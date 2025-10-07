México

Huracán Priscilla: Baja California Sur se prepara ante su eventual llegada

El SMN pronostica que el ciclón tropical alcance la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson

Por Omar Tinoco Morales

21:22 hsHoy

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), encabezada por Laura Velázquez Alzúa y el gobernador de Baja California sur, Víctor Castro Cosío, encabezaron la Sesión del Consejo Estatal de Protección Civil por el huracán Priscila.

En el encuentro se definieron estrategias y recursos para salvaguardar a la población.

20:31 hsHoy

Las autoridades federales esperan que Priscilla se fortalezca a huracán de categoría 3 a lo largo de este martes.

“Se prevé que esta tarde el huracán Priscilla se intensifique a categoría 3; continuará desplazándose en paralelo a la costa occidental de Baja California Sur”, alertó Claudia Sheinbaum.

La presidenta indicó que se pronostican fuertes lluvias en la costa occidental, principalmente en Los Cabos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que esta tarde el huracán ‘Priscilla’ se intensifique a categoría 3, durante su recorrido hacia la costa occidental de Baja California Sur.

20:31 hsHoy

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)emitió un aviso sobre el pronóstico de oleaje generado por el huracán Priscila para las próximas horas en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima.

Las autoridades advirtieron a turistas y a la navegación marítima que visitan estos estados que extremen precauciones ante las condiciones del mar.

