México

Priscilla podría tocar tierra en Baja California Sur en estas localidades

Los pronósticos apuntan a que el viernes Priscilla se debilitará a tormenta post-tropical

Por Omar Tinoco Morales

Guardar
Se espera que Priscilla siga
Se espera que Priscilla siga perdiendo fuerza conforme avanza sobre aguas más frías (Conagua)

El huracán Priscilla se degradó este miércoles a tormenta tropical, tal como lo pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y se prevé que su trayectoria se mantenga en dirección a las costas de Baja California y Baja California Sur.

Debido al avance de la tormenta tropical frente a las costas de Baja California Sur se ha activado una zona de vigilancia que se extiende desde Cabo San Lucas hasta Cabo San Lázaro, detalló el Meteorológico Nacional.

Los pronósticos apuntan a que el viernes Priscilla se debilitará a tormenta post-tropical y entre la medianoche del 10 de octubre y la madrugada del sábado toque tierra entre la Isla de Natividad y Punta Eugenia o Bahía de Tortugas.

Durante el sábado, los remanantes de Priscilla podrían dejar algunas precipitaciones en las playas de Rosarito y el área de Guerrero Negro.

Priscilla avanza de manera paralela
Priscilla avanza de manera paralela a las costas de la Península de Baja California. FOTO: Conagua

Así avanza Priscilla hasta este 8 de octubre

De acuerdo con el SMN, el fenómeno mantiene una trayectoria paralela al litoral. A las 15:00 horas, el centro de la tormenta se ubicó a 335 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas.

El ciclón registra vientos máximos sostenidos de 110 km/h, rachas de hasta 140 km/h y un desplazamiento hacia el noroeste a 13 km/h.

Baja California y Nayarit suspenden clases en varios municipios por huracán Priscilla. Crédito: @conagua_clima

Durante las próximas horas, los desprendimientos nubosos asociados a Priscilla provocarán lluvias muy fuertes, con acumulados de 50 a 75 milímetros, y vientos de 40 a 50 km/h en el sur de Baja California Sur.

Además, se prevén intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros y vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en las costas de Sinaloa y Nayarit.

El oleaje también se verá afectado por el paso de la tormenta. Se esperan alturas de 5 a 6 metros en la costa occidental y sur de Baja California Sur, de 2.5 a 3,5 metros en las costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco, y de 1,5 a 2,5 metros en las costas de Colima.

La coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) advierte que las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y ocasionar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados afectados.

Los vientos intensos representan un riesgo adicional, por ello se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y de la Comisión Nacional del Agua, así como a seguir las recomendaciones de Protección Civil y extremar precauciones ante el viento y el oleaje elevado.

Temas Relacionados

Huracán PriscillaTormenta TropicalBaja California surConaguaClimaProtección CivilTemporada de huracanesmexico-noticias

Más Noticias

Prepara chilaquiles rojos con ingredientes ricos en proteína, la receta ideal para cenar en casa

Este delicioso platillo mexicano es perfecto para alegrar el final de tu día

Prepara chilaquiles rojos con ingredientes

Regalan muñeco del Dr. Simi con sotana al Papa durante visita al Vaticano

El singular obsequio unió a la cultura popular con el máximo líder de la Iglesia Católica

Regalan muñeco del Dr. Simi

Ya no se vende comida chatarra “en el 86 por ciento de los planteles del país”, afirma Mario Delgado

Autoridades educativas destacan la implementación de lineamientos que priorizan alimentos nutritivos

Ya no se vende comida

Octubre 2025: este es el último día de pago para beneficiarios de la Beca Rita Cetina

La beca tiene un monto asignado de mil 900 pesos por familia y un complemento por cada estudiante adicional

Octubre 2025: este es el

Andrés Vaca y sus grandes expectativas para los Cuartos de Final entre México y Argentina Sub 20: “Va a ser un agarrón”

El combinado nacional y la albiceleste buscarán conseguir su pase a las Semifinales de la Copa del Mundo

Andrés Vaca y sus grandes
MÁS NOTICIAS

NARCO

Guardia Nacional intercepta aeronave en

Guardia Nacional intercepta aeronave en Quintana Roo que transportaba armamento y drogas desde Jalisco

Así es como los criminales pueden estafarte con códigos QR

España extradita a México a “El Perky”, miembro de la Unión Tepito

Conceden suspensión definitiva a Hernán Bermúdez Requena contra orden de captura por delincuencia organizada

Sandra Cuevas anuncia película de “sus amores prohibidos” tras detenciones de El Choko y El Topo

ENTRETENIMIENTO

Kabah prepara concierto en CDMX

Kabah prepara concierto en CDMX para festejar Halloween con todos sus fans: fecha y sede

Apio Quijano revela cómo fue su experiencia trabajando junto a Dalílah Polanco en un matutino: “Muy drama”

Abelito explica el enojo de su papá y aclara los rumores de un supuesto ataque al corazón

Aldo de Nigris confiesa si debutará en la actuación junto a Juan Osorio tras ganar La Casa de los Famosos

Wendy Guevara llama “mueble” a Priscila Valverde y la destrozan en redes sociales

DEPORTES

Andrés Vaca y sus grandes

Andrés Vaca y sus grandes expectativas para los Cuartos de Final entre México y Argentina Sub 20: “Va a ser un agarrón”

Club Santos confirma que Irarragorri no enfrenta proceso penal y mantiene su apoyo total

Ex pareja de Omar ‘N’ aclara quién realizó la denuncia contra el exfutbolista de Chivas por abuso sexual

¿De qué equipo son todos los jugadores de México Sub 20 que clasificaron a los Cuartos de Final de la Copa del Mundo?

Este será el rival de México para los Cuartos de Final del Mundial Sub-20