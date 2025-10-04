México

Embajador de EEUU en México festeja la detención de un líder del Tren de Aragua en CDMX

Este hecho se dio tras el anuncio de Omar García Harfuch sobre la captura de Nelson Arturo Echezuria

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Imagen de archivo del embajador
Imagen de archivo del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. EFE/ José Méndez

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, expresó públicamente su reconocimiento al trabajo del secretario de Seguridad a través de su cuenta de X, tras la captura de un operador del Tren de Aragua territorio nacional.

Este hecho se dio tras el anuncio de Omar García Harfuch sobre la captura de Nelson Arturo Echezuria, conocido como “Nelson”, quien fungía como operador principal del Tren de Aragua y fue detenido junto a dos presuntos colaboradores, generó una reacción inmediata desde la diplomacia norteamericana.

Mediante un publicación ofreció un mensaje enfático: “Felicidades! Saludos a su equipo. Esto es bueno para la gente mexicana”.

Respecto a los detenidos, tres hombres de nacionalidad venezolana, se les confiscaron 92 dosis de marihuana, 44 de cristal, 18 dosis de piedra, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

La orden de aprehensión que pesa sobre Nelson Arturo, Lucas Alberto y Marcos Gabriel se fundamenta en los delitos de trata de personas, delincuencia organizada, homicidio y venta de narcóticos.

Las investigaciones señalan a Nelson Arturo, de 29 años, como autor intelectual y material de varios feminicidios, secuestro y extorsión cometidos en Puebla, Morelos, Estado de México y distintas alcaldías de la Ciudad de México.

La captura de los tres sujetos, de 29, 37 y 36 años respectivamente, ocurrió en la Ciudad de México, luego de una serie de labores de inteligencia que permitieron localizarlos.

Información en desarrollo...

