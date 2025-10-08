México

Dónde colocar hojas de laurel para evitar que las cucarachas entren en tu hogar

Algunos de sus compuestos suele desagradar a estos insectos

Por Abigail Gómez

Combatir la aparición de este
Combatir la aparición de este insecto en tu casa es vital para prevenir una plaga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las hojas de laurel son las hojas secas o frescas que se obtienen del árbol conocido como laurel (Laurus nobilis). Además de su uso culinario, el laurel también se emplea en la medicina tradicional y en remedios caseros debido a sus aceites esenciales y aroma característico.

Y aunque son muchos los usos practicos que suele tener, uno poco conocido son sus propiedades para ayudar a mantener a las cucarachas lejos de tu hogar.

Y es que el laurel se utiliza de forma tradicional como remedio casero para ahuyentar cucarachas debido a que contienen compuestos aromáticos, como el eucaliptol, que desprenden un olor fuerte.

Este aroma resulta desagradable para las cucarachas, lo que puede alejarlas de los lugares donde se coloca el laurel. Es por esta razón que su uso es frecuente en hogares como una medida preventiva o complementaria a otros métodos de control de plagas y aquí te contamos cómo usarlas de manera efectiva.

Su fuerte aroma no es
Su fuerte aroma no es agradable para estos animales. (Imagen ilustrativa Infobae)

Dónde y cómo colocar hojas de laurel en el hogar para ayudar a ahuyentar cucarachas

Como mencionamos, las hojas de laurel se pueden colocar en distintos puntos estratégicos del hogar para intentar repeler cucarachas.

Estos insectos suelen refugiarse en lugares oscuros, húmedos y con acceso a restos de comida. A continuación se detallan los lugares recomendados y la forma de colocar el laurel:

Lugares recomendados

  • Debajo del fregadero y áreas de la cocina.
  • Dentro de alacenas, cajones y despensas.
  • Detrás de electrodomésticos como la nevera, horno o lavadora.
  • En rincones de baños y áreas de lavandería.
  • Cerca de grietas, agujeros o zonas por donde puedan ingresar.
  • En la base de botes de basura.

Forma de colocación

  • Utiliza hojas de laurel secas o frescas.
  • Coloca varias hojas directamente sobre las superficies o forma pequeños ramilletes.
  • Distribuye las hojas en pequeños recipientes abiertos o bolsas de malla fina para evitar el desorden y facilitar su reemplazo.
  • Cambia las hojas periódicamente, sobre todo si pierden aroma o se humedecen.
Fuente: Imagen Ilustrativa Infobae
Fuente: Imagen Ilustrativa Infobae

Es importante mantener la limpieza constante y retirar fuentes de alimento o agua para reforzar la efectividad del laurel.

Este método actúa como complemento y no reemplaza las soluciones profesionales en caso de infestaciones graves.

