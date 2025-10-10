México

ISSSTE cede terrenos para proyectos públicos en CDMX: ¿Cómo serán utilizados?

En un acuerdo interinstitucional, cuatro espacios serán transferidos para obras de beneficio social en la capital mexicana

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
Cuatro espacios serán destinados a
Cuatro espacios serán destinados a transporte, medio ambiente, regularización y cultura en la CDMX. (CRÉDITO: Presidencia)

La cesión de derechos sobre cuatro predios por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) marca un nuevo paso en la colaboración entre instituciones federales y el Gobierno de la Ciudad de México para ampliar los servicios públicos y el aprovechamiento de espacios en la capital.

Esta iniciativa, impulsada bajo la dirección de Martí Batres Guadarrama, responde a la estrategia de la administración encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el marco del denominado Segundo Piso de la Cuarta Transformación.

El proceso, coordinado por la Dirección Jurídica del ISSSTE, involucra la transferencia de derechos de cuatro terrenos que permanecían sin uso por parte del Instituto. El primero de estos predios, situado junto a la Clínica de Medicina Familiar “Fuentes Brotantes”, será destinado a la construcción de una estación de la Línea 4 del Cablebús en la alcaldía Tlalpan, con el objetivo de fortalecer la movilidad en la zona sur de la ciudad.

Martí Batres anunció colaboración con
Martí Batres anunció colaboración con el Gobierno de la CDMX. | @Presidencia

El segundo terreno, conocido como “Framboyanes”, se convertirá en un área dedicada al beneficio ambiental, también en Tlalpan, lo que permitirá incrementar los espacios verdes y contribuir a la mejora ecológica del entorno urbano.

En cuanto al tercer predio, ubicado en Bosques de Tepeximilpa dentro de la misma alcaldía, su función principal será facilitar los procesos de regularización territorial, una medida que busca otorgar certeza jurídica a los habitantes y promover el ordenamiento del territorio.

El cuarto espacio corresponde al sitio donde anteriormente operaba la Estancia de Bienestar y Desarrollo Social (EBDI) número 96, la cual fue reubicada tras el sismo de 2017. Este terreno, situado en la alcaldía Benito Juárez, se destinará a proyectos de beneficio cultural y social, ampliando la oferta de servicios comunitarios en la demarcación.

Martí Batres compartió información oficial
Martí Batres compartió información oficial sobre la cesión de los terrenos. Foto: (iStock)

Al referirse a esta acción, Martí Batres destacó en sus redes sociales: “Informo que en coordinación con el @GobCDMX, y otros entes públicos que forman parte del @GobiernoMX, para beneficio de las y los ciudadanos de la Ciudad de México, el @ISSSTE_mx cederá los derechos de cuatro predios que se encontraban sin uso por parte del Instituto”.

El director general del ISSSTE subrayó la importancia de la colaboración interinstitucional para maximizar el uso de los espacios públicos y ampliar los servicios a la ciudadanía. “Colaboramos con los gobiernos locales e instancias federales para aprovechar al máximo los espacios físicos y extender los servicios públicos en favor de la gente”, escribió Batres en la misma comunicación.

Con estas acciones, el ISSSTE reafirmó su compromiso de contribuir al desarrollo urbano y social de la Ciudad de México, alineándose con las políticas de transformación y bienestar impulsadas por el actual gobierno.

Temas Relacionados

ISSSTEMartí BatresProyectos PúblicosCDMXObrasmexico-noticias

Más Noticias

Clima en México este 10 de octubre: revisa la previsión meteorológica en tu región

La previsión meteorológica puede servir para que las personas estén preparadas antes de salir de casa

Clima en México este 10

Hija de Álvarez-Buylla presume lujoso estudio de arte mientras ASF denuncia irregularidades en Conahcyt por 57 mdp

La difusión de la entrevista de Jimena García Álvarez-Buylla en una revista internacional generó controversia en redes sociales

Hija de Álvarez-Buylla presume lujoso

Alicia Villarreal advierte que interpondrá medidas legales contra las personas que la ataquen o difamen

Durante la presentación de su gira por Estados Unidos, la intérprete dejó claro que recurrirá a la justicia para defenderse de calumnias y proteger el legado que ha construido en la música regional mexicana

Alicia Villarreal advierte que interpondrá

FGR investiga a Montserrat Caballero, exalcaldesa de Tijuana acusada de tener nexos con el CJNG

La investigación fue confirmada por la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar

FGR investiga a Montserrat Caballero,

Cuáles son los beneficios de incluir higos en la alimentación

Su consumo brinda importantes vitaminas y minerales

Cuáles son los beneficios de
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR investiga a Montserrat Caballero,

FGR investiga a Montserrat Caballero, exalcaldesa de Tijuana acusada de tener nexos con el CJNG

Sentencian a “El Conejo”, integrante de la Familia Michoacana y expolicía de Morelos

Arrestan a estadounidense que llevaba más de 21 millones de pesos en metanfetamina en muebles de oficina en Sonora

Detienen en Sonora a conductor de tráiler que transportaba ocultos vehículos de alta gama

Hernán Bermúdez Requena y La Barredora: ellos son los líderes capturados y los operadores que siguen libres

ENTRETENIMIENTO

Alicia Villarreal advierte que interpondrá

Alicia Villarreal advierte que interpondrá medidas legales contra las personas que la ataquen o difamen

Cecilia Toussaint ya tiene preparada fecha y sede para iniciar gira de conciertos en CDMX

Aldo de Nigris, Abelito y Aarón Mercury aparecen juntos por primera vez fuera de La Casa de los Famosos México

¿Venía del gym y sin bañar? La peculiar razón por la que Facundo llegó en pants a la final de La casa de los famosos México

Cuál será la clasificación en México de ‘El payaso del maizal’, película de terror que está generando expectativas en redes

DEPORTES

Abogado de Omar ‘N’ demerita

Abogado de Omar ‘N’ demerita evidencias contra el exjugador de Chivas acusado de abuso sexual: “Saldría caminando”

Chucky Lozano habla sobre el fracaso de México en el Mundial de Qatar 2022: “La relación con Martino no fue la mejor”

Luis Fernando Tena, técnico de Guatemala, viajó a Surinam para jugar las eliminatorias del Mundial 2026

La indirecta que Jorge Pietrasanta lanzó al América por el éxito de la selección mexicana sub-20 en el Mundial

Estos podrían ser los rivales de México en las Semifinales de la Copa del Mundo Sub 20 si vence a Argentina