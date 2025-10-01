México

“No está aprendiendo nada”: Redes tunden a Nodal tras decir que tener ansiedad ‘es un privilegio’

El esposo de Ángela Aguilar reveló que lleva varios años en terapia psicoanalítica

Por Zurisaddai González

Guardar
(Especial Infobae: Jovani Pérez)
(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Cristian Nodal volvió a colocarse en medio de la polémica tras una entrevista con Caracol Televisión, donde habló de su salud mental y de cómo ha enfrentado la ansiedad en los últimos años.

Sin embargo, lo que parecía un momento de apertura personal terminó desatando críticas en redes sociales, luego de que el cantante afirmara que “la ansiedad es un privilegio”.

La frase generó múltiples reacciones de usuarios que lo acusaron de no comprender la gravedad del trastorno y de minimizar lo que miles de personas viven día a día.

Nodal: “La ansiedad es un privilegio”

En la entrevista, el intérprete de Adiós amor compartió que lleva más de dos años en terapia y que el psicoanálisis le ha ayudado a canalizar aspectos de su vida.

(TikTok // IG: @angela_aguilar_)
(TikTok // IG: @angela_aguilar_)

“Llevo más de dos años tomando terapia, psicoanálisis, me ha ayudado un montón a canalizar y entender muchas cosas de la vida. La ansiedad es un privilegio, yo me acuerdo que antes tenía todos los problemas del mundo pero estaba enfocado en chambear, estaba de: ‘¿cuál depresión? Nada. La ansiedad es un privilegio cuando tienes tiempo para pensar lo de todas las cosas”.

El artista, además, se defendió de posibles críticas y dejó claro que no pretende ser un modelo a seguir:

“Soy cantante. No soy ejemplo para nadie. Hay cosas buenas de mí y cosas malas de mí”.

Críticas: “No está aprendiendo nada”

La declaración rápidamente llegó a plataformas como TikTok, donde los internautas cuestionaron la visión de Nodal sobre la ansiedad y lo acusaron de trivializar el tema.

Christian Nodal cantará en la
Christian Nodal cantará en la celebración de la Independencia de México en Michoacán. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Algunos de los comentarios más compartidos fueron:

  • “Que llame a la ansiedad como privilegio demuestra que, o no va a terapia o no está aprendiendo nada”
  • “La terapia que toma es como las clases de canto que toma su mujer viendo vídeos”
  • “Naaaambreeee. Que me diga el nombre de su psicoanalista, es para un enemigo”
  • “La ansiedad es un privilegio. Debe disfrutar montón los ataques de pánico, el insomnio, el miedo”
  • “Me parece, que no tiene bien establecido que es la ansiedad
  • “Mi ansiedad es la peor del mundo entonces, porque no siento privilegio de tener ansiedad”

Los señalamientos se multiplicaron, acusando a Nodal de estar desconectado de la realidad y de dar un mensaje confuso sobre la salud mental.

¿Polémica pasajera o un error grave?

No es la primera vez que Cristian Nodal genera conversación en torno a sus declaraciones públicas. Sin embargo, en este caso, los usuarios en redes sociales consideran que el tema es demasiado delicado como para expresarlo de esa manera, sobre todo tratándose de un artista con millones de seguidores jóvenes.

Temas Relacionados

Christian Nodalansiedadmexico-entretenimiento

Más Noticias

Asesinan en Edomex a jefe de sector de la Policía de CDMX; hay una policía herida

El secretario Pablo Vázquez Camacho dio a conocer igualmente que la esposa del jefe del Sector Tlatelolco ya es atendida en un hospital

Asesinan en Edomex a jefe

La mañanera de hoy 1 de octubre | En vivo

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

La mañanera de hoy 1

¿Habrá premio para el sexto lugar de La Casa de los Famosos México? Hora, canal y todo sobre la penúltima gala

Rumbo a la gran final del reality show de Televisa, las expectativas por el orden de sus finalistas crece

Infobae

México: cotización de apertura del dólar hoy 1 de octubre de USD a MXN

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

México: cotización de apertura del

Tipo de cambio dólar canadiense peso mexicano de hoy 1 de octubre

Estos son los últimos movimientos que se registraron en el tipo de cambio entre la moneda mexicana y la canadiense

Tipo de cambio dólar canadiense
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan en Edomex a jefe

Asesinan en Edomex a jefe de sector de la Policía de CDMX; hay una policía herida

La caída de “El Chuki”: estos delitos enfrentará por ser piloto aviador dentro de la red de Los Chapitos en Sinaloa

A horas de su audiencia, frenan detención del contraalmirante Fernando Farías Laguna en trama de huachicol fiscal

‘El Menchito’, hijo del líder del CJNG, es el nuevo vecino de ‘El Chapo’ tras ser trasladado a la supermax ADX Florence

Mauricio Tabe anuncia operativos y revisión de motocicletas tras asesinato del estilista Micky Hair en Polanco

ENTRETENIMIENTO

Infobae

¿Habrá premio para el sexto lugar de La Casa de los Famosos México? Hora, canal y todo sobre la penúltima gala

Hombres interceptan y agreden al activista Arturo Islas y a su familia: “La violencia digital se convirtió en física”

Difunden fotos de la huida de los presuntos atacantes de Micky Hair, estilista de las estrellas que fue asesinado en Polanco

La Casa de los Famosos México EN VIVO: ¿Quién ganó el debate de los finalistas?

“Hay una de los tres juntos”: Aseguran que Cazzu aún tiene fotos de Nodal en su casa por ésta contundente razón

DEPORTES

Ni garra ni resultados: Efraín

Ni garra ni resultados: Efraín Juárez firma la peor temporada de Pumas tras rumores de su salida

Agustín Marchesín, ex portero del América, revela su top 5 de mejores porteros de la Liga MX y en este lugar puso a Corona

Perro Bermúdez saldría del retiro para el Mundial 2026: esto se sabe del regreso del emblemático narrador a la tv

FIFA revela fecha en que presentará el balón oficial para la Copa Mundial 2026

¿Qué le pasó a Nacho Ambriz? Su nueva imagen desata rumores en León