Aseguran que Ángela Aguilar dará una entrevista a Marco Antonio Regil donde hablará de su relación con Cazzu, ex de Nodal

Existe la posibilidad de que la hija de Pepe Aguilar se sincere sobre varios aspectos de su vida como lo hizo el intérprete de “Botella tras botella” con Adela Micha

Por Jazmín González

Periodista famoso en TikTok reveló
Periodista famoso en TikTok reveló información sobre la supuesta entrevista de Ángela Aguilar con Marco Antonio Regil. (Billboard / Premios Juventud)

En medio de la celebración de cumpleaños de Ángela Aguilar el pasado 8 de octubre, junto a su familia y seres queridos, se ha dado a conocer que estaría planeando seguir los pasos de su esposo, Christian Nodal.

Dael Quiroz, experto en temas de espectáculos y conocido como ‘El arguenderito’ en TikTok, dio a conocer a través de su cuenta oficial que la hija de Pepe Aguilar habría concedido una entrevista a Marco Antonio Regil.

Quiroz detalló que durante la plática, la intérprete de “Qué agonía” se sinceró sobre varios aspectos de su vida, tal y como lo hizo su esposo en un encuentro con Adela Micha, pero uno de los temas que más llamaría la atención, son los detalles de su relación con Cazzu.

Ángela Aguilar podría hablar de
Ángela Aguilar podría hablar de la relación que tiene con Cazzu tras casarse con Nodal. (TikTok)

¿Ángela Aguilar hablará de su relación con Cazzu en una entrevista con Marco Antonio Regil?

De acuerdo con ‘El arguenderito’, la periodista Maxine Woodside habría confirmado la supuesta entrevista de su colega con la integrante de la dinastía Aguilar, pues ella ya tuvo la oportunidad de presenciar un fragmento.

A lo largo de la conversación, la cantante de regional mexicano habría confirmado que tiene una buena relación con Cazzu, ex pareja de Nodal.

Ángela revela que tiene una relación de amistad con Cazzu, que Christian Nodal tiene comunicación, contacto y convivencia con Inti, que los padres de Ángela, Pepe y Aneliz, ven a Inti como una nieta”, mencionó Daniel Quiroz.

Ángela Aguilar asegura tener una
Ángela Aguilar asegura tener una buena relación con Cazzu e Inti. (Instagram)

Usuarios reaccionan a la supuesta entrevista de Ángela Aguilar con Marco Antonio Regil

En meses pasados, el cantante sonorense causó revuelo al revelar las fechas exactas en las que comenzó su relación con Ángela Aguilar poco tiempo después de terminar con Cazzu.

Sus palabras, más que aclarar el supuesto triángulo amoroso, generaron reacciones en contra de los intérpretes de “Dime cómo quieres”, por lo que ahora que se habla de una supuesta entrevista de Ángela Aguilar las reacciones no se han hecho esperar.

“‘Hasta cuándo dejará esa mujer a Cazzu en paz”, “Ya no hayan ni cómo arreglar lo que hicieron”, “Yo solo quiero escuchar lo que tiene que decir Cazzu”, “Eso ya no tiene arreglo” y “Cada vez se hunden más”, son algunos de los comentarios que se leen en TikTok.

Ángela Aguilar planearía dar una
Ángela Aguilar planearía dar una entrevista para hablar de su relación con Cazzu. (YT/IG)

Hasta ahora, la entrevista no ha sido confirmada por los involucrados, lo único que se sabe sobre Ángela Aguilar es que celebró su aniversario número 22 junto a familiares y amigos cercanos.

Ángela AguilarMarco Antonio RegilMaxine WoodsideCazzuChristian NodalNodalDael Quirozmexico-entretenimiento

