México

Manola Díez y Carolina Ross tienen encontronazo en ‘La Granja VIP México’ y todo por una piña |Video

Las tensiones han surgido en el reality de TV Azteca tras una dinámica en la que cuatro celebridades pasaron la noche en los establos

Por Víctor Cisneros

Guardar
Manola Díez recriminó poco apoyo
Manola Díez recriminó poco apoyo de Carolina. (Infobae México / Jovani Pérez)

Una mala noche pone de malas a cualquiera, especialmente, si se duerme en un establo. Manola Díez, quien junto a César Doroteo “Teo”, La Bea y Alfredo Adame integra al primer grupo de peones en La Granja VIP México, ha protagonizado el primero de muchos desencuentros con sus compañeros.

Esta mañana, una piña detonó una intensa discusión entre Díez y la cantante Carolina Ross. El momento, registrado por la transmisión 24/7 de Disney+ y difundido en redes sociales, ha contribuido a que La Granja VIP México se mantenga como una de las principales tendencias en X —antes Twitter.

Manola Díez arremetió contra carolina Ross por no cooperar en las actividades de La Granja VIP Crédito: @lagranjavipmx,X

Así inició el conflicto

Manola Díez acusó a Carolina Ross de no querer colaborar con las actividades en la granja. De acuerdo con el clip difundido en X, la presentadora pidió a la cantante ayuda para pelar una piña; sin embargo, su respuesta no fue la esperada.

La discusión escaló cuando Manola Díez interpretó la actitud relajada de Ross como una provocación, especialmente cuando la cantante, en un intento por señalar que ella no estaba reaccionando a sus críticas, señaló que solo estaba “existiendo”:

“¿Estás existiendo? ¿Qué significa eso, güey? Pues existir es como estar, pero aquí se viene a jalar y somos un equipo, ¿sale? Y no nos hablemos ni caras ni gestos a las espaldas, porque yo sí veo y no soy tonta. O sea, nací de noche, pero no anoche. ¿Ya me entendiste? Para que quede claro", externó Díez.

Manola Díez, quien junto a
Manola Díez, quien junto a César Doroteo “Teo”, La Bea y Alfredo Adame integra al primer grupo de peones en La Granja VIP México, ha protagonizado el primero de muchos desencuentros con sus compañeros. (Disney+)

Reacciones en redes sociales

En X, el clip fue ampliamente difundido y generó conversación. Usuarios reaccionaron con humor al desencuentro y señalaron que no esperaban menos de Manola Díez, cuya carrera y vida personal han estado marcadas por desencuentros que han contribuido a que sea señalada de ser un persona complicada. “No cometan el error de sacar a Manola... 1000 planas hasta que les quede claro”, escribió un tuitero, quien bromeó sobre la idea de que la regiomontana sabe dar contenido.

¿Qué críticas recibió ‘La Granja VIP México’ en su estreno?

El estreno de La Granja VIP México marcó el regreso de TV Azteca a los realities de convivencia con una apuesta ambiciosa que logró su primer objetivo: dominar las redes sociales.

Aunque los ratings oficiales aún no se revelan, el programa conducido por Adal Ramones, con Kristal Silva y Alex Garza, se impuso como la principal tendencia en X —antes Twitter— con más de 107 mil publicaciones relacionadas durante su debut.

El formato, que reúne a 16 celebridades en una granja donde deben superar pruebas físicas y de convivencia, provocó una ola de comentarios que abarcaron desde elogios hasta fuertes críticas. Algunos usuarios celebraron el regreso de Ramones a la televisión en vivo y el carisma de Silva, mientras otros cuestionaron la producción, edición y ritmo del programa.

Además, el reality se posicionó en el top 3 de búsquedas en Google Trends México, superando a ¿Quién es la Máscara? En redes, los fans destacaron el ingreso sorpresa de Lola Cortés, apodada “La Juez de Hierro”, y su papel en la cadena de salvación que determinó a los primeros “peones” del show.

Ellos son los 16 participantes
Ellos son los 16 participantes de la Granja VIP México. (La Granja VIP México, Facebook)

Temas Relacionados

La Granja VIPLa Granja VIP MéxicoManola DíezCarolina RossTv Aztecamexico-entretenimiento

Más Noticias

La planta comestible que ayuda a prevenir el glaucoma, las cataratas en ojos y purificar el hígado o los riñones

Una dieta rica en vegetales aporta nutrientes que benefician el bienestar general y contribuyen a reducir el riesgo de complicaciones relacionadas con la vista y el sistema urinario

La planta comestible que ayuda

Libros México: los títulos más vendidos en Amazon este día

Estos libros se han convertido en todos unos best seller en Amazon y no pueden faltar en la lista de lecturas para este mes

Libros México: los títulos más

¿Cuánto te paga Banamex por tu centenario de oro y onza de plata este 13 de octubre de 2025?

El valor de estas piezas cambia diariamente debido a los precios internacionales de los metales preciosos y al tipo de cambio del dólar

¿Cuánto te paga Banamex por

Félix Salgado pide calma a los aspirantes a la gubernatura de Guerrero: “los que se andan calentando se pueden desvielar”

El senador instó a los interesados en la sucesión a esperar los plazos oficiales y a priorizar el bienestar de la población

Félix Salgado pide calma a

Temblor en Chiapas hoy: se registra sismo de 4.2 de magnitud en Mapastepec

El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Temblor en Chiapas hoy: se
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae célula criminal en Edomex:

Cae célula criminal en Edomex: nueve detenidos, armas, droga y dos víctimas liberadas

El nuevo rostro del crimen organizado en México: así cambiaron los códigos entre los “narcos de antes” y los “narcos de hoy”

Seis muertos tras enfrentamiento armado en la carretera Transpeninsular de Baja California

Detienen a cinco objetivos prioritarios pertenecientes al Nuevo Cártel de Juárez en la sierra de Chihuahua

Detienen a dos personas por su probable participación en la desaparición de la joven Kimberly Moya en Naucalpan

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy: Alfredo Adame duerme con las vacas y se hace viral su plática con ellas

Eleazar Gómez comparte su sentir tras salir de la cárcel y entrar a La Granja VIP: “Me quisieron disfrazar de lobo”

Natalia Subtil se embarazó de Sergio Mayer Mori cuando ella tenía 28 años y él 17: la historia en La Granja VIP

Quién es Rayito, el novio de Lis Vega que es 10 años menor que ella y a quien le dejó todo por entrar a La Granja VIP

Kim Shantal narra brutal crimen en el 24/7 de ‘La Granja VIP México’ y exhiben presunto intento de censura

DEPORTES

Aaron Ramsey pide ayuda en

Aaron Ramsey pide ayuda en redes para encontrar a su mascota ‘Halo’ perdido en Guanajuato: “Se ofrece recompensa”

Marineros vs Azulejos: cuándo, a qué hora y dónde ver a los mexicanos que buscan su pase a la Serie Mundial

Imanol Rodríguez, la nueva promesa mexicana que da el salto a la UFC

Raúl Jiménez enfrentará al Arsenal y Mateo Chávez al Ajax: estos son los partidos de los mexicanos en Europa

Santiago Giménez pide olvidar la goleada 4 - 0 que Colombia le dio a México