Vica Andrade sufre otra dolorosa pérdida tras la muerte de Memo del Bosque: “Mi mamita partió”

(IG: @vica_tica)

Virginia Argüedas, mejor conocida en el medio artístico nacional como Vica Andrade, se encuentra de luto por el lamentable fallecimiento de su madre, María Elena Solís, a los 90 años de edad por causas hasta ahora desconocidas.

Fue la conductora quien confirmó la noticia a través de sus redes sociales:

"Mi corazón desgarrado, pero completo en ti Jesús. Tú eres la fuente, la fuerza y el consuelo. Son momentos para reconocerte en mí. Mis dos Ángeles ahora juntos en el cielo“, escribió en Instagram.

De acuerdo con la información que compartió Vica Andrade, su madre perdió la vida mientras dormía en un sillón.

“Mi mamita preciosa partió este domingo 28 de septiembre a las 7:40 de la tarde después de un día hermoso riendo y comiendo con todos sus hijos y nietos. Ella, mi reina, simplemente se quedó dormidita en su sillón", añadió.

Vica Andrade también publicó una fotografía de su madre con Guillermo ‘Memo’ del Bosque, su esposo y reconocido productor de televisión que murió en abril de este 2025 a los 64 años de edad tras luchar contra el cáncer que padecía.

Cabe mencionar que hasta el momento no se han confirmado las causas del deceso de Memo del Bosque; no obstante, se sabe que en 2017 fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin (tipo de cáncer) y se mantuvo en remisión durante aproximadamente tres años. Tras su muerte, surgieron rumores de que habría recaído en 2024.

¿Quién es Vica Andrade, viuda de Memo del Bosque?

Vica Andrade nació el 16 de junio de 1972 en Costa Rica; actualmente tiene 53 años de edad.

Se desconoce mucha información sobre su vida privada antes de que incursionara en el medio artístico como modelo y conductora de televisión en ese país.

Alcanzó notoriedad como presentadora del programa Vica Hits, espacio que consolidó su imagen en la televisión costarricense. Más tarde, se trasladó a México y amplió su carrera artística.

En México, participó en producciones de Televisa; formó parte del reality show Big Brother VIP y apareció en algunos episodios de La Escuelita VIP. También tuvo intervenciones en telenovelas como Alebrijes y Rebujos y Velo de Novia.

Conoció a Memo del Bosque en Telehit y, después de que él finalizó su matrimonio con la también conductora, Mónica Noguera, iniciaron una relación amorosa. Esta se fortaleció con el paso del tiempo y ambos tomaron la decisión de contraer matrimonio.

Fruto de su relación, tuvieron tres hijos: Luca, Coral y Luna.