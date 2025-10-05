México

Constancia de Situación Profesional: cómo tramitar este nuevo documento que válida la trayectoria académica de una persona

Este documento puede ser un gran aliado para empleadores que busquen verificar la información de sus postulantes

Por Abigail Gómez

Este documento se obtiene de
Este documento se obtiene de manera gratuita y en línea. (Foto: Registro Nacional de Profesiones)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer que ahora existen un nuevo documento que permite demostrar la trayectoria académica de una persona de manera oficial.

Se trata de un documento que recibe el nombre de Constancia de Situación Profesional, el cual si bien ya podría obtenerse de manera presencial, ahora este trámite puede realizarse de manera gratuita y en línea.

Este documento digitaliza y amplía la información disponible, integrando un historial académico completo y un código QR que posibilita la validación directa en la página oficial del Registro Nacional de Profesionistas.

La reciente incorporación de la Constancia de Situación Profesional permite a cualquier persona consultar no solo la cédula profesional, sino también las competencias adquiridas y la pertenencia a colegios de profesionistas.

Este documento, que puede descargarse sin costo a través del portal del Registro Nacional de Profesionistas, facilita tanto a individuos como a empleadores la validación de estudios, certificaciones y microcredenciales, reforzando la transparencia en los procesos de selección laboral.

Este documento certifica el estatus actual de una persona respecto a su ejercicio profesional y podrá incluir información como:

  • Nombre completo del titular
  • Número de cédula profesional o matrícula
  • Título o grado académico obtenido
  • Especialidad profesional
  • Estado vigente de la habilitación o registro (por ejemplo, activo, suspendido o inhabilitado)
  • Fecha de expedición
Ahora, además de poder descargar
Ahora, además de poder descargar tu cédula profesional, también podrás obtener este nuevo documento.

Esta constancia se utiliza para acreditar la situación legal y profesional del interesado ante autoridades, instituciones empleadoras, procesos de licitación, trámites académicos o migratorios, entre otros. Su validez y formato pueden variar según el país, la normativa vigente y la profesión específica.

Cómo tramitar y obtener la Constancia de Situación Profesional

El trámite y obtención de la Constancia de Situación Profesional puede realizarse en línea en el mismo lugar donde se descarga la cédula profesional y es necesario tener actualizada y pagada tu cédula para poder descargarlo.

Pasos generales para tramitarla en México

  1. Ingresar al sitio web oficial de la DGP: Visitar la página del portal del Registro Nacional de Profesiones.
  2. Seleccionar el trámite correspondiente: Buscar la opción de “Constancia de Situación Profesional”.
  3. Llenar el formulario en línea: Ingresar datos personales y profesionales, así como el número de cédula o folio de registro.
  4. Adjuntar documentos: En algunos casos se solicita identificación oficial, copia de la cédula profesional.
  5. Recibir la constancia: Después de la validación de documentos, la constancia se entrega de manera digital (descargable en PDF) o física, según lo disponga el sistema.
Este trámite ahora puede realizarse
Este trámite ahora puede realizarse en línea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este documento puede formar parte de un mejor perfil para quienes buscan empleo y quienes se dedican a contrataciones para respaldar la información de los postulantes.

