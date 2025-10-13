Gobierno CDMX ayudará a Veracruz tras fuertes lluvias: mandará maquinaria y abrirá centros de acopio

Gobierno de CDMX mandará maquinaria para combatir inundaciones en Veracruz (REUTERS/Rolando Ramos)

Luego de las fuertes lluvias provocadas por la Tormenta Tropical Raymond y el paso del huracán Priscila, el estado de Veracruz fue uno de los principales afectados, ya que se registraron desborde de ríos e inundaciones. Ante la emergencia que está afrontando el estado, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, prometió ayuda.

A través de su cuenta de X (Twitter) anunció una serie de acciones para auxiliar a la población de Veracruz. Además, reconoció el trabajo conjunto con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo., quien ya visitó a las comunidades más afectadas.

Según con lo que explicó la mandataria, personal de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) viajarán a Veracruz para ayudar con las maniobras para controlar las inundaciones.

Clara Brugada Molina informó que mantiene comunicación con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien dirige directamente las acciones de apoyo tras las inundaciones que afectan a varios estados del país. Diversas dependencias de la Ciudad de México, como SOBSECDMX, SEGIAGUA y SGIRPC_CDMX, movilizarán maquinaria pesada y personal de auxilio para asistir a las comunidades más perjudicadas de Veracruz.

CDMX abre centros de acopio para Veracruz

Por otra parte, la mandataria explicó que se habilitarán 40 centros de acopio en las 16 alcaldías de la ciudad para recibir víveres que serán enviados a las comunidades afectadas por las fuertes lluvias.

“Distintas dependencias de la ciudad como @SOBSECDMX, @SEGIAGUA y @SGIRPC_CDMX enviarán maquinaria pesada y personal de apoyo a las comunidades más afectadas de Veracruz. Además, abriremos 40 centros de acopio en las 16 alcaldías de la ciudad, para recibir víveres.Nuestra solidaridad con nuestras hermanas y hermanos afectados, no están solos", publicó.

Sheinbaum inicia censo casa por casa tras inundaciones en Veracruz

El inicio del censo de damnificados, previsto para el lunes 13 de octubre, marcará el despliegue de una estrategia federal para brindar apoyo a cada hogar afectado por las recientes inundaciones en Veracruz. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que este operativo se realizará casa por casa, con el objetivo de asegurar que todas las viviendas reciban asistencia tras las intensas lluvias que han dejado 44 muertos y miles de damnificados en la región, según información difundida por la mandataria a través de sus cuentas oficiales.

Durante su visita a Veracruz, Puebla e Hidalgo este domingo, la presidenta supervisó personalmente las zonas más impactadas por el temporal. Desde el Centro de Comando Permanente en Veracruz, Sheinbaum Pardo informó que los tres órdenes de gobierno coordinan la respuesta a la emergencia generada por las lluvias del pasado jueves. En su mensaje, la mandataria enfatizó: “Nadie quedará desamparado. Mañana comienza el censo casa por casa; todas las viviendas recibirán apoyo”, declaración realizada a través de sus redes sociales.

El despliegue de las Fuerzas Armadas se ha intensificado en las regiones afectadas, con la activación de los Planes DN-III-E y Marina en los estados de Puebla, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro. En este contexto, Sheinbaum Pardo anunció que el lunes 13 de octubre visitará personalmente San Luis Potosí y Querétaro para supervisar las labores de apoyo y atención a la población damnificada.En distintas comunidades, ya se han establecido puentes aéreos para facilitar la entrega de ayuda y realizar traslados médicos. Además, los trabajos para restablecer caminos se concentran principalmente en la zona norte de Veracruz y la Sierra Norte de Puebla. En las ciudades de Poza Rica y Álamo, identificadas como las más afectadas, avanzan las tareas de limpieza y recuperación.