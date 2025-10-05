Persecución, un choque y un parque acordonado: la cadena de hechos tras el asesinato de Vicente “A” en Mazatlán

Un hombre fue atacado a balazos en un parque de la colonia Felipe Ángeles, en Mazatlán, y murió en el hospital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hombre fue atacado por detonaciones de arma de fuego en un parque de la colonia Felipe Ángeles, en Mazatlán y murió mientras recibía atención médica en un hospital la noche del pasado sábado.

La agresión ocurrió sobre el camellón de la avenida Múnich y la calle Corona, donde la víctima, identificada como Vicente “A”, de 29 años de edad, se encontraba en compañía de otras personas, mismas de las que se desconoce identidad.

De acuerdo con información publicada por medios locales, el ataque fue directo y generó una fuerte movilización de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Cómo ocurrieron los hechos

La agresión ocurrió en la avenida Múnich y calle Corona; la víctima fue identificada como Vicente “A”, de 29 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al arribar al lugar, policías observaron a Vicente “A” herido en la banqueta y solicitaron el auxilio de paramédicos de la Cruz Roja, quienes procedieron a trasladarlo de urgencia.

Vecinos de la colonia Felipe Ángeles realizaron el reporte al número de emergencia (911), lo que facilitó la rápida intervención de las autoridades, según consignó Línea Directa en su cuenta oficial de Facebook.

El parque donde se registró el ataque fue acordonado por personal de la Policía Municipal, en espera del arribo de agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa para iniciar las investigaciones correspondientes.

Pocos minutos después del atentado, se reportó una supuesta persecución sobre la carretera Internacional México 15, a la altura de la colonia La Sirena.

Según versiones recogidas por Línea Directa, los ocupantes de una motocicleta presuntamente relacionados con la agresión fueron perseguidos por cuatro personas distribuidas en dos motocicletas.

El ataque generó una fuerte movilización de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y otras autoridades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la huida, quienes escapaban perdieron el control del vehículo y chocaron contra el muro de contención del tramo en dirección sur a norte.

Bomberos Veteranos socorrieron a dos personas lesionadas tras el percance vial, según señalan los reportes iniciales. En la zona del choque, personal de la Secretaría de Marina y oficiales de la Policía Municipal aseguraron la motocicleta involucrada, la cual fue retirada y resguardada a un costado de la carpeta asfáltica.

El área permaneció bajo vigilancia hasta la llegada de elementos de la Guardia Nacional, división Caminos, encargados de realizar el peritaje correspondiente sobre el incidente vial y de apoyar en la coordinación de las diligencias ministeriales en torno al hecho violento.

Según reiteró Línea Directa, las autoridades continúan con la investigación para esclarecer la identidad de los agresores y confirmar su posible implicación en el ataque que derivó en el fallecimiento de Vicente “A”, marcado como el segundo hecho violento relevante del día en la región.