México

Este licuado funcional puede ayudarte a evitar picos de azúcar y sentirte con más energía

Una opción práctica y natural que apoya el control glucémico y mejora tu vitalidad desde el desayuno

Por Gerardo Lezama

Guardar
El licuado funcional de nopal
El licuado funcional de nopal y mango ayuda a equilibrar los niveles de glucosa en el desayuno. Crédito: Pexels

Iniciar el día con una bebida funcional puede marcar la diferencia en cómo se comporta tu cuerpo frente a los niveles de glucosa.

Este licuado, elaborado con ingredientes naturales y de bajo índice glucémico, es una opción práctica para quienes buscan mantener su azúcar en equilibrio sin sacrificar sabor ni practicidad.

Su combinación de fibra, antioxidantes y compuestos bioactivos lo convierte en un aliado útil para quienes desean mejorar su bienestar metabólico desde el desayuno.

La receta incluye nopal, mango, agua o agua de coco sin azúcar, linaza molida y jugo de limón. El nopal es conocido por su alto contenido de fibra soluble y mucílagos, que ayudan a ralentizar la absorción de carbohidratos y a reducir los picos de glucosa después de las comidas.

El nopal aporta fibra soluble
El nopal aporta fibra soluble y mucílagos que reducen los picos de glucosa tras las comidas. Foto: Agropress

Además, contiene compuestos antioxidantes y antiinflamatorios que pueden favorecer la sensibilidad a la insulina.

El mango, en porciones moderadas, aporta betacarotenos, vitamina C y un toque de dulzor natural sin elevar excesivamente el índice glucémico. La linaza molida, por su parte, es rica en ácidos grasos omega-3 y lignanos, que contribuyen al control de la glucosa y al equilibrio hormonal.

El jugo de limón no solo aporta frescura, sino que también mejora la absorción de nutrientes como el hierro y tiene un efecto alcalinizante.

Para preparar este licuado, basta con licuar media taza de nopal picado, medio mango maduro, una taza de agua o agua de coco, una cucharada de linaza molida y el jugo de medio limón.

El mango, en porciones moderadas,
El mango, en porciones moderadas, ofrece betacarotenos y vitamina C sin elevar el índice glucémico.

Se recomienda consumirlo sin colar para aprovechar al máximo la fibra. Puede tomarse en ayunas o como parte de un desayuno completo, acompañado de una fuente de proteína y grasas saludables.

Este tipo de preparaciones no sustituye tratamientos médicos ni dietas personalizadas, pero puede integrarse como parte de un enfoque preventivo y funcional.

Su perfil nutricional lo hace ideal para personas que buscan alternativas naturales para mejorar su energía, controlar el apetito y evitar fluctuaciones bruscas de azúcar en sangre.

Además, su sabor equilibrado y su textura ligera lo convierten en una opción atractiva para quienes desean incorporar más vegetales y fibra a su alimentación diaria.

Incluir este licuado en la rutina matutina puede ser un paso sencillo hacia una alimentación más consciente. Su preparación rápida y su versatilidad lo hacen accesible para distintos estilos de vida, desde quienes siguen una dieta vegetariana hasta quienes buscan mejorar su rendimiento físico y mental a través de la nutrición.

Temas Relacionados

SaludBienestarDiabetesGlucosaLinazaNopalMangomexico-noticias

Más Noticias

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Culiacán Rosales

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Prepárate antes de salir: conoce

Predicción del clima en Puebla de Zaragoza para antes de salir de casa este 12 de octubre

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Predicción del clima en Puebla

Previsión meteorológica del tiempo en Bahía de Banderas para este 12 de octubre

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Previsión meteorológica del tiempo en

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Mazatlán este 12 de octubre

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Prepárase antes de salir: Este

Clima: las temperaturas que predominarán este 12 de octubre en Tijuana

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima: las temperaturas que predominarán
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque contra elementos de la

Ataque contra elementos de la Guardia Nacional deja un agente muerto en Celaya, Guanajuato

Detienen a mujer con subametralladora y 30 paquetes de droga en CDMX

Así operaba la red de lavado de dinero de “El Griego”, presunto líder del grupo “Dalen” detenido en Quintana Roo

FGJCDMX atrae investigación por asesinato de Fede Dorcaz tras revelar primeras hipótesis del crimen

Procesan a “Nelson” y otro cómplice del Tren de Aragua por operar crímenes y narcomenudeo en CDMX

ENTRETENIMIENTO

Ratatouille sorprende a todos tras

Ratatouille sorprende a todos tras alcanzar el primer lugar en el ranking Disney+ México esta semana

Acusan a ‘El Guana’ de malos tratos tras ser cuestionado en una entrevista sobre el polémico comentario de Alexis Ayala

Podcasts que encabezan la lista de los más escuchados en Spotify México

Nicola Porcella conocía a Fede Dorcaz y así reaccionó a su asesinato en CDMX

Mariana Ávila niega que lo ocurrido con Fede Dorcaz se haya tratado de un ataque directo

DEPORTES

Paliza para la selección mexicana,

Paliza para la selección mexicana, se llevo una goleada de 4 por 0 ante Colombia

David Failtelson y Andrés Vaca reaccionan a la eliminación de México en el Mundial Sub 20: “Participación más que digna”

México pierde ante Argentina y termina su participación en la Copa del Mundo Sub 20: resumen y goles

Se define el posible rival en Semifinales de la Selección Mexicana Sub-20

¿Dónde transmitirán la pelea de Mariana “Barby” Juárez?