“No está aprendiendo nada”: Redes tunden a Nodal tras decir que tener ansiedad ‘es un privilegio’

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Cristian Nodal volvió a colocarse en medio de la polémica tras una entrevista con Caracol Televisión, donde habló de su salud mental y de cómo ha enfrentado la ansiedad en los últimos años.

Sin embargo, lo que parecía un momento de apertura personal terminó desatando críticas en redes sociales, luego de que el cantante afirmara que “la ansiedad es un privilegio”.

La frase generó múltiples reacciones de usuarios que lo acusaron de no comprender la gravedad del trastorno y de minimizar lo que miles de personas viven día a día.

Nodal: “La ansiedad es un privilegio”

En la entrevista, el intérprete de Adiós amor compartió que lleva más de dos años en terapia y que el psicoanálisis le ha ayudado a canalizar aspectos de su vida.

(TikTok // IG: @angela_aguilar_)

“Llevo más de dos años tomando terapia, psicoanálisis, me ha ayudado un montón a canalizar y entender muchas cosas de la vida. La ansiedad es un privilegio, yo me acuerdo que antes tenía todos los problemas del mundo pero estaba enfocado en chambear, estaba de: ‘¿cuál depresión? Nada. La ansiedad es un privilegio cuando tienes tiempo para pensar lo de todas las cosas”.

El artista, además, se defendió de posibles críticas y dejó claro que no pretende ser un modelo a seguir:

“Soy cantante. No soy ejemplo para nadie. Hay cosas buenas de mí y cosas malas de mí”.

Críticas: “No está aprendiendo nada”

La declaración rápidamente llegó a plataformas como TikTok, donde los internautas cuestionaron la visión de Nodal sobre la ansiedad y lo acusaron de trivializar el tema.

Christian Nodal cantará en la celebración de la Independencia de México en Michoacán. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Algunos de los comentarios más compartidos fueron:

“Que llame a la ansiedad como privilegio demuestra que, o no va a terapia o no está aprendiendo nada”

“La terapia que toma es como las clases de canto que toma su mujer viendo vídeos”

“Naaaambreeee. Que me diga el nombre de su psicoanalista, es para un enemigo”

“La ansiedad es un privilegio. Debe disfrutar montón los ataques de pánico, el insomnio, el miedo”

“Me parece, que no tiene bien establecido que es la ansiedad ”

“Mi ansiedad es la peor del mundo entonces, porque no siento privilegio de tener ansiedad”

Los señalamientos se multiplicaron, acusando a Nodal de estar desconectado de la realidad y de dar un mensaje confuso sobre la salud mental.

¿Polémica pasajera o un error grave?

No es la primera vez que Cristian Nodal genera conversación en torno a sus declaraciones públicas. Sin embargo, en este caso, los usuarios en redes sociales consideran que el tema es demasiado delicado como para expresarlo de esa manera, sobre todo tratándose de un artista con millones de seguidores jóvenes.