Tiktoker japonesa da a probar a sus abuelos fritura mexicana: su reacción se vuelve viral por el intenso picante

La botana mexicana causó gran revuelo en redes sociales por la inesperada reacción de los abuelos.

Los Takis Fuego se han consolidado como uno de los productos de comida chatarra más populares en México, especialmente entre niños y adolescentes, quienes disfrutan de su característico sabor picante. Sin embargo, su fama ha trascendido fronteras, atrayendo la atención de extranjeros que desean experimentar sabores intensos de la gastronomía mexicana.

Una muestra reciente de esto se presentó en redes sociales con la tiktoker japonesa Yukita-Chan, quien se casó con un mexicano y decidió llevar los Takis a Japón con la intención de que sus abuelos probaran esta icónica botana. La experiencia, sin embargo, se convirtió en un momento viral debido a la reacción de los abuelos al enfrentarse al intenso picante.

En el video, el abuelo expresó con evidente sorpresa: “Pica, no puedo. Se me quiere tapar la garganta. Pica de verdad, ¿por qué comen eso?”. Su esposa también probó un pequeño Takis y comentó: “Pica bastante, ohhh en verdad pica, no es poquito, es mucho picante”. Para calmar la sensación de ardor, el abuelo recurrió rápidamente a su refresco.

La tiktoker Yuka compartió el momento en que sus abuelos no podían soportar el sabor intenso.

El video se volvió viral rápidamente, acumulando miles de comentarios en los que los usuarios reaccionaron con humor y admiración ante la tolerancia al picante de los mexicanos. Entre los comentarios destacaron frases como: “Ósea somos mejores en picante que los japoneses”, “Noooooo, ¿cómo les das Takis? AAAAAAA” y “Eso lo comen los niños aquí en México y con salsa”. Muchos también aprovecharon para elogiar a los abuelos y la relación familiar: “Pobre de tus abuelos, Yuka, te pasaste de lanza” y “No manches, tus abuelitos se ven que son super chidos, que los tengas por muchos muchos años más”.

La viralidad del video refleja cómo ciertos productos mexicanos, como los Takis Fuego, han trascendido como un símbolo cultural del sabor intenso y picante que caracteriza la gastronomía del país. Aunque su consumo es común entre jóvenes, la experiencia de los abuelos de Yuka evidencia que no todos están preparados para el nivel de picante de este tipo de frituras.

Los Takis, fabricados con maíz y saborizados con chile y otros condimentos, se han convertido en un fenómeno global, con versiones que se exportan a diversos países. Su popularidad no solo radica en su sabor, sino también en la experiencia que generan, especialmente cuando se comparte con personas no acostumbradas a la comida mexicana picante.