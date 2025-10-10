México

La mañanera de hoy 10 de octubre | FONDEN desapareció como fideicomiso, no como partida presupuestal, hay recursos suficientes para emergencias: Sheinbaum

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

Por Eduardo Marsan

14:35 hsHoy
Hay recursos

El presupuesto para atender las emergencias generadas por fenómenos naturales, se determina a partir los daños y el número de afectados en municipios y localidades que es gestionado a partir de censos que realiza la Secretaría del Bienestar.

Fue muy extensiva la afectación por lluvias en 31 estados del país.

Desapareció el FONDEN como un fondo como fideicomiso, pero no como partida presupuestal, hay recursos suficientes para apoyar a la población en este momento, afirmó la mandataria.

Los nombres que llevarán los trenes del país es algo que aún no se ha determinado, pero se consideran diversos factores para hacerlo como lugares históricos, héroes o heroínas, no descartó consultas públicas para ello.

Gira nacional

Los participantes de México Canta pueden presentarse en cualquier evento, festivales o discográficas, son libres, pero el gobierno invitará a algunos de los ganadores a realizar una gira nacional.

El objetivo de México Canta fue promover letras que inhibieran la apología de la violencia o el consumo de las drogas.

Adelantó que ya se visualiza la realización de la siguiente edición del certamen.

En la plataforma Soundcloud se subirán todas las canciones de los participantes, de igual forma se grabará un LP.

Sobre el Premio Nobel de la Paz otorgado a la venezolana María Corina Machado en vez de Donald Trump, la mandataria dijo que en México siempre se ha hablado de la soberanía y determinación de los pueblos desde el ámbito constitucional.

Sobre los supuestos maltratos al embajador y connacionales en territorio israelí, la mandataria dijo que lo importante es rescatar el apoyo de paz en la Franja de Gaza, esperemos que haya paz y soberanía.

Palestinos desplazados al sur de
Palestinos desplazados al sur de Gaza por orden de Israel durante la guerra caminan por una carretera entre edificios destruidos mientras intentan regresar al norte tras la entrada en vigor del alto el fuego entre Israel y Hamás en Gaza, en el centro de la Franja de Gaza, 10 de octubre de 2025. REUTERS/Mahmoud Issa
Respecto a la destitución unánime de la presidenta Dina Boluarte por su incapacidad moral por el Congreso de Perú, la mandataria recordó que México consideró que fue un golpe de Estado la destitución del expresidente José Pedro Castillo Terrones; siempre habrá solidaridad con él. Insistió en que se le libere y tengha un juicio justo.

Cuando Pedro Castillo llegó al
Cuando Pedro Castillo llegó al poder, José Nenil Medina Guerrero puso en práctica el esquema ilícito que ya había empezado desde el año 2019. (Andina)

