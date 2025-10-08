México

Cae “Kisifur”, presunto líder de banda robacoches en CDMX, tras persecución y tiroteo en Peralvillo

El presunto delincuente también está relacionado con un otro crimen en la alcaldía Álvaro Obregón en 2023

Por Diego Mendoza López

| Especial
| Especial

La captura de Eduardo Antonio Jiménez, conocido como “Kisifur”, presunto líder de una banda dedicada al robo de vehículos, motocicletas y autopartes en la Ciudad de México, marcó un nuevo episodio en la lucha contra la delincuencia organizada en la capital. La detención, realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital (SSC-CDMX) tras un operativo en la alcaldía Cuauhtémoc, se produjo luego de un intercambio de disparos y está vinculada a robos cometidos el 15 de septiembre en la alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con ambos medios, la operación policial se desarrolló en la colonia Peralvillo, en la intersección de las calles Juventino Rosas y Ricardo Bell. Los agentes capitalinos, quienes investigaban el robo de un vehículo gris ocurrido en la colonia Balcones de Cehuayo, Álvaro Obregón, identificaron un automóvil blanco presuntamente utilizado como muro durante el delito.

Al marcar el alto a los ocupantes, el conductor aceleró para intentar huir, mientras que el copiloto abrió fuego contra los uniformados, según reportó El Universal. Los policías respondieron a la agresión y, tras una persecución, el vehículo terminó impactado contra otro automóvil.

Policías de la Ciudad de
Policías de la Ciudad de México realizan un operativo contra el narcotráfico y crimen organizado en calles concurridas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el enfrentamiento, el copiloto descendió del vehículo y escapó a pie, mientras que los agentes lograron detener a Jiménez, de 29 años de edad, quien presentaba una lesión por esquirla en la espalda. Tras esto, se precisó que la herida no requirió traslado hospitalario y paramédicos revisaron al detenido en el lugar, determinando que la lesión era menor.

En el momento de la detención, los policías encontraron en posesión de Jiménez 20 dosis de marihuana. Además, este medio informó que el detenido cuenta con antecedentes penales, incluyendo un ingreso previo al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de robo calificado.

Las investigaciones policiales citadas por La Jornada señalan que la banda de “Kisifur” operaba principalmente en la zona poniente de la capital y ocultaba autopartes robadas en distintos domicilios de la alcaldía Cuauhtémoc.

Placa de policía de la
Placa de policía de la CDMX

Tras la captura, la SSC-CDMX puso a disposición del Ministerio Público a Jiménez, mientras que los agentes involucrados en el operativo acudieron a rendir su declaración ante la autoridad ministerial. Tanto La Jornada como El Universal informaron que personal de la Dirección General de Asuntos Internos tomó conocimiento del caso para colaborar en las indagatorias y supervisar el desarrollo de la investigación.

Con la intervención de la Dirección General de Asuntos Internos y la presentación de los policías ante el Ministerio Público, las autoridades buscan garantizar la transparencia y el debido proceso en torno a la detención de “Kisifur” y el enfrentamiento ocurrido en la colonia Peralvillo.

