Reportan agresión sexual de policía activo de Guasave a menor de edad, FGE no da resultados a 4 meses de la denuncia

La menor de 9 años ya había alertado sobre la violación; su madre dijo que “solo eran cariñitos”

Por Carlos Salas

Familiares de la víctima menor
Familiares de la víctima menor de edad apuntan que el caso lleva 4 meses denunciado y no se ha avanzado nada. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un policía municipal de Guasave en activo fue reportado ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa desde el pasado 31 de mayo por agresiones sexuales cometidos en contra de su sobrina de tan solo 9 años de edad, sin embargo, familiares de la menor señalan que las autoridades no han hecho nada por esclarecer los hechos.

De acuerdo con el medio Luz Noticias, el caso fue denunciado por Gloria Rosas, abuela paterna de la menor quien asegura que desde hace cuatro meses se denunció a Carlos Roman “N”, policía municipal del estado de Sinaloa.

Según el testimonio de los familiares de la víctima, el agresor realizó tocamientos indebidos e incluso llegó a besar en diversas ocasiones a la menor, quien ante las acciones, se resistía e intentaba huir sin éxito.

“Mi tío me encierra en el cuarto y me aprieta, me sienta en sus muslos, él se quita la camisa y se quita el cinturón, me estruja y me quiere besar, a veces lo logra y no puedo ni soltarme, me quiere besar la boca y yo me estiro.

La madre de la menor
La madre de la menor aseguró que su tío solo le hace "cariñitos" mientras le pide a su hija que no sea "sangrona". - (Imagen Ilustrativa Infobae)

“En una ocasión yo estaba gritando por ayuda porque me metió, me tapó la boca y no se dio cuenta mi nana (abuela de la menor). Él llegó, me encerró en el cuarto y yo le gritaba a mi nana y cuando ella llegó le decía que me dejara”, declaró la menor para el medio.

Son solo cariñitos... Aseguró la madre de la menor

De acuerdo con los reportes, la abuela al ser testigo de las atrocidades reportó los hechos a la madre de la menor quien no creyó las versiones y habría asegurado que solo eran “cariñitos” de Carlos Roman “N”, asimismo, el medio asegura que la madre de la menor le pidió a la niña que no le dijera a su papá y no fuera “sangrona” con su tío.

“Le dije dos veces (a la madre de la niña) y me dijo ‘No sea sangrona, son cariñitos’. Yo pensé que ella le iba a decir a mi papá y a mí me dijo que yo no le dijera a él”, detalló la menor.

Tras el hecho, la niña presuntamente habría acusado detalladamente tanto las acciones de su tío materno como las declaraciones de su madre antes su papá, quien no dudó en acudir a la fiscalía para iniciar una carpeta de investigación de los hechos.

El medio reporta que el
El medio reporta que el presunto agresor sexual es policía activo del municipio de Guasave, Sinaloa. (Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal Culiacán)

“Inmediatamente nos vamos a la fiscalía a poner una denuncia, la denuncia ya va a cumplir cuatro meses y no ha pasado nada. Precisamente hoy (30 de septiembre) está citada la niña con la psicóloga ahí en la fiscalía, porque le falta un último interrogatorio”, afirmó el padre de la menor para el medio.

El presunto agresor continúa en libertad

De acuerdo con testimonios recabados por Luz Noticias, la abuela paterna de la niña informó que presionó en repetidas ocasiones a la fiscalía estatal de seguir con el caso debido a que no es una situación aislada, sin embargo, la familiar detalló que no se han mostrado avances en todos estos meses y prevé que exista favoritismo al saberse que el presunto agresor es un elemento de seguridad en activo.

“La niña se desespera porque no le prestan atención, me dice ‘las autoridades no nos hacen caso, yo ya no quiero vivir’.

“Cuando me dice eso no sé que hacer”, comentó la abuela paterna para el medio.

La menor vive con su padre, no quiere quedarse con su madre

De acuerdo con el reporte del medio, la niña se encuentra viviendo con su papá debido a que el juez otorgó la guardia y custodia temporal a él, esto después de que él comprobara que la madre ejercía violencia contra su propia hija.

Además, reportan que la niña no quiere vivir con su madre por temor a que la violencia continúe mientras que la mamá difama al padre por medio de redes sociales acusándolo de terrorista.

