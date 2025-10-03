Fiscalía de CDMX identifica a dos personas fallecidas en accidente del Puente de la Concordia: fueron entregados a familiares

Fiscalía de CDMX identifica a dos víctimas mortales de la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia. (Valentina / Agencia AFP)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informa que fueron localizados los familiares de dos víctimas que fallecieron luego de la explosión de una pipa el pasado 10 de septiembre de 2025 bajo el Puente de la Concordia en Iztapalapa.

Cabe recordar que hace unas semanas la Fiscalía de CDMX emitió dos boletines para encontrar a los familiares de una mujer, hasta ese momento hospitalizada, y un hombre, fallecido, quienes fueron víctimas del accidente que conmocionó a los capitalinos en septiembre.

Los familiares de Gilberto Aarón León Méndez fueron localizados y a través de la Coordinación General de Atención a Víctimas, la Fiscalía capitalina brinda acompañamiento integral a sus familiares, que incluye servicios gratuitos de asesoría jurídica, representación legal y apoyo psicológico, así como la entrega digna del cuerpo.

Las autoridades agregaron que que la institución cubrió los gastos funerarios y se mantiene trabajando para garantizar la reparación integral del daño.

Los familiares de Gilberto Aarón León Méndez fueron localizados.

Respecto a la mujer que también se mantenía sin identificar, se ha confirmado que se trata de Laura Lorena Barrera de la Torre, quien resultó lesionada en el mismo accidente y falleció posteriormente en un hospital.

Fiscalía de CDMX informó que de igual forma brinda acompañamiento integral y en el caso de Lorena Barrera sus familiares residen en Jalisco y fueron localizados gracias al fotoboletín de búsqueda de familia, por lo que trabajan para garantizar la reparación del daño.

Sus familiares acudieron a CDMX para recibir el cuerpo y realizar de manera gratuita los servicios funerarios correspondientes.

Laura Lorena Barrera de la Torre víctima de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia fue identificada por sus familiares.

Para la localización de estas dos personas fue necesario el cruce de información entre la Fiscalía de CDMX, a través de la Unidad Central Especializada para la Identificación Humana y Búsqueda de Familia, y el Gobierno de la capital, por medio de la Comisión de Búsqueda de Personas (CBP) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), con el Instituto Nacional Electoral (INE), siendo de vital importancia la ayuda de la ciudadanía y la colaboración con medios de comunicación para la difusión de boletines.

El accidente ocurrido en el Puente de la Concordia ha cobrado la vida de 31 personas, 40 ya han sido dadas de alta y 13 víctimas aún continúan hospitalizadas, entre estas últimas se encuentran cuatro mujeres, que incluye a la niña Jaclyn Azulet Carrillo Matías de solo 2 años de edad, información que dio a conocer la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México.