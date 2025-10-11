México

Mujeres con Bienestar Edomex 2025: reducen la edad para registrarse al programa

El programa se encarga de entregar a cada beneficiaria un apoyo económico bimestral de 2,500 pesos

Por César Márquez

Mujeres con Bienestar reducirá el rango de edad para participar en el programa

Mujeres con Bienestar es una iniciativa impulsada por el Gobierno del Estado de México destinada a apoyar a personas en situación de vulnerabilidad mediante un beneficio económico bimestral de 2,500 pesos.

El programa abarca los 125 municipios del Edomex y está orientado a mujeres de entre 18 y 63 años. Además del monto en efectivo, las participantes obtienen acceso a servicios como seguro médico, tarifas preferenciales en transporte público y asesoría en materia financiera, legal y psicológica, entre otras prestaciones.

La meta de la iniciativa es mejorar los ingresos de mujeres que carecen de seguridad social y viven en condiciones de pobreza, combinando la entrega de recursos con un paquete integral de servicios para el bienestar.

Reducen edad para registrarse a Mujeres con Bienestar Edomex

La Secretaría de Bienestar informó que implementará una modificación clave en el programa, se trata de la reducción del rango de edad para sus beneficiarias, que ahora será de 18 a 59 años de edad, sustituyendo el límite anterior que era de 62.

Ahora, el rango de edad contemplado en la nueva versión del programa limita el acceso a mujeres de hasta 59 años, a diferencia de las reglas previas, vigentes desde enero de 2025, que permitían la participación de mujeres de entre 18 y 62 años, según se indicó en la Gaceta del Gobierno.

(Gob. Edomex)

¿Cómo registrarse a Mujeres con Bienestar Edomex?

El proceso de registro se lleva a cabo directamente en la página oficial del programa https://mujeresconbienestar.gob.mx, ahí, las interesadas deberán ir a la opción “A” y seleccionar “Iniciar nueva solicitud”.

Después de esto, la aspirante recibirá un correo electrónico y SMS, con el detalle del lugar, fecha y hora donde se deberá presentar para continuar el proceso y realizar el registro presencial, donde la documentación e información serán sometidas a un proceso de validación.

Requisitos

  • Ser mujer y vivir en el Estado de México.
  • Tener entre 18 y 64 años de edad.
  • Presentar condición de pobreza y carencia por acceso a la seguridad social.
  • No ser beneficiaria de algún otro programa federal, estatal o municipal mediante el cual reciba apoyo monetario.
(Gob. Edomex)

Si la solicitante es elegible al programa, le llegará nuevamente un mensaje a su correo electrónico y número celular registrados con el detalle del lugar, fecha y hora donde deberá presentarse por su tarjeta Mujeres con Bienestar, en la cual recibirá el apoyo de $2,500 pesos bimestrales.

En caso de tener alguna o aclaración sobre el programa, la Secretaría de Bienestar del Estado de México a puesto a disposición de las participantes la línea telefónica 55 9370 0924.

