisión interinstitucional en Centro Penitenciario de Culiacán

EEUU revoca visas a más de 50 políticos mexicanos en “ofensiva” contra el narco, Sheinbaum aseguró desconocer del tema

Tras narcobloqueos y quema de vehículos en Chiapas, caen tres presuntos miembros del Cártel de Chiapas

ENTRETENIMIENTO

A lo Zabaleta: A sus

A lo Zabaleta: A sus 65 años, Felicia Mercado es vinculada sentimentalmente con un artista 44 años menor

Quién es el esposo de Manola Diez, la participante más polémica de La Granja VIP

¿Fabiola Campomanes? Sergio Mayer Mori revela que tuvo un romance con una amiga de su mamá Bárbara Mori

Así se enteró Sergio Mayer que su hijo se quitó toda la ropa en La Granja VIP en el 24/7: esto contestó El Tata

‘La Oficina’: la versión mexicana de ‘The Office’ libera su primer adelanto y divide opiniones en redes

DEPORTES

Hijo de Dr. Wagner Jr.

Hijo de Dr. Wagner Jr. debuta en WWE NXT: a qué hora y dónde ver en vivo desde México

Alberto El Patrón revela negociaciones con WWE y su deseo de volver para cerrar su carrera

David Faitelson revela cuándo se presentará la nueva playera de México para el Mundial 2026

Chicote Calderón confirma que regreso con su exesposa tras más de un año separados: usuarios lo tachan de ‘migajero’

Allan Saint-Maximin explicó por qué aceptó llegar al América pese a las advertencias sobre inseguridad en México