Christian Nodal revela que decidió quitarse los tatuajes porque teme que su hija Inti no lo reconozca

El cantante busca reconciliarse con su imagen y con lo que proyecta

Por Cinthia Salvador

El cantante busca reconciliarse con su imagen y con lo que proyecta. (@speedynodal, Instagram).

El cantante Christian Nodal confirmó en una reciente entrevista en Caracol Televisión que decidió remover la mayoría de los tatuajes de su rostro, motivado por su deseo de mostrarse diferente ante su hija Inti. La decisión representa un nuevo paso en la transformación personal del artista y responde al momento que vive actualmente.

Durante la conversación, Nodal compartió que su madre le hizo reflexionar sobre el impacto visual de los tatuajes en la relación con su hija. “Mi mamá me decía algo muy importante. ‘Ay, mi hijito, no te tatúes la cara porque tu hija no te va a alcanzar a ver la cara sin tatuajes' Y no sé por qué eso se me quedó tanto en la cabeza”, reconoció el músico, cuya carrera ha estado marcada por una imagen potente y cambios visibles en su estilo.

El intérprete explicó los desafíos físicos que implica acudir a una clínica para el retiro de los tatuajes. Detalló que el tratamiento le toma entre 10 y 15 minutos y lo describió como “como si te estuvieran latigueando la cara”. A pesar del dolor y la incomodidad, el artista reiteró su convicción de continuar con este proceso: “Creo que estéticamente no soy una persona de buena apariencia y con los tatuajes pues menos. Entonces dije, me tengo que dar una ayudadita”, admitió.

Nodal explicó que ya lleva varias sesiones para elimianr los tatuajes en la cara. (Christian Nodal)

Christian Nodal precisó que espera conservar solo tres tatuajes faciales. “Algunos se van muy poco. Este solo ha tenido dos sesiones también. Dos sesiones, y los otros ya han tenido como cinco sesiones”, informó durante la entrevista.

La remoción de los tatuajes se da en un contexto de cambios personales que ha vivido el cantante mexicano, quien aseguró haber iniciado terapia de psicoanálisis hace más de dos años para canalizar y entender distintas etapas difíciles.

Al reflexionar sobre ese proceso, el sonorense compartió: “Me emborrachaba e intentaba hablar con mis amigos, que son tres personas como mucho. Las personas que siempre han estado ahí para mí se pueden contar con una mano”. El artista reveló que el ambiente de fama y exposición constante afectó su bienestar, situación por la que decidió buscar ayuda profesional.

Por otro lado, el sonorense confesó lo que piensa de los creadores de contenido que lo critican. (IG: @angela_aguilar_)

En la misma conversación el cantante relató cómo mantenerse al margen de las redes sociales y dedicarse a actividades como la pintura le han ayudado a encontrar estabilidad en su hogar. “Me gusta mucho ir a nadar, me gusta mucho jugar con mis perros, me gusta mucho ver películas con mi esposa, estoy empezando a cocinar y hago un guacamole bien rico”, sumó.

Christian Nodal, reconocido por haber ganado seis premios Latin Grammy, destacó: “Soy cantante. No soy ejemplo para nadie. Hay cosas buenas de mí y cosas malas de mí”.

