Hijo de Chespirito reacciona a la parodia de El Chavo del 8 que hizo Bad Bunny

Roberto Gómez Fernández ya opinó sobre la versión de “Quico” del cantante de “DtMF”

Por Ignacio Izquierdo

Bad Bunny sorprendió interpretando a Quico
Bad Bunny sorprendió interpretando a a Quico (NBC)

La reciente aparición de Bad Bunny en el escenario de Saturday Night Live (SNL) marcó tendencia en redes sociales. El artista puertorriqueño, quien fue confirmado como la figura central del espectáculo de medio tiempo del próximo Super Bowl LX, sorprendió al público al interpretar a “Quico”, el emblemático personaje de El Chavo del 8, en un sketch que homenajeo el famoso programa de televisión.

Durante la emisión inaugural de la temporada 51 de SNL, Bad Bunny asumió el rol de anfitrión y participó en una parodia que recreó la dinámica de la vecindad ideada por Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”. Aunque la comedia se desarrolló en inglés, la puesta en escena evocó de inmediato los gestos, diálogos y situaciones que definieron a la serie original, la cual marcó a generaciones enteras en América Latina.

La elección de Bad Bunny para encarnar a "Quico" resultó tan inesperada que rápidamente se viralizó en redes sociales.

En esta recreación, el comediante Marcello Hernández, de ascendencia cubana y dominicana, interpretó a “El Chavo”, mientras que Sarah Sherman encarnó a “La Chilindrina”. El propio Bad Bunny dio vida a “Quico”, replicando con precisión los cachetes inflados y el tono de voz distintivo del personaje. La participación de Jon Hamm como el “Profesor Jirafales” completó el elenco del sketch.

El segmento, que incluyó risas grabadas, pastelazos y frases reconocibles, evidenció un choque cultural singular: un clásico de la televisión mexicana adaptado al formato estadounidense del late night más influyente.

La reacción de Roberto Gómez Fernández al homenaje de Bad Bunny

Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito

Ante esto, Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito, comentó durante un encuentro con los medios de comunicación. Aseguró que la parodia le pareció muy buena y que la familia del comediante la había disfrutado:

“Un gusto porque fue un homenaje. Hubiera estado bueno que interviniéramos nosotros , hubiera quedado mejor. Ya sabíamos que él era seguidor, pero me sorprendió, que en combinación con este programa americano de entretenimiento tan importante le dieran la oportunidad. Seguramente fue idea de él o de su equipo”.

Sobre la actuación de Bad Bunny, Roberto Gómez Fernández aseguró: “Muy buen Quico”. Además, aseguró que la producción de SNL no le pidió permiso, que no tendría por qué hacerlo y que era un honor que un artista de la talla de Bad Bunny recordara el trabajo de su papá:

“Es una parodia, no requiere pedir permiso, es una manifestación de la trascendencia de lo que hizo mi padre. La representación de una celebridad como lo es Bad Bunny dice muchísimo”.

Quien también opinó del trabajo de Bad Bunny fue Florinda Meza:

“Me encanta que le hagan homenaje al legado de Roberto. Me gustaron todos, pero la interpretación de Bad Bunny fue magistral. Hay mucho cariño ahí y se nota. Esa es la magia del programa, que fue doblado en muchos idiomas, hasta en japonés y mandarín”, escribió en su cuenta de Instagram.

