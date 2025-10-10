ISSSTE cede terrenos para proyectos públicos en CDMX: ¿Cómo serán utilizados?

Cuatro espacios serán destinados a transporte, medio ambiente, regularización y cultura en la CDMX. (CRÉDITO: Presidencia)

La cesión de derechos sobre cuatro predios por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) marca un nuevo paso en la colaboración entre instituciones federales y el Gobierno de la Ciudad de México para ampliar los servicios públicos y el aprovechamiento de espacios en la capital.

Esta iniciativa, impulsada bajo la dirección de Martí Batres Guadarrama, responde a la estrategia de la administración encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el marco del denominado Segundo Piso de la Cuarta Transformación.

El proceso, coordinado por la Dirección Jurídica del ISSSTE, involucra la transferencia de derechos de cuatro terrenos que permanecían sin uso por parte del Instituto. El primero de estos predios, situado junto a la Clínica de Medicina Familiar “Fuentes Brotantes”, será destinado a la construcción de una estación de la Línea 4 del Cablebús en la alcaldía Tlalpan, con el objetivo de fortalecer la movilidad en la zona sur de la ciudad.

Martí Batres anunció colaboración con el Gobierno de la CDMX. | @Presidencia

El segundo terreno, conocido como “Framboyanes”, se convertirá en un área dedicada al beneficio ambiental, también en Tlalpan, lo que permitirá incrementar los espacios verdes y contribuir a la mejora ecológica del entorno urbano.

En cuanto al tercer predio, ubicado en Bosques de Tepeximilpa dentro de la misma alcaldía, su función principal será facilitar los procesos de regularización territorial, una medida que busca otorgar certeza jurídica a los habitantes y promover el ordenamiento del territorio.

El cuarto espacio corresponde al sitio donde anteriormente operaba la Estancia de Bienestar y Desarrollo Social (EBDI) número 96, la cual fue reubicada tras el sismo de 2017. Este terreno, situado en la alcaldía Benito Juárez, se destinará a proyectos de beneficio cultural y social, ampliando la oferta de servicios comunitarios en la demarcación.

Martí Batres compartió información oficial sobre la cesión de los terrenos. Foto: (iStock)

Al referirse a esta acción, Martí Batres destacó en sus redes sociales: “Informo que en coordinación con el @GobCDMX, y otros entes públicos que forman parte del @GobiernoMX, para beneficio de las y los ciudadanos de la Ciudad de México, el @ISSSTE_mx cederá los derechos de cuatro predios que se encontraban sin uso por parte del Instituto”.

El director general del ISSSTE subrayó la importancia de la colaboración interinstitucional para maximizar el uso de los espacios públicos y ampliar los servicios a la ciudadanía. “Colaboramos con los gobiernos locales e instancias federales para aprovechar al máximo los espacios físicos y extender los servicios públicos en favor de la gente”, escribió Batres en la misma comunicación.

Con estas acciones, el ISSSTE reafirmó su compromiso de contribuir al desarrollo urbano y social de la Ciudad de México, alineándose con las políticas de transformación y bienestar impulsadas por el actual gobierno.