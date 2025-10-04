Vecinos de Popotla denuncian desalojo ilegal y se manifiestan sobre avenida México - Tacuba

Protesta en avenida México Tacuba. Foto: x.com/@OVIALCDMX

El día de ayer se produjo un desalojo forzoso en la Ciudad de México, donde participaron grupos de cargadores que agredieron y destruyeron las pertenencias de residentes de Mar Blanco 102, en la colonia Popotla en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Desalojo en Popotla, Miguel Hidalgo, CDMX. Foto: x.com/@antigentricdmx

Los vecinos señalaron que fue un desalojo violento, realizado con la autorización de la alcaldía Miguel Hidalgo y pese al anuncio de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, de la puesta en marcha de protocolos que evitarían desalojos y gentrificación.

En redes sociales circulan versiones que señalan la presencia de 50 cargadores y personal indistinto que dejaron como saldo un perro muerto, un vecino apuñalado, familias golpeadas, robadas y amenazadas de muerte, ante esto, los mismos usuarios se cuestionan sobre las medidas anunciadas por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Aunado a ello, por la tarde del viernes 3 de octubre, las familias afectadas por el saqueo se manifestaron sobre la avenida México - Tacuba, pidiendo apoyo de las autoridades y la visibilización del problema que afecta a cientos de familias en la capital. En el bloqueo participaron integrantes de las 10 familias afectadas, así como vecinos solidarios y personas preocupadas por el problema, quienes denunciaron el uso de violencia durante la expulsión de su hogar.

El problema de los desalojos viene ligado al de la gentrificación, ya que diversos sectores de la población señalan que el trasfondo es un desplazamiento forzado por parte de empresarios inmobiliarios respaldados por el gobierno. Se han registrado algunos casos de familias y comunidades enteras desalojadas en pro de la construcción de nuevas viviendas que elevan su precio y son habitadas principalmente por residentes de mayor poder adquisitivo, ya sean connacionales o extranjeros.

Falta de implementación de protocolos en CDMX

Pese a que Brugada presentó el 16 de julio de 2025 el primer Bando de Gobierno titulado “Por una Ciudad Habitable y Asequible”, la iniciativa no se ha puesto en marcha a totalidad y se siguen reportando casos de desalojos ilegales.

La propuesta de 14 puntos busca enfrentar la gentrificación y asegurar el derecho a una vivienda adecuada, entre estas acciones destacan la creación de un plan maestro que será sometido a discusión ciudadana, así como la instauración de la Defensoría de los Derechos Inquilinarios y la propuesta de la Ley de Rentas Justas y Asequibles. Además, el Bando establece que las rentas habitacionales no podrán superar el ajuste inflacionario anual y plantea regular las plataformas de arrendamiento temporal.