México

Cuerpos de seguridad de Tamaulipas repelen ataque armado en ejido La Llorona, Reynosa, no hay heridos ni detenidos

La Vocería de Seguridad estatal reveló que se mantiene la vigilancia por tierra y aire

Por Carlos Salas

De acuerdo con la Vocería
De acuerdo con la Vocería de Seguridad, los operativos de vigilancia se mantienen por tierra y por aire. Foto: @SSP_GobTam

Elementos de la Guardia Estatal de Tamaulipas repelieron un ataque perpetrado por civiles armados durante un recorrido de vigilancia realizado el día de hoy en el ejido La Llorona, municipio de Reynosa.

De acuerdo con un comunicado emitido por las autoridades, el enfrentamiento originó una persecución en la zona lo que generó pánico entre los transeúntes.

“Autoridades repelieron agresión por parte de civiles armados a la altura del ejido La Llorona en Reynosa, lo que derivó en el inicio de una persecución.

“En la zona se mantiene sobrevuelo de helicóptero y recorridos terrestres con más personal de seguridad”, se lee en un comunicado emitido por la Vocería de Seguridad de Tamaulipas.

Reportes preliminares señalan que el personal de la Guardia Estatal fue interceptado por un grupo de personas armadas, quienes abrieron fuego sin previo aviso, por lo que las fuerzas estatales respondieron de inmediato y lograron contener la agresión sin que se registraran lesionados entre los elementos.

Hasta el corte de esta
Hasta el corte de esta nota, no se reportan agentes heridos ni personas bajo arresto. (SSP Tamaulipas)

Medios locales también aseguraron que la zona permanece bajo resguardo mientras se llevan a cabo recorridos para dar con los agresores.

Hasta el momento, no se han registrado personas detenidas ni civiles heridos. Asimismo las autoridades mantienen las operaciones activas en el sector en busca de los responsables.

Ataque armado contra elementos de seguridad que dejó un agente herido y dos civiles detenidos

El pasado 23 de septiembre, sujetos armados atacaron a elementos de la Guardia Estatal cuando se encontraban realizando labores de patrullaje en la carretera Monterrey-Victoria, en el tramo del ejido Laborcitas de Ciudad Victoria.

Este hecho fue informado de igual manera por la Vocería de Seguridad apuntó que en ese hecho, los elementos respondieron de igual forma a la agresión, sin embargo, uno de los agentes resultó herido.

La unidad de la Guardia
La unidad de la Guardia Estatal quedó fuertemente afectada por la agresión. (X/@TampsNriesgo)

De acuerdo con los reportes, el oficial fue trasladado a un centro médico para recibir las atenciones correspondientes mientras que las fuerzas de seguridad continuaron con una persecución para dar alcance a los vehículos donde iban los agresores.

Finalmente, las autoridades reportaron que los civiles armados que agredieron a los agentes fueron localizados y asegurados.

“Se informa que con apoyo de tecnología y en coordinación interinstitucional, se llevaron a cabo persecuciones y recorridos que permitieron el aseguramiento de dos camionetas tipo pick up, una color blanco en el Ejido Laborcitas, y otra de color negro en el Ejido San Cayetano”, detalló la Vocería Estatal.

Los dos civiles detenidos fueron identificados como Miguel “N” y José “N”, de quienes no se precisó edad. Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) junto con lo asegurado para que se inicien las investigaciones correspondientes y se determine su situación jurídica.

