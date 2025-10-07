Sheinbaum prevé que el huracán Priscilla se intensifique hoy a categoría 3 en Baja California Sur: “Estamos preparados”

Sheinbaum afirmó que autoridades de los tres niveles del gobierno trabajan en coordinación ante el paso del huracán. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que esta tarde el huracán Priscilla se intensifique a categoría 3, durante su recorrido hacia la costa occidental de Baja California Sur.

En su cuenta de X, la mandataria afirmó que las corporaciones de los tres órdenes de gobierno ya trabajan en coordinación ante el pronóstico de lluvias fuertes en la entidad, ocasionadas por el huracán, principalmente en el municipio de Los Cabos.

Aseguró que las autoridades están preparadas para atender la emergencia e indicó que continuarán informando sobre el avance del huracán.

“Se prevé que esta tarde el huracán Priscilla se intensifique a categoría 3; continuará desplazándose en paralelo a la costa occidental de Baja California Sur.

“Autoridades de los tres órdenes de gobierno estamos coordinados y preparados en Los Cabos, donde se pronostican fuertes lluvias. Seguimos informando”, escribió en redes sociales.

Información en desarrollo...