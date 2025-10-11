México

“La violencia digital es un delito”: Olimpia Coral advierte a Lupillo Rivera y respalda a Belinda

La activista fue contundente con su opinión respecto al caso que atañe a los famosos

Por Zurisaddai González

(Instagram)
(Instagram)

Olimpia Coral Melo, impulsora de la Ley Olimpia y reconocida activista contra la violencia digital, mostró su respaldo público a Belinda tras la denuncia que la cantante presentó en contra de Lupillo Rivera por presunta violencia digital y mediática derivada de la publicación de su libro Tragos amargos.

¿Por qué denunció Belinda a Lupillo?

Todo comenzó cuando Belinda interpuso una denuncia formal contra Lupillo Rivera ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

De acuerdo con el despacho Maceo, Torres & Asociados, la cantante decidió actuar legalmente tras considerar que la autobiografía Tragos amargos vulnera su vida privada.

La cantante acusó a Lupillo
La cantante acusó a Lupillo Rivera de violencia digital y mediática. | Jesús Áviles

El 2 de octubre, la Fiscalía concedió medidas de protección a la artista, entre ellas la prohibición a Lupillo Rivera de acercarse o comunicarse con ella, así como la orden de eliminar de sus redes sociales cualquier publicación que haga referencia a la intérprete.

El despacho que representa a Belinda recalcó que “ser figura pública no legitima la utilización de su imagen ni la revelación de aspectos de su vida íntima sin consentimiento expreso”, y añadió que la libertad de expresión “no puede invocarse para justificar actos que generan violencia digital y explotación indebida de la imagen”.

Hasta el momento, Lupillo Rivera no ha hecho declaraciones sobre el proceso. Sin embargo, en una entrevista previa con Ventaneando afirmó: “Yo no le pido permiso a nadie”.

(IG: @saleelsoltv)
(IG: @saleelsoltv)

¿Qué dijo Olimpia Coral sobre Belinda?

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), la activista Olimpia envió un mensaje directo de apoyo a la intérprete de Cactus, enfatizando que este tipo de agresiones constituyen delitos en México.

“¡La #ViolenciaDigital es real y en México es un Delito! @belindapop #NoEstasSola”, escribió Olimpia, acompañando su publicación con la etiqueta #LoVirtualEsReal y la cuenta de @LeyOlimpiaLATAM.

“La libertad de expresión no debería dañar la dignidad humana”, añadió Coral Melo en el mismo hilo, junto a un mensaje de solidaridad hacia todas las víctimas de este tipo de violencia: “Todo nuestro amor a todas las sobrevivientes de #V10lenciaDigitalC”.

(X)
(X)

¿Quién es Olimpia Coral Melo, la mujer detrás de la Ley Olimpia?

Olimpia Coral Melo es originaria de Huauchinango, Puebla, y se convirtió en una de las voces más importantes contra la violencia digital en México.

A los 18 años fue víctima cuando su expareja difundió sin su consentimiento un video íntimo.

Aquella experiencia la llevó a impulsar una reforma legal histórica conocida como Ley Olimpia, que castiga con hasta seis años de cárcel la divulgación, distribución o publicación de contenido sexual sin autorización.

Su activismo la llevó a ser reconocida por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo en 2021.

