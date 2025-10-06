México

CURP Biométrica: ¿Se puede tramitar en línea?

Este documento tiene como objetivo facilitar gestiones administrativas y prevenir fraudes de identidad con tecnología avanzada

Por Abigail Gómez

Guardar
El gobierno recomienda comenzar a
El gobierno recomienda comenzar a tramitarla para evitar aglomeraciones cuando sea obligatoria.

Como ya muchos saben la CURP biométrica es una versión de la Clave Única de Registro de Población (CURP) de México que incorpora datos biométricos como huellas dactilares, reconocimiento facial y firmas digitales.

Este sistema busca fortalecer la identidad de las personas y aumentar la seguridad en la verificación de datos personales.

La CURP tradicional contiene datos alfanuméricos basados en el nombre, fecha de nacimiento y lugar de nacimiento y la CURP biométrica añade al registro información recopilada mediante tecnología biométrica, lo que permite autenticar la identidad de manera más precisa durante trámites oficiales, acceso a servicios gubernamentales y procesos bancarios.

Sin embargo, aún existen diversas dudas sobre cómo trámitarla y el momento en que entrará en vigencia, por ejemplo, algunos se preguntan si este trámite podrá realizarse en línea, sobre lo cual te contamos a continuación.

Se espera que las modificaciones
Se espera que las modificaciones a la ley que avalan este documento entren pronto en vigor. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

CURP Biométrica: ¿Es posible tramitarla en línea?

Debido a que este trámite es muy nuevo por el momento solo puede realizarse de manera presencial en alguno de los módulos piloto que el gobierno ha implementado en la Ciudad de México y algunos estados del país.

Sin embargo, el plan de funcionamiento de este documento estima que sí sea posible realizar el trámite de manera remota para aquellos que ya hayan brindando sus datos biométricos en otras ocasiones, como por ejemplo quienes estén dados de alta en el SAT o ante la Secretaría de Relaciones Exteriores.

A pesar de ello, debido a que es un trámite que aún se encuentra en pruebas, por el momento solo puede realizarse de manera presencial y se desconoce cuándo estará disponible la opción en línea, aunque se espera que sea durante los primeros meses de 2026.

Cuando esta opción se encuentre disponible el trámite podrá realizarse de en línea a través de la plataforma Llave MX, habilitada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, por lo que se recomienda tener lista tu Llave MX.

Cómo y dónde tramitar la CURP Biométrica de manera presencial

Por lo pronto, sí deseas adelantar tu trámite, puedes asistir a uno de los 145 módulos disponibles a lo largo del país.

Uno de los principales es el módulo que se encuentra ubicado en la calle Londres 102, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, cerca de Glorieta de Insurgentes, a donde puedes acudir para trámitar este CURP.

Documentos:

-Acta de nacimiento reciente

-Identificación oficial vigente

-CURP impresa

-Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

-Correo electrónico

-Ir acompañado de un tutor legal en caso de ser menor de edad

La nueva CURP Biométrica ayudará
La nueva CURP Biométrica ayudará a acceder a servicios de salud como un documento de identidad oficial. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Este punto de atención, que forma parte de un programa piloto, permitirá a los habitantes de la capital obtener el documento de manera gratuita y en un proceso que no superará los 30 minutos.

Durante la cita, los solicitantes deberán proporcionar sus datos biométricos, incluyendo las huellas dactilares, el escaneo del iris, una fotografía digital y la firma electrónica.

El objetivo es combatir fraudes de identidad, suplantaciones y agilizar procedimientos administrativos al contar con una identificación digital única y verificable.

Temas Relacionados

CURP Biométricaserviciosmexico-noticias

Más Noticias

Lluvia de dracónidas 2025 en México: cuándo y cómo ver hasta 20 meteoros por hora durante el evento astronómico

La lluvia de meteoros de este año erá la última gran oportunidad de observarlas hasta 2078

Lluvia de dracónidas 2025 en

Gobernador de Jalisco promete justicia en el caso de Omar ‘N’, ex futbolista de Chivas acusado de abuso sexual infantil

Pablo Lemus Navarro se pronunció sobre el caso que involucró al histórico goleador del Guadalajara

Gobernador de Jalisco promete justicia

Papá de Abelito aclara supuesto enojo porque su hijo no ganó La casa de los famosos México

El gesto de Abel Sáenz Martínez tras el tercer lugar de su hijo se volvió viral, generando opiniones divididas sobre el verdadero significado de su actitud durante la emotiva noche del reality show

Papá de Abelito aclara supuesto

Encuentran muerto al sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada: inician investigación por homicidio

Agentes de la Policía Investigadora Ministerial y peritos acudieron al sitio para levantar el cuerpo

Encuentran muerto al sacerdote Bertoldo

Policías capitalinos protestan en el Zócalo por las agresiones que sufrieron compañeros en la marcha del 2 de octubre

En la manifestación de esa fecha, casi 100 integrantes de la SSC resultaron lesionados

Policías capitalinos protestan en el
MÁS NOTICIAS

NARCO

“El Chino”, presunto implicado en

“El Chino”, presunto implicado en el asesinato de un mando de la SSC, es ingresado a un penal en el Edomex

Redadas en seis regiones: armas, drogas y 14 detenidos en una semana de operativos en Veracruz

Ejército destruye laboratorio inactivo y zonas de químicos en operativo federal en Sinaloa

Golpe millonario al tráfico de especies: FGR vincula a proceso a tres personas por cargamento valuado en más de 130 mdp

Alcalde de Chilpancingo reclama justicia para Alejandro Arcos a un año de su asesinato: “La Fiscalía sigue sin cumplirle a la sociedad”

ENTRETENIMIENTO

Papá de Abelito aclara supuesto

Papá de Abelito aclara supuesto enojo porque su hijo no ganó La casa de los famosos México

En solo una semana, Aarón Mercury será parte de este reality show tras fin de La casa de los famosos México

Gobierno de Nuevo León tuvo que desmentir un comunicado de suspensión de clases por triunfo de Aldo de Nigris en LCDLF

FICM 2025 reunirá a Jodie Foster, Juliette Binoche, Stellan Skarsgård y más estrellas: todos los invitados especiales

La Casa de los Famosos México tras la gran final: triunfo de Aldo de Nigris genera festejo nacional y orgullo en Monterrey

DEPORTES

Gobernador de Jalisco promete justicia

Gobernador de Jalisco promete justicia en el caso de Omar ‘N’, ex futbolista de Chivas acusado de abuso sexual infantil

Julio César Chávez Jr. confiesa que la pelea contra Jake Paul le “salvó la vida” tras superar adicciones

Captan al equipo del boxeador Pablo Peraza limpiando el ring con la bandera de México en una pelea en Francia

México vs Colombia: cuándo, dónde y a qué hora ver el primer amistoso del Tri en la fecha FIFA

¿Habrá revancha entre Juan Manuel Márquez y Pacquiao? Esto dijo el boxeador mexicano