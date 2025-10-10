La mañanera de hoy 10 de octubre | FONDEN desapareció como fideicomiso, no como partida presupuestal, hay recursos suficientes para emergencias: Sheinbaum

El presupuesto para atender las emergencias generadas por fenómenos naturales, se determina a partir los daños y el número de afectados en municipios y localidades que es gestionado a partir de censos que realiza la Secretaría del Bienestar.
Fue muy extensiva la afectación por lluvias en 31 estados del país.
Desapareció el FONDEN como un fondo como fideicomiso, pero no como partida presupuestal, hay recursos suficientes para apoyar a la población en este momento, afirmó la mandataria.
Los nombres que llevarán los trenes del país es algo que aún no se ha determinado, pero se consideran diversos factores para hacerlo como lugares históricos, héroes o heroínas, no descartó consultas públicas para ello.
Los participantes de México Canta pueden presentarse en cualquier evento, festivales o discográficas, son libres, pero el gobierno invitará a algunos de los ganadores a realizar una gira nacional.
El objetivo de México Canta fue promover letras que inhibieran la apología de la violencia o el consumo de las drogas.
Adelantó que ya se visualiza la realización de la siguiente edición del certamen.
En la plataforma Soundcloud se subirán todas las canciones de los participantes, de igual forma se grabará un LP.
Sobre el Premio Nobel de la Paz otorgado a la venezolana María Corina Machado en vez de Donald Trump, la mandataria dijo que en México siempre se ha hablado de la soberanía y determinación de los pueblos desde el ámbito constitucional.
Sobre los supuestos maltratos al embajador y connacionales en territorio israelí, la mandataria dijo que lo importante es rescatar el apoyo de paz en la Franja de Gaza, esperemos que haya paz y soberanía.
Respecto a la destitución unánime de la presidenta Dina Boluarte por su incapacidad moral por el Congreso de Perú, la mandataria recordó que México consideró que fue un golpe de Estado la destitución del expresidente José Pedro Castillo Terrones; siempre habrá solidaridad con él. Insistió en que se le libere y tengha un juicio justo.