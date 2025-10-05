Convocan en el Monumento a la Revolución de CDMX a apoyo masivo de Aldo De Nigris en la final de La Cas de los Famosos México

Convocan a evento masivo en el Monumento a la Revolución para mostrar su apoyo a Aldo De Nigris en la fina de La Casa de los Famosos México. Foto: IG: @lacasadelosfamososmx.

En redes sociales convocaron a que, masivamente, seguidores y fans de Aldo De Nigris, concursante de esta tercera temporada de La Casa de los Famosos México, se reunieran en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México para expresar su apoyo al finalista.

La gran final de La Casa de los Famosos México 2025 se llevará a cabo este domingo 5 de octubre, después de que poco más de dos meses comenzara el show.

Los finalistas son: Shiky, Dalílah Polanco, Mar Contreras, Abelito y Aldo De Nigris, quien desde que entró al reality show a finales de julio pasado ha crecido el número de fans, tanto en sus redes sociales oficiales como los comentarios positivos en los diferentes blogs y canales.

Por ello, Alex, hermano de Aldo De Nigris, compartió en redes sociales que en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México se convocará para que este domingo 5 de octubre, los seguidores y fans del sobrino de Poncho acudan a este sitio en la alcaldía Cuauhtémoc para mostrar su apoyo.

Sin dar más detalles, señaló que en este lugar se transmitirá la final del reality show a las 19:00 horas para apoyar a Aldo De Nigris. Puntualizó que es importante seguir votando para que el concursante sea el ganador de esta tercera temporada de La Casa de los Famosos México.

Asimismo, mencionó que una cadena de radio estaría presente durante este evento en la capital del país y, sin mencionar quiénes, habría invitados especiales rumbo a la gran final de la tercera temporada del reality show.

Seguidores de Aldo De Nigris tras su entrada a la tercera temporada de La Casa de los Famosos México

En sus redes sociales de Aldo De Nigris, principalmente de Instagram, el regiomonano, crecieron sus seguidores tras el paso por La Casa de los Famosos México en esta tercera temporada.

Asimismo, se volvió viral muchos momentos que pasó en el reality show como su baile, el cual se volvió viral en redes sociales, así como la amistad que hizo con el equipo Noche, en especial con Abelito y Aaron Mercury.

Aldo de Nigris fue parte del 'team noche' de esta tercera temporada del reality show. (ViX)

Poncho de Nigris, tío de Aldo, y quien estuviera presente en la primera temporada de La Casa de los Famosos México, también fue una parte importante en redes sociales para viralizar al concursante y que los seguidores crecieran desde finales de julio hasta la actualidad.

Aldo De Nigris se perfila en las distintas encuestas para ser el ganador de esta tercera temporada de La Casa de los Famosos México.