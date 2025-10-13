México

Este es el último día de octubre para que los remisos puedan tramitar la cartilla militar

Hay opciones para quienes dejaron pasar el año de registro en el que les correspondía solicitar este documento

Por Joshua Espinosa

El trámite extemporáneo de la
El trámite extemporáneo de la cartilla militar en México es posible para hombres de 18 a 39 años. (X/@Sedena)

Quienes buscan regularizar su situación con el Servicio Militar Nacional en México tras haber dejado pasar el año que les correspondía deben saber que el trámite sigue siendo posible, siempre y cuando se realice dentro de los plazos y conforme a las condiciones establecidas.

La Secretaría de la Defensa Nacional indica que hombres de entre 18 y 39 años pueden acudir directamente a la junta municipal o alcaldía de reclutamiento correspondiente para iniciar el trámite ára obtener la cartilla militar, sin importar cuántos años hayan pasado desde el año en que debieron hacerlo originalmente.

El periodo para tramitar la cartilla militar en cualquier modalidad, incluidas las solicitudes de remisos (extemporáneos), comienza el 2 de enero y finaliza el 15 de octubre de cada año.

La cartilla militar es obligatoria
La cartilla militar es obligatoria para hombres mayores de 18 años. Capturadepantalla

Realizar el trámite de la cartilla militar de manera extemporánea sigue los mismos lineamientos que el proceso regular. Desde la Secretaría, se ha puesto a disposición de la ciudadanía un número telefónico para resolver dudas o aclaraciones de lunes a viernes entre las 8:00 y las 15:00 horas.

El proceso para tramitar la cartilla militar incluye la entrega de acta de nacimiento, comprobante de domicilio, certificado del nivel máximo de estudios y CURP, además de una identificación oficial, fotografías recientes y el formato universal proporcionado en la misma junta. Es fundamental presentarse con corte de cabello estilo castrense, tal como estipulan las normas de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Las personas que por alguna razón no realizaron el trámite durante el año correspondiente no pierden el derecho ni la obligación de regularizar su estatus. El único requisito adicional es que pertenezcan al grupo etario de 18 a 39 años.

Consecuencias y requisitos al no tramitar la cartilla a tiempo

El periodo para solicitar la
El periodo para solicitar la cartilla militar, incluso para remisos, va del 2 de enero al 15 de octubre. Crédito: Cuartoscuro

La decisión de postergar o no cumplir a tiempo con el trámite de la cartilla militar conlleva algunas repercusiones. La principal consecuencia es la restricción en el acceso a ciertos derechos y beneficios administrativos, tanto en el sector público como en trámites educativos y de movilidad. No contar con el documento puede dificultar la postulación a empleos en instituciones de gobierno o limitar la posibilidad de obtener identificaciones como la licencia de conducir en ciertos estados del país.

Otro aspecto relevante es la afectación en procesos educativos. Algunas universidades públicas pueden exigir la cartilla militar como requisito de ingreso o titulación, por lo que la falta de este documento puede frenar el avance académico de los interesados.

Cumplir con el Servicio Militar Nacional es una obligación legal para los hombres mayores de 18 años, por lo que si se es seleccionado para realizar el servicio y no se cuenta con la cartilla, no existe posibilidad de excusarse o rechazar la convocatoria.

Entre los requisitos básicos para regularizar la cartilla militar, se consideran indispensables los ya mencionados (acta de nacimiento, comprobante de domicilio actualizado, comprobante del último grado de estudios, CURP, etcétera) y varias fotografías recientes de 35 x 45 milímetros, en papel mate, de frente, a color o blanco y negro (ropa clara), con fondo blanco, sin retoque con las facciones que se distingan con claridad.

