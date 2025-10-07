Huracán Priscilla: Baja California Sur se prepara ante su eventual llegada

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), encabezada por Laura Velázquez Alzúa y el gobernador de Baja California sur, Víctor Castro Cosío, encabezaron la Sesión del Consejo Estatal de Protección Civil por el huracán Priscila.
En el encuentro se definieron estrategias y recursos para salvaguardar a la población.
Las autoridades federales esperan que Priscilla se fortalezca a huracán de categoría 3 a lo largo de este martes.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que esta tarde el huracán ‘Priscilla’ se intensifique a categoría 3, durante su recorrido hacia la costa occidental de Baja California Sur.
La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)emitió un aviso sobre el pronóstico de oleaje generado por el huracán Priscila para las próximas horas en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima.
Las autoridades advirtieron a turistas y a la navegación marítima que visitan estos estados que extremen precauciones ante las condiciones del mar.