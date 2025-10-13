Manola Díez y Carolina Ross tienen encontronazo en ‘La Granja VIP México’ y todo por una piña |Video

Manola Díez recriminó poco apoyo de Carolina. (Infobae México / Jovani Pérez)

Una mala noche pone de malas a cualquiera, especialmente, si se duerme en un establo. Manola Díez, quien junto a César Doroteo “Teo”, La Bea y Alfredo Adame integra al primer grupo de peones en La Granja VIP México, ha protagonizado el primero de muchos desencuentros con sus compañeros.

Esta mañana, una piña detonó una intensa discusión entre Díez y la cantante Carolina Ross. El momento, registrado por la transmisión 24/7 de Disney+ y difundido en redes sociales, ha contribuido a que La Granja VIP México se mantenga como una de las principales tendencias en X —antes Twitter.

Así inició el conflicto

Manola Díez acusó a Carolina Ross de no querer colaborar con las actividades en la granja. De acuerdo con el clip difundido en X, la presentadora pidió a la cantante ayuda para pelar una piña; sin embargo, su respuesta no fue la esperada.

La discusión escaló cuando Manola Díez interpretó la actitud relajada de Ross como una provocación, especialmente cuando la cantante, en un intento por señalar que ella no estaba reaccionando a sus críticas, señaló que solo estaba “existiendo”:

“¿Estás existiendo? ¿Qué significa eso, güey? Pues existir es como estar, pero aquí se viene a jalar y somos un equipo, ¿sale? Y no nos hablemos ni caras ni gestos a las espaldas, porque yo sí veo y no soy tonta. O sea, nací de noche, pero no anoche. ¿Ya me entendiste? Para que quede claro", externó Díez.

Reacciones en redes sociales

En X, el clip fue ampliamente difundido y generó conversación. Usuarios reaccionaron con humor al desencuentro y señalaron que no esperaban menos de Manola Díez, cuya carrera y vida personal han estado marcadas por desencuentros que han contribuido a que sea señalada de ser un persona complicada. “No cometan el error de sacar a Manola... 1000 planas hasta que les quede claro”, escribió un tuitero, quien bromeó sobre la idea de que la regiomontana sabe dar contenido.

¿Qué críticas recibió ‘La Granja VIP México’ en su estreno?

El estreno de La Granja VIP México marcó el regreso de TV Azteca a los realities de convivencia con una apuesta ambiciosa que logró su primer objetivo: dominar las redes sociales.

Aunque los ratings oficiales aún no se revelan, el programa conducido por Adal Ramones, con Kristal Silva y Alex Garza, se impuso como la principal tendencia en X —antes Twitter— con más de 107 mil publicaciones relacionadas durante su debut.

El formato, que reúne a 16 celebridades en una granja donde deben superar pruebas físicas y de convivencia, provocó una ola de comentarios que abarcaron desde elogios hasta fuertes críticas. Algunos usuarios celebraron el regreso de Ramones a la televisión en vivo y el carisma de Silva, mientras otros cuestionaron la producción, edición y ritmo del programa.

Además, el reality se posicionó en el top 3 de búsquedas en Google Trends México, superando a ¿Quién es la Máscara? En redes, los fans destacaron el ingreso sorpresa de Lola Cortés, apodada “La Juez de Hierro”, y su papel en la cadena de salvación que determinó a los primeros “peones” del show.

