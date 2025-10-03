Crédito hipotecario Infonavit: ¿Hasta qué edad puedes solicitarlo y cuánto prestan?

En 2025, actualizaron los parámetros que determinan quién puede acceder, el plazo máximo y el monto que se puede solicitar

Para miles de trabajadores en México, la compra de una vivienda propia es un objetivo que depende en gran medida de los créditos que ofrece el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Una de las dudas más frecuentes es si la edad puede limitar la posibilidad de obtener un financiamiento. La buena noticia es que Infonavit mantiene criterios inclusivos, con límites claros que garantizan que la deuda pueda liquidarse antes del retiro laboral.

Edad máxima para solicitar un crédito Infonavit

En 2025, los límites de edad para acceder a un crédito hipotecario se calculan considerando la edad del solicitante y el plazo del financiamiento. Para los hombres, la suma de su edad y el plazo del crédito no debe exceder los 70 años. En el caso de las mujeres, este límite es de 75 años bajo el mismo criterio.

Esto permite que, por ejemplo, un hombre de 55 años pueda solicitar un crédito con un plazo de 15 años, mientras que una mujer de la misma edad podría optar por un financiamiento a 20 años. Incluso trabajadores mayores de 60 años que mantengan una relación laboral activa con prestaciones de seguridad social pueden acceder a esta opción.

Miles de trabajadores en México buscan cumplir el sueño de la vivienda propia, y el Infonavit ofrece créditos inclusivos que consideran la edad y el plazo del financiamiento para garantizar su liquidación antes del retiro

Requisitos clave para calificar

Cumplir con los límites de edad es solo el primer paso. Para obtener un crédito hipotecario, los trabajadores deben:

Tener al menos mil 060 puntos Infonavit, calculados a partir del salario, edad, ahorro en la Subcuenta de Vivienda y tiempo de cotización.

Contar con un mínimo de 130 semanas cotizadas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Mantener una relación laboral vigente en el sector privado con aportaciones regulares al fondo de vivienda.

Evaluar su capacidad de pago, considerando tasas de interés y plazos disponibles.

Monto máximo de crédito en 2025

El Infonavit permite solicitar créditos de hasta 2 millones 716 mil 334.54 pesos mexicanos, sujetos a historial crediticio y capacidad de pago del trabajador. Además, las aportaciones patronales equivalentes al 5 por ciento del salario se abonan directamente al capital de la deuda, lo que facilita liquidar el crédito más rápido.

El mensaje del Infonavit es claro: la edad no debe ser un impedimento para alcanzar el sueño de la vivienda propia. Con plazos flexibles y beneficios adaptados a distintas realidades laborales y económicas, los trabajadores de todas las edades pueden planificar su crédito hipotecario con seguridad.

Conocer los límites de edad, el puntaje requerido y el monto máximo disponible permite tomar decisiones informadas y acceder a las oportunidades que ofrece la institución.