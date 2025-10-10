La mañanera de hoy 10 de octubre | FONDEN desapareció como fideicomiso, no como partida presupuestal, hay recursos suficientes para emergencias: Sheinbaum

Respecto a la destitución unánime de la presidenta Dina Boluarte por su incapacidad moral por el Congreso de Perú, la mandataria recordó que México consideró que fue un golpe de Estado la destitución del expresidente José Pedro Castillo Terrones; siempre habrá solidaridad con él. Insistió en que se le libere y tengha un juicio justo.