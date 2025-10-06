Cheesecake sin horno de fresa, rico en proteína e ideal para bajar de peso

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El cheesecake de fresa sin horno es una alternativa ligera y práctica al clásico pastel de queso. Esta versión utiliza ingredientes bajos en grasa y seleccionados para favorecer una dieta equilibrada enfocada en el control de peso.

Destacan fuentes como el yogur griego descremado y el queso fresco bajo en grasa, alimentos con significativo contenido de proteínas y bajo aporte graso, como señala la Fundación Española de la Nutrición.

Según la Fundación Española de la Nutrición, el yogur griego descremado aporta proteínas de alta calidad, lactosa, calcio y vitaminas del grupo B, lo que favorece el desarrollo y el mantenimiento muscular. El queso fresco bajo en grasa añade proteínas y reduce la carga calórica en comparación con otras versiones más grasas. El uso de fresas frescas proporciona vitamina C, fibra y antioxidantes, y los frutos secos como almendra o nuez incluidos en la base aportan grasas saludables en pequeñas cantidades.

A. Ajuste proteico: De acuerdo con la Universidad Complutense de Madrid, sustituir ingredientes convencionales ricos en grasa por equivalentes bajos en grasa y ricos en proteínas mejora la saciedad y favorece el mantenimiento de la masa muscular durante la pérdida de peso.

Ingredientes para el cheesecake de fresa

Base

100 g de avena integral

30 g de almendra molida (puede sustituirse por nueces)

2 cucharadas de aceite de coco o margarina light sin grasas trans

1 cucharada de miel natural

Cheesecake decorado con fresas frescas e higos ahumados, combinando repostería clásica con un toque innovador en presentación. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Relleno

500 g de yogur griego descremado sin azúcar

200 g de queso fresco batido bajo en grasa

60 g de proteína en polvo neutra o de vainilla (opcional, para enriquecer en proteína)

6 hojas de gelatina neutra

150 g de fresas frescas trituradas

Azúcar natural al gusto según las recomendaciones de la dieta

Decoración

100 g de fresas frescas cortadas en láminas

1 cucharada de semillas de chía

Hojas de menta fresca

Preparación del cheesecake de fresa sin horno

Tritura la avena con la almendra hasta obtener una harina gruesa. Añade el aceite de coco o margarina derretida y la miel, mezcla hasta que tenga textura arenosa, y cubre el fondo de un molde desmontable con papel de horno. Presiona bien y lleva al refrigerador. Mezcla el yogur griego, el queso fresco y la proteína en polvo hasta integrar. Hidrata las hojas de gelatina en agua fría, después disuélvelas en un poco de agua caliente y añade al relleno junto con las fresas trituradas y el edulcorante. Mezcla de nuevo hasta que esté cremoso. Vierte la mezcla sobre la base y refrigera al menos 4 horas, mejor toda la noche, hasta que solidifique.

Decora la superficie con las fresas en láminas, esparce semillas de chía y algunas hojas de menta.

Advertencia: Aunque es un cheesecake saludable, recuerda que el azúcar (incluso en cantidades pequeñas o en versiones naturales) debe consumirse con moderación.

La Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Navarra advierte que, aunque la receta emplea ingredientes saludables y bajos en calorías, el consumo excesivo de azúcar, incluso de fuentes naturales como la miel o endulzantes, puede obstaculizar los objetivos de una alimentación saludable.

Personas con diabetes o problemas de metabolismo de la glucosa deben moderar la cantidad de azúcar y optar por edulcorantes sin impacto glucémico.