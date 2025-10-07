México

Sheinbaum prevé que el huracán Priscilla se intensifique hoy a categoría 3 en Baja California Sur: “Estamos preparados”

La presidenta indicó que se pronostican fuertes lluvias en la costa occidental, principalmente en Los Cabos

Por Fernanda López-Castro

Guardar
Sheinbaum afirmó que autoridades de
Sheinbaum afirmó que autoridades de los tres niveles del gobierno trabajan en coordinación ante el paso del huracán. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que esta tarde el huracán Priscilla se intensifique a categoría 3, durante su recorrido hacia la costa occidental de Baja California Sur.

En su cuenta de X, la mandataria afirmó que las corporaciones de los tres órdenes de gobierno ya trabajan en coordinación ante el pronóstico de lluvias fuertes en la entidad, ocasionadas por el huracán, principalmente en el municipio de Los Cabos.

Aseguró que las autoridades están preparadas para atender la emergencia e indicó que continuarán informando sobre el avance del huracán.

“Se prevé que esta tarde el huracán Priscilla se intensifique a categoría 3; continuará desplazándose en paralelo a la costa occidental de Baja California Sur.

“Autoridades de los tres órdenes de gobierno estamos coordinados y preparados en Los Cabos, donde se pronostican fuertes lluvias. Seguimos informando”, escribió en redes sociales.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Claudia Sheinbaumhuracán PriscillaBaja California SurLos Cabosmexico-noticias

Más Noticias

¿‘Alito’ Moreno cambia la política por el maquillaje? El líder del PRI se viraliza por mostrar técnica de belleza

El priista recibió múltiples comentarios, en su mayoría resaltando mensajes machistas y homofóbicos

¿‘Alito’ Moreno cambia la política

¿Habrá ‘La Casa de los Famosos México All Stars’? Esto respondió Rosa María Noguerón

Con tres proyectos que superaron sus expectativas, el público considera que podría haber una casa que reúna a lo mejor de cada temporada

¿Habrá ‘La Casa de los

Colon irritable: desinflama el intestino grueso y alivia el estreñimiento con esta eficaz hierba

Esta planta se encuentra con facilidad en los hogares y a menudo es subestimada, pero posee propiedades que pueden ser favorables para la salud digestiva

Colon irritable: desinflama el intestino

SAT advierte: multas de hasta 35 mil pesos por no declarar préstamos o donativos de familiares

La autoridad tributaria exige declarar préstamos, donativos y premios superiores a 600 mil pesos, sin excepciones por parentesco

SAT advierte: multas de hasta

Calendario lunar: Cuándo se verá la primera “superluna” del año en México

Se trata de uno de los fenómenos lunares más vistosos que solo ocurren de tres a cuatro veces por año

Calendario lunar: Cuándo se verá
MÁS NOTICIAS

NARCO

Obispos mexicanos condenan asesinato del

Obispos mexicanos condenan asesinato del padre Bertoldo Pantaleón y exigen justicia en Guerrero

“No soy traficante”: Julio César Chávez Jr. niega presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa

Tres detenidos, metanfetamina incautada y una vivienda bajo resguardo tras cateo en el corazón de Ensenada

Van 19 personas procesadas por el caso del rancho Izaguirre en Teuchitlán, asegura Gertz Manero

Cárteles y pandillas ofrecen recompensas de hasta 10 mil dólares por agentes de ICE, acusa Kristi Noem

ENTRETENIMIENTO

Lupillo Rivera responde a Belinda

Lupillo Rivera responde a Belinda tras sugerir que es irrelevante: “Ella es la grandísima artista”

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo acorralados por reporteros y redes explotan: “¿Esa es su prensa digna?"

Papá de Aarón Mercury busca reconciliarse con él tras su paso por ‘La Casa de los Famosos’

Alexis Ayala acusa de oportunismo a Paty Díaz, actriz que lo señaló de violencia: “Esta ola es mía”

Así reaccionó Abelito cuando se enteró cuántos seguidores aumentó en redes sociales tras LCDLFM

DEPORTES

WWE confirma la salida de

WWE confirma la salida de Santos Escobar tras seis años en la empresa de lucha libre estadounidense

Penta Zero Miedo gana oportunidad por el Campeonato Intercontinental de la WWE: a qué hora verlo en vivo desde México

La trayectoria de México en el Mundial Sub-20: ¿Cuáles han sido los mejores resultados?

Trevor Lawrence comanda triunfo de los Jaguars y sorprende con jugada llamada “¡México!” ante los Chiefs

Ramón Morales rompe el silencio y niega burlarse del caso Omar Bravo: “No hagan chisme donde no hay”