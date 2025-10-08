México

Profesoras de preescolar bloquean vialidades del centro de la CDMX, piden mejoras en condiciones laborales

Las docentes reclaman mejores condiciones laborales, así como equidad en el acceso a puestos y retribuciones

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Profesoras de CENDI se manifiestan.
Profesoras de CENDI se manifiestan. Foto: x.com/@OVIALCDMX

Profesoras de preescolar bloquean 20 de Noviembre e Izazaga en el Centro Histórico de la Ciudad de México para exigir mejoras en las condiciones laborales, tales como un salario digno, la renivelación 199, la homologación salarial y la creación de más plazas.

Personal de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México se encuentra en el lugar a través del área de Concertación Política, con el objetivo de dialogar con las manifestantes y atender sus demandas.

Las docentes reclaman mejores condiciones laborales, así como equidad en el acceso a puestos y retribuciones. El bloqueo afecta la circulación en una de las zonas más transitadas del Centro Histórico. Las negociaciones continúan mientras se mantiene la protesta.

Profesoras de preescolar bloquean vialidades del centro de la CDMX, piden mejoras en condiciones laborales. (Crédito: x.com/@OVIALCDMX)

La manifestación duró cerca de una hora, casi un centenar de personas trabajadoras de CENDI de distintos puntos de la ciudad se congregaron para visibilizar su exigencia de ciertas prestaciones que no todos tienen; con porras y gritos, pidieron ser escuchadas.

Información en desarrollo...

