México

Metro CDMX aclara supuesta separación en el tramo elevado de la Línea 12

El STC desmintió el supuesto riesgo para usuarios de la línea dorada por la separación de trabes

Por Luz Coello

Metro CDMX aclara supuesta separación
Metro CDMX aclara supuesta separación en el tramo elevado de la Línea 12 (Crédito: Cuartoscuro.com)

Por medio de redes sociales, usuarios de la Línea 12 del Metro CDMX compartieron un video en el que denunciaron supuestas fallas estructurales en el tramo elevado, por lo que pidieron la intervención del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC).

Se viralizó un video que mostró las condiciones en las que opera el tramo elevado de la Línea 12. En primera instancia, las imágenes evidenciaron que la supuesta separación de trabes se localiza en el tramo de Andrés Tomatlán y Lomas Estrella, se puede apreciar una evidente separación entre las dos trabes que sostienen las vías.

Estas imágenes generaron diálogo al respecto de las condiciones en las que ofrece servicio la línea dorada, y es que tras el el accidente del 3 de mayo de 2021, usuarios de la Línea 12 del Metro han exigido vigilancia y mantenimiento a esta ruta. El STC salió a aclarar la situación luego de que se viralizó la denuncia.

En redes sociales circuló la denuncia de una supuesta separación de trabes en la Línea 12 del Metro. Crédito: X/ @mx_observa

Metro CDMX desmiente separación de trabes en la Línea 12

A través de un comunicado oficial, el STC Metro explicó que no existe riesgo de colapso en el tramo elevado de la Línea 12, confirmaron que las trabes siguen apoyadas en las columnas, por lo que negaron cualquier riesgo.

Además, precisaron que la falla se ubica en la interestación Lomas Estrella y San Andrés Tomatlán. “Con relación a la imagen que circula en redes sociales en la que se refiere una supuesta separación entre dos trabes de la intersección Lomas Estrella-San Andrés Tomatlán de la Línea 12, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC- Metro) informa: Las trabes se ubican en la columna OLE-14, a 170 metros de la estación Lomas Estrella”, se lee en el inicio del comunicado.

Según el Metro CDMX, ingenieros se acercaron al lugar para constatar que no hay riesgo de colapso, así lo detallaron en un comunicado:

El STC Metro descartó riesgos
El STC Metro descartó riesgos en la Línea 12 por separación de trabes (X/ @MetroCDMX)

“Ingenieros especialistas del Metro realizaron una inspección física de las condiciones actuales observando que las trabes de concreto que llegan a este punto se encuentran totalmente apoyadas en la columna, sin riesgos para la operación”.

Por otra parte, precisaron que desde 2021 identificaron esta separación y argumentaron que no ha sufrido cambios que pongan en riesgo a los usuarios y trabajadores del STC Metro.

“Sobre la supuesta separación de las trabes, ésta se tiene plenamente identificada desde 2021 y no ha sufrido modificaciones. Cabe señalar que la variación entre las separaciones de trabes son diferentes, principalmente en las curvas del tramo elevado”, precisaron.

