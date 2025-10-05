Siete detenidos, dos menores implicados y un rescate en Ciudad Juárez: el operativo reveló una red de secuestro

Los detenidos estarían involucrados en el secuestro de 4 víctimas rescatadas por las autoridades. (FGE Chihuahua)

Siete personas, entre ellas dos menores de edad, fueron detenidas en flagrancia el 5 de octubre de 2025 en Ciudad Juárez por su probable responsabilidad en el delito de secuestro.

De acuerdo con información emitida por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua, en la operación, las autoridades liberaron a cuatro víctimas y aseguraron un arma de fuego.

Los elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas (FEOE) detuvieron a José Abel G. D., Leonel S. E., Carlos Darwin G. L., Alejandro V. C., Germán Iván P. S., así como a dos adolescentes identificados por las iniciales B. A. R. T. y E. V. C..

Detalles del operativo en Ciudad Juárez

Integrantes de la policía y del ejercito custodian la zona donde detuvieron a un criminal en ciudad Juárez, estado de Chihuahua (México). Imagen de archivo. EFE/Luis Torres

El operativo se llevó a cabo en las colonias Felipe Ángeles y Mariano Escobedo de Ciudad Juárez. En esta última, las autoridades localizaron a las personas que permanecían privadas de la libertad y aseguraron el arma de fuego. Tanto los detenidos como el objeto incautado quedaron bajo resguardo de las autoridades competentes.

Posteriormente, los presuntos responsables fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas y de la Unidad Especializada en Justicia Penal para Adolescentes, conforme a los procedimientos legales establecidos.

En el proceso judicial, se subraya que los imputados gozan de la presunción de inocencia hasta que una sentencia judicial firme determine su responsabilidad, en cumplimiento del artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, los adolescentes involucrados deben recibir un trato acorde a su condición, tal como lo establece el artículo 26 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

La labor de investigación y la respuesta coordinada de las autoridades permitieron identificar y detener a los presuntos responsables, lo que en su mensaje, mejora e incrementa la confianza de las víctimas en el acceso a la justicia.

Según los datos difundidos por la fiscalía, la participación de los menores de edad en este tipo de delitos resalta la complejidad de la problemática de seguridad pública en la región.

Nuevas modalidades de secuestro

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) alertó sobre una nueva modalidad de secuestro virtual en Chihuahua que utiliza inteligencia artificial (IA) para extorsionar a familiares de las víctimas, informó el Gobierno de Chihuahua.

De acuerdo con la dependencia, los delincuentes combinan engaños presenciales, extorsión digital y voces generadas artificialmente para simular situaciones de emergencia y solicitar rescates.

Según lo explicado por la SSPE a través de la Policía Cibernética, el procedimiento inicia cuando los responsables citan a la víctima bajo falsos pretextos, como supuestas ofertas laborales o beneficios. Ya en el lugar acordado, piden a la persona que apague su teléfono móvil y la retienen durante varias horas, habitualmente en espacios públicos como parques o centros comerciales.

Mientras la víctima permanece incomunicada, los extorsionadores se comunican con sus familiares. Utilizan grabaciones o imitaciones por inteligencia artificial que reproducen voces de adultos o menores, simulando llamadas de auxilio y exigiendo el pago de un rescate.

Una vez que los familiares realizan la transferencia de dinero, los delincuentes indican a la víctima que puede volver a encender su teléfono y regresar a casa, haciendo creer que fue “liberada”.

El reporte oficial subraya: “Los criminales emplean grabaciones preprogramadas o generadas por IA, con voces que piden auxilio y demandan rescate”, advirtió la Policía Cibernética de Chihuahua en la comunicación difundida el pasado 26 de marzo.

El portal del Gobierno de Chihuahua recomendó a la ciudadanía verificar siempre la identidad de personas que ofrecen premios, beneficios o empleos por vías desconocidas. Además, sugirió nunca apagar dispositivos ante solicitudes de desconocidos, avisar a familiares al acudir a citas con personas no identificadas y grabar conversaciones sospechosas para contar con evidencia.