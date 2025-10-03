México

Alumnos de seis primarias se intoxican tras ingerir desayunos en Tijuana, Baja California

De acuerdo con reportes, se trataría de más de 30 estudiantes que presentaron malestares por consumir alimentos en mal estado

Por Ale Huitron

Los alumnos fueron trasladados a
Los alumnos fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica. (Jorge Contreras/Infobae México)

Este viernes alumnos de seis escuelas primarias de la ciudad de Tijuana, Baja California, presentaron síntomas de intoxicación tras consumir su desayuno, por lo que fueron trasladados a diversos hospitales para ser atendidos.

De acuerdo con el Semanario Zeta, se trataría de más de 30 alumnos que se intoxicaron al ingerir pollo. Dos de las instituciones que confirmaron tener presencia de niños con síntomas fueron la Escuela Primaria 18 de Marzo, que afirmó tener al menos 30 estudiantes, así como la Escuela Primaria Juana de Asbaje, con dos menores de edad.

Ambas escuelas aseguraron que los niños comenzaron a sentirse mal luego de consumir pollo, por lo que solicitaron la presencia de elementos de emergencias y notificaron a los padres.

En tanto, la Escuela Primaria Héroes de Reforma informó que el desayuno proporcionado por la compañía AB Alimentos proporcionó pollo en mal estado, por lo que algunos de los estudiantes presentaron diarrea y vómito.

Foto: RRSS
La misma institución también hizo un llamado a los padres a acudir de manera inmediata por los menores de edad para ser atendidos por un especialista, así como de solicitar nota o factura con el nombre completo del niño para que la compañía se haga responsable de los gastos médicos.

Secretaría de Seguridad atiende reporte en seis escuelas

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), a través de la Dirección de Bomberos y Policía Municipal, informó que han atendido seis reportes de intoxicación de menores en un total de seis escuelas primarias de Tijuana.

La acción de los elementos de seguridad se llevó a cabo tras recibir múltiples reportes al servicio de emergencias 911, por lo que el cuerpo de Bomberos, en coordinación con la Dirección de Protección Civil de Tijuana y de la Policía, intervinieron para atender a los menores de edad.

Como resultado, alrededor de 40 niños fueron trasladados por las corporaciones a hospitales de ciudad para recibir atención médica. En tanto, se informó que en cinco planteles implicados los niños fueron llevados por sus propios familiares a centros médicos.

FOTO:CUARTOSCURO
Además, se informó que hasta el momento no se han reportado casos graves entre los menores, pero debido a los síntomas de vómito que algunos presentaron, se les atendió en hospitales para garantizar su bienestar.

“La SSPCM reafirma su compromiso con la seguridad y salud de la comunidad, asegurando que continúan trabajando de manera coordinada con las autoridades escolares para llevar a cabo el retiro del alimento que se presume pudo haber causado este incidente”, detalló en un comunicado, al tiempo que recomendó a la población a mantener la calma.

