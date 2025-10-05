‘La sustancia’ llega a HBO Max: descubre los estrenos de las plataformas de streaming del 6 al 12 de octubre

La cartelera se renueva con una variada oferta que va desde series animadas hasta documentales, garantizando entretenimiento para todos los gustos y edades. (Mubi)

La segunda semana de octubre mantiene la oferta de producciones variadas y de calidad en las principales plataformas de streaming, ideales para disfrutar en casa, destacando nuevos episodios y estrenos que combinan misterio, entretenimiento y originales tramas que invitan a sumergirse en el espíritu de la época otoñal.

Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ y HBO Max presentan una diversa selección de estrenos que incluyen desde documentales como “La Sustancia”, que profundiza en historias fascinantes sobre la ciencia y el misterio, hasta series como “Los Hechiceros de Waverly Place”, donde se combina la magia con temas de crecimiento personal y la importancia de la familia en un entorno lleno de fantasía.

A continuación, te presentamos el calendario de estrenos más relevantes del 6 al 12 de octubre, para que no te pierdas ninguna novedad:

Qué se estrena en Netflix

Lunes 6 de octubre

Dr.Seuss: ¡Horton!

Cuenta la historia de Horton, un elefante bondadoso e imaginativo que escucha un débil grito proveniente de una mota de polvo flotante. Al investigar, descubre que esa mota es en realidad un diminuto mundo llamado Villa Quién, habitado por criaturas microscópicas llamadas los Quién.

Martes 7 de octubre

Verdaderamente aterrador

La serie busca explorar las experiencias más inquietantes y perturbadoras vividas por personas en diferentes contextos, presentándolas con un enfoque que mezcla la narrativa intensa con el análisis de los sucesos, para generar una sensación fuerte de terror y suspense en el espectador.

Matt Mccusker: A Humble Offering

Desde la lógica femenina hasta desnudarse en el vestuario del gimnasio, Matt McCusker despotrica sobre la masculinidad, el matrimonio y la crianza en un mundo que apenas entiende.

Miércoles 8 de octubre

Néro

A lo largo de esta travesía, Néro debe elegir entre la venganza y la redención, decidiendo si salvarse a sí mismo o arriesgarlo todo para proteger a su hija y, eventualmente, el destino del mundo. (Netflix Latinoamérica)

Narra la historia de Néro, un despiadado asesino que, mientras huye de sus enemigos, se encuentra con Perla, la hija que abandonó al nacer.

Juntos emprenden un peligroso viaje lleno de riesgos, acompañado por un grupo variopinto de viajeros.

¿Es pastel? Halloween

Expertos reposteros crean pasteles de Halloween hiperrealistas que parecen imitaciones perfectas de objetos reales. En esta versión especial de Halloween, los participantes compiten para diseñar y elaborar pasteles que sorprenden por su realismo y creatividad, mezclando lo dulce con el espíritu festivo y aterrador de esta fecha.

Caramelo

Es un drama brasileño que sigue la historia de Pedro, un joven chef prometedor cuya vida da un giro inesperado tras recibir un diagnóstico médico que cambia todo.

En medio de la incertidumbre y el miedo, encuentra consuelo, alegría y esperanza en la compañía de Caramelo, un simpático perro callejero que pronto se convierte en su fiel amigo y compañero.

Jueves 9 de octubre

Victoria Beckham

La docuserie consta de tres episodios que ofrecen un retrato íntimo y profundo de la vida de la exintegrante de las Spice Girls y actual diseñadora de moda. (Netflix Latinoamérica)

La producción muestra la evolución de Victoria desde sus días como “Posh Spice” en los años 90, pasando por su fama mundial como figura pública y esposa de David Beckham, hasta su consolidación como un referente de la alta costura, enfrentando escepticismo y dificultades financieras para construir su imperio de moda y belleza.

Reclutas

Ambientada en el duro e impredecible mundo del Cuerpo de Marines de Estados Unidos de 1990, cuando el ejército todavía no admitía a personas homosexuales sigue a Cameron Cop, un joven sin rumbo que aún no ha salido del armario, y a su mejor amigo Ray McAffey , heterosexual e hijo de un marino condecorado.

Juntos, tendrán que lidiar con las minas del campo de entrenamiento, donde forjarán lazos inesperados y descubrirán su verdadero yo en un lugar que les exige más de lo que creían poder dar.

Plan de resurrección

La historia gira en torno a dos madres que, unidas por el dolor tras la pérdida de sus hijas víctimas de una red de fraudes y secuestros, deciden hacer un pacto oscuro con una diosa sobrenatural para resucitar al líder de dicha red y vengarse.

Sin embargo, lo que comienza como una búsqueda de justicia se complica cuando surgen verdades dolorosas, y la línea entre el castigo y la moralidad se vuelve borrosa.

Viernes 10 de octubre

Kurukshetra: La gran guerra del Mahabharata

La serie animada narra la épica batalla de Kurukshetra, que duró 18 días y enfrentó a los Pandava con sus primos Kaurava, un conflicto central en el clásico poema épico indio Mahabharata.

Se presenta la guerra desde las perspectivas de 18 guerreros principales, explorando no solo su bravura en el campo de batalla, sino también sus dilemas morales y conflictos personales durante el devastador conflicto fratricida.

Amor y riqueza

Narra la historia de Nihal, una mujer que lleva una vida acomodada y opulenta, pero cuya estabilidad se ve amenazada cuando un magnate hecho a sí mismo, con gran habilidad para los negocios y también para el amor, irrumpe en su mundo.

La trama se centra en la lucha entre los valores tradicionales de la alta sociedad, la audacia y carisma de este nuevo personaje que desafía el status quo, poniendo a prueba el poder, el amor y las diferencias sociales en un contexto de confrontación y romance.

Mi padre, el asesino BTK

La serie presenta su relato personal y escalofriante, explorando cómo enfrentó la realidad de ser hija de uno de los criminales más infames y cómo eso afectó su vida y relaciones. (Crédito: Netflix)

Esta producción narra la impactante historia de Kerri Rawson, hija de Dennis Rader, conocido como el asesino en serie BTK, responsable de 10 brutales asesinatos en Kansas entre 1974 y 1991. Kerri creció sin saber la monstruosa doble vida de su padre hasta que descubrió su terrible verdad en 2005.

La mujer del camarote 10

La historia sigue a Laura “Lo” Blacklock, una periodista que, durante un viaje de trabajo en un lujoso crucero, escucha los gritos de una persona y ve cómo una mujer parece caer al mar desde el camarote 10. Sin embargo, la tripulación le dice que ese camarote está vacío y el conteo de pasajeros muestra que nadie falta, lo que la hace dudar de su propia percepción.|

Limpia

Narra la historia de la intensa relación entre Estela, una trabajadora doméstica, y la niña de seis años a la que cuida día y noche. A medida que su vínculo se hace más estrecho, construyen un mundo secreto y dependiente que las llevará a ser el best-seller de Alia Trabucco.

Sábado 11 de octubre

Familia Typhoon

Ambientada en la crisis financiera de Corea del Sur de 1997, la trama sigue a Kang Tae-poong, un joven despreocupado que pertenece a la llamada “Tribu Naranja” de Apgujeong, conocida por su estilo de vida lujoso y audaz en los años 90.

Sin embargo, la muerte de su padre lo obliga a cambiar radicalmente su vida al convertirse en el CEO de una empresa familiar en quiebra, enfrentando la responsabilidad de salvarla y proteger a su familia.

Cuáles son los próximos estrenos de Prime Video

Miércoles 8 de octubre

Mantenimiento requerido

Charlie, la ferozmente independiente propietaria de un taller mecánico exclusivamente femenino, se ve obligada a replantearse su futuro cuando un llamativo competidor se muda al otro lado de la calle.

En busca de consuelo, recurre a un anónimo confidente online, sin saber que está confiando en Beau, el mismo rival que amenaza su negocio. Mientras saltan chispas en la red y fuera de ella, la verdad amenaza con hacer que todo salte por los aires.

Viernes 10 de octubre

John Candy: I like me

Es un documental que explora la vida y legado del icónico comediante canadiense John Candy, conocido por sus papeles en las décadas de los 70, 80 y 90.

La producción narra la historia de un hombre que buscaba hacer reír y alegrar a los demás mientras lidiaba con sus propios demonios y las presiones de Hollywood.

Sin frenos

Tiluca es una mujer chilena de alta sociedad que queda viuda y endeudada, y es que tras perder a su esposo, sólo le queda una mansión y una gran deuda. A partir de ahí, e intentando evitar la ruina, decide convertir su casa en un hostal para repartidores.

Los 39

Es una miniserie de seis episodios basada en la historia real de los 39 hombres que Cristóbal Colón abandonó en la isla de La Española en 1492 tras el encallamiento de la carabela Santa María.

La historia sigue a estos marineros que tuvieron que sobrevivir en un territorio desconocido durante un año, enfrentando conflictos internos, la interacción con las tribus taínas y luchas por el poder, el amor y la supervivencia.

Qué se estrena en Disney+

Lunes 6 de octubre

Padre de familia: Música para Halloween

En este capítulo, Stewie realiza un experimento para darle vida a su oso de peluche Rupert, pero el juguete se vuelve una criatura sedienta de sangre que busca vengarse de Brian, el perro de la familia Griffin.

Mientras tanto, Peter y sus amigos participan en un concurso de calabazas de Halloween enfrentándose a un rival interpretado por la estrella invitada Glen Powell.

Martes 7 de octubre

High Potential: Detective inesperada

Morgan, una madre soltera de tres hijos con una mente brillante, reorganiza unas pruebas durante su turno como limpiadora del departamento de policía, ayudando en la resolución de un caso irresoluble. (Disney)

Una noche, mientras Morgan limpia, interviene en un panel de investigación, corrigiendo detalles de un caso. Al ser descubierta, demuestra su habilidad para analizar pistas a partir de pequeños detalles que otros pasan por alto.

Aunque al principio genera rechazo, Morgan es contratada para colaborar en la resolución de crímenes complejos, aportando su singular enfoque y enfrentando también desafíos personales, como la relación con su hija y el misterio sobre el padre ausente. La serie combina la resolución de casos con el desarrollo emocional de la protagonista.

Miércoles 8 de octubre

La suerte: Una serie de casualidades

Un tímido taxista, David, se convierte inesperadamente en el chófer de “el Maestro”, una figura del toreo que sale de su retiro para recuperar el prestigio perdido. El Maestro está de capa caída y David le trae suerte.

Los hechiceros más allá de Waverly Place

Han pasado algunos años y Justin Russo ha renunciado a todos sus poderes mágicos. Lleva una vida mortal con su esposa Giada y sus dos hijos Milo y Roman. (Disney)

Un día, Alex Russo, la hermana de Justin, le trae a Billie, que busca ayuda. La joven maga busca un mentor y maestro. Justin enfrenta su pasado para salvar el futuro del mundo mágico.

La estación de las chicas perdidas

Inspirada en la historia real del asesino de la estación de trenes de Perpiñán, este true crime francés sigue los pasos de la larga investigación de dos décadas sobre el asesinato de varias niñas.

Estrenos de HBO Max

Lunes 6 de octubre

El maravillosamente extraño mundo de Gumball

En Elmore, la realidad se tuerce y la vida familiar se vuelve extraña. Gumball arrastra a Darwin, Anaïs y a todo el pueblo a vivir aventuras: desde luchar contra la malvada comida rápida hasta enfrentarse a una IA que está colada por su madre.

En Elmore, la realidad se tuerce y la vida familiar se vuelve extraña. Gumball arrastra a Darwin, Anaïs y a todo el pueblo a vivir aventuras: desde luchar contra la malvada comida rápida hasta enfrentarse a una IA que está colada por su madre.

Smiling Friends

Las vivencias de los empleados de una empresa que se dedica a hacer felices a los demás, en un bizarro pero colorido mundo.

Jueves 9 de octubre

VGLY

Esta serie sigue a un grupo de jóvenes decididos a destacar en la música urbana de la Ciudad de México sin saber todos los problemas que enfrentarán al intentar adentrarse en una industria implacable llena de barreras.

Viernes 10 de octubre

La sustancia

Tentada por la oportunidad Elisabeth Sparkle, una celebridad en decadencia, consume este suero del mercado negro creando una versión rejuvenecida de sí misma, Sue, con efectos tan inesperados como aterradores. (HBO Max)

Narra la historia de Elisabeth Sparkle, una estrella de cine en decadencia que, tras ser despedida por su avanzada edad, recurre a un suero del mercado negro llamado “La Sustancia”.

Este suero le permite transformarse temporalmente en una versión mucho más joven y perfecta de sí misma llamada Sue.

Sin embargo, para mantener este extraño equilibrio debe alternar cada siete días entre ambos cuerpos, enfrentando las consecuencias físicas y psicológicas de esta doble vida, donde la tensión crece y la enemistad entre ambas versiones se intensifica, llevando a consecuencias dramáticas y sangrientas.